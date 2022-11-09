Кучеров в огне

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон» — 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Голы: Фогеле — 1 (мен., Маклеод), 7:45 — 0:1. Хагель — 5 (Кучеров, Пойнт), 9:53 — 1:1. Макдэвид — 14 (бол., Нюджент-Хопкинс, Бэрри), 22:09 — 1:2. Драйзайтль — 9 (бол., Макдэвид, Хаймэн), 24:07 — 1:3. Киллорн — 4 (Пербикс, Пойнт), 40:49 — 2:3.

Вратари: Василевский (57:49) — Кэмпбелл.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 37 (16+6+15) — 29 (7+12+10).

Наши: Кучеров (19.12/7/0), Наместников (15.13/1/-1), Сергачев (23.53/3/+1) — -.

9 ноября. Тампа. Amalie Arena. 19 092 зрителя.

«Эдмонтон» прервал серию поражений из трех матчей и обыграл в гостях «Тампу». Противостояние ведущих бомбардиров современности Никиты Кучерова и Коннора Макдэвида получилось очень напряженным, и, разумеется, оба не могли уйти со льда без набранных баллов. Российский нападающий лишь в одной игре сезона остался без очков, а сегодня Никита повторил лучшую результативную серию текущего чемпионата.

Связка Кучерова, Пойнта и Хэйгла продолжила зажигать и в последних семи встречах в сумме набрала 30 (12+18) баллов. Пока все выглядит так, словно «Тампа» даже не заметила ухода из команды Ондржея Палата. Хэйгл получает удовольствие от радиоуправляемых передач Кучерова и здорово дополняет партнеров. «Кучеров просто безумен. Пойнтер с его скоростью, мастерством и сообразительностью — так же. Я никогда не буду воспринимать как должное игру с такими хоккеистами», — сказал Хэйгл.

В матче против «Эдмонтона» троица вновь организовала гол-красавец. Для Никиты это уже 11-й матч подряд с набранными очками, а его серия длится с 16 октября. Это повторение лучшей серии с набранными очками в нынешнем сезоне. Ранее подобным достижением отметился форвард «Нью-Джерси» Йеспер Братт. Личный рекорд Кучерова — 12 матчей подряд с очками, и он вполне может замахнуться на обновление результата.

Однако красивые комбинации не помогли «Тампе» победить. Команда продолжает допускать огромное количество индивидуальных ошибок. Хозяева пять раз не смогли реализовать численный перевес, пропустили в большинстве и дважды — в меньшинстве. Пока уверенной игрой в неравных составах «Лайтнинг» похвастаться не могут, а вот Макдэвиду и Драйзайтлю только дай волю. Даже Василевский в воротах не в силах противостоять этой парочке. Канадец набрал в матче 2 (1+1) очка, а его немецкий партнер отметился голом.

Победа «Ойлерз» была омрачена страшным инцидентом, который произошел во втором периоде. Эвандер Кейн упал после столкновения с Филиппом Майерсом, а в это время рядом оказался форвард «Тампы» Патрик Марун и случайно задел руку Кейна коньком. На льду мгновенно появились лужи крови, а канадец с криками о помощи бросился к скамейке. Выглядело это пугающе. Форварда доставили в больницу с глубоким порезом, его состояние оценивается как стабильное, но теперь Эвандера ждет операция. В 14 матчах он набрал 13 (5+8) очков и, кажется, вылетел надолго.

Супергол Михеева

«Оттава» — «Ванкувер» — 4:6 (2:1, 0:1, 2:4)

Голы: Батерсон — 4 (Дебринкэт, Бернард-Доккер), 0:50 — 1:0. Хорват — 10 (Бир, Рэтбоун), 19:07 — 1:1. Хэмоник — 1 (Штюцле), 19:23 — 2:1. Михеев — 4 (Хьюз, Петтерссон), 33:50 — 2:2. Хорват — 11 (Гарлэнд), 41:16 — 2:3. Экман-Ларссон — 2 (Гарлэнд, Бесер), 48:18 — 2:4. Штюцле — 4 (бол., Дебринкэт), 54:03 — 3:4. Студника — 1, 54:59 — 3:5. Жиру — 7 (бол., Сандерсон), 57:09 — 4:5. Петтерссон — 6 (п.в., Миллер), 59:15 — 4:6.

Вратари: Тэлбот (58:25) — Мартин.

Штраф: 13 — 17.

Броски: 41 (16+19+6) — 28 (8+8+12).

Наши: Зайцев (11.47/1/-2) — Кузьменко (13.30/0/0), Михеев (15.20/3/+1), Подколзин (12.54/1/+2).

9 ноября. Оттава. Canadian Tire Centre. 13 351 зритель.

«Оттава» после резвого старта сезона начала погружение на дно. Команда проиграла шестой матч подряд (все в основное время) и на этот раз получила авоську шайб от «Ванкувера». На арене присутствовал известный канадский актер Райан Рейнольдс, который хочет купить «Сенаторз», однако и это не помогло команде закончить неудачную серию.

После первого периода хозяева вели в счете, но форвард «Ванкувера» Илья Михеев вдохновил свою команду на мощный рывок. Форвард здорово играет после восстановления от травмы. В десяти играх текущего чемпионата в его активе 8 (4+4) очков при показателе полезности «плюс 5». Илья не боится действовать смело и агрессивно, уверенно идет на ворота соперника и вот так мастерски может расстреливать вратарей.

Андрей Кузьменко и Василий Подколзин остались в матче без набранных очков. «Ванкувер» выстоял в напряженной концовке и реабилитировался за эпичное поражение от «Нэшвилла», где команда вела со счетом 3:0, но уступила в овертайме. Тем не менее пока «касаткам» откровенно не хватает стабильности. Их состав может показывать более уверенную игру, но время на исправление ошибок у Брюса Будро еще есть.

Капризов подвел команду

«Лос-Анджелес» — «Миннесота» — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Виларди — 10 (Копитар, Даути), 53:57 — 1:0.

Вратари: Куик — Флери.

Штраф: 2 — 11.

Броски: 30 (10+9+11) — 21 (3+9+9).

Наши: — - Капризов (10.26/3/0).

9 ноября. Лос-Анджелес. Staples Center. 13 558 зрителей.

Матч между «Лос-Анджелесом» и «Миннесотой» не получился зрелищным. Команды долго раскачивались, осторожничали и, к сожалению, октябрьские 7:6 не повторились. Зато в концовке второго периода произошел эпизод, который во многом повлиял на ход встречи. Дрю Даути сумел вывести из себя Кирилла Капризова, и россиянин ударил его клюшкой в лицо. Судьи, недолго думая, выписали форварду «дикарей» большой и дисциплинарный штраф до конца игры, а канадец издевательски помахал рукой Капризову.

Отметим, что это не первый эпизод подобных взаимоотношений Кирилла с Даути.

«Королям» такой подарок не сразу помог. Команда отличилась только в концовке третьего периода. Десятую шайбу в сезоне забросил разыгравшийся Габриэль Виларди. Этот гол стал единственным в матче, а «Кингз» впервые в сезоне сыграли на ноль. Джонатан Куик отразил 21 бросок по своим воротам и оформил 57-й сухарь в своей карьере. «Миннесота» вновь выглядит беззубо, а в последних двух матчах команда забросила всего одну шайбу. Так что винить в сегодняшнем поражении одного лишь Капризова точно не стоит.