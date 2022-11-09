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Сегодня, 07:15

Команда Панарина рассыпалась в дерби Нью-Йорка. Российский голкипер украл победу в суперматче

Андрей Жданюк
Корреспондент
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Семен Варламов.
Фото USA Today Sports
Невероятная игра Варламова спасла «Айлендерс».

«Рейнджерс» — «Айлендерс» — 3:4 (1:1, 2:0, 0:3)
Голы: Палмиери — 5 (бол., Паризе, Пулок), 6:04 — 0:1. Хытил — 3 (Миллер, Фокс), 11:36 — 1:1. Крайдер — 5 (бол., Панарин, Трочек), 20:22 — 2:1. Трочек — 5 (бол., Панарин, Зибанежад), 33:47 — 3:1. Пелек — 1 (Палмиери, Паризе), 40:14 — 3:2. Нельсон — 6 (бол., Добсон, Барзал), 52:46 — 3:3. Ли — 8 (Романов), 54:30 — 3:4.
Вратари: Шестеркин (57:54) — Варламов.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 40 (14+17+9) — 26 (12+6+8).
Наши: Кравцов (10.06/1/+1), Панарин (20.00/4/-2) — Романов (23.54/0/+1), Сошников (8.17/2/0).
9 ноября. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

Не стоило торопиться и вносить «Рейнджерс» в список главных фаворитов на победу в Кубке Стэнли. В игре команды полно проблем, Игорь Шестеркин еще далек от оптимальной формы, а в последних десяти матчах «бродвейцы» одержали всего три победы. Сегодня в «Мэдисон-Сквер-Гарден» пожаловали «Айлендерс» и преподнесли своему заклятому сопернику хороший урок. Гости сумели перевернуть ход встречи и выдали шикарный третий период.

Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан крайне недоволен игрой своих подопечных. В прошлой встрече он отправил Криса Крайдера в четвертое звено и раскритиковал лидеров: «Дело не только в Крисе. Здесь дело во всей команде. Я хочу, чтобы все стали играть лучше. Не только Крайдер. Он должен быть одним из наших лидеров, обязан нести ответственность, а за ними уже должны тянуться остальные ребята».

31&nbsp;октября. &laquo;Аризона&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Рейнджерс&raquo; (2:3). Панарин зажег на самой позорной арене НХЛ. Русская звезда гонится за Макдэвидом

Сегодня Галлан продолжил тасовать сочетания. Панарин вышел в тройке с Зибанежадом и Какко, компанию Трочеку составили Лафренье и Веси, а Крайдер действовал с Хытилом и Кравцовым. Виталий уже восстановился после травмы и сыграл впервые с 29 октября. «Мне необходимо играть жестко и быстро, а также обрести уверенность. Кажется, в ходе тренировок отчасти это удалось сделать. Я чувствую себя гораздо лучше, чем неделю или месяц назад», — сказал россиянин перед игрой.

За десять минут, проведенных на площадке, у Виталия отличиться не вышло, зато Панарин в свой юбилейный 200-й матч за «Рейнджерс» выдал две классные голевые передачи в большинстве. Особенно удалась размашистая атака в начале второго периода, когда Крайдер просто обязан был пробивать Варламова. Артемий же в очередной раз вошел в клубную историю. За 200 первых матчей в «Рейнджерс» никто не набирал больше очков, чем он (268). У Марка Мессье на таком отрезке было — 255 баллов, у Яромира Ягра — 254.

Несмотря на то, что хозяева пропустили первыми, их команда выглядела отлично. Во втором периоде «бродвейцы» и вовсе доминировали, перебросав соперника 17-6. У Варламова было много работы, при этом на отметке 251:36 оборвалась его шикарная сухая серия. В четырех матчах подряд на льду «Мэдисон-Сквер-Гарден» Семен не пропускал голов, но Хытил не дал этому классному достижению россиянина продолжиться.

После второго периода при счете 3:1 казалось, что шансов на спасение у «Айлендерс» не так много. Хозяева реально доминировали, Крайдер попал в штангу, а в одном из эпизодов шайба лишь чудом не пересекла ленточку ворот Варламова. Однако после перерыва гости собрались и выдали шикарный рывок. Семен действовал крайне надежно, отразил за матч 37 бросков, остановил выход «один в ноль» от Веси, а вот Шестеркина партнеры оставили на растерзание.

Уже на 14-й секунде третьей двадцатиминутки Пелек начал камбек «островитян». Затем Хытил подвел партнеров ненужным удалением и помог «Айлендерс» сравнять счет, а за пять минут до финальной сирены Романов нашел передачей капитана команды Андерса Ли, который уверенно разобрался с Шестеркиным. В прошлом сезоне Игорь был главной причиной успеха для «Рейнджерс», но партнерам пора уже понять, что всегда так продолжаться не может.

«Бродвейцам» нужно что-то менять в своей игре, потому что на данный момент город скорее принадлежит «Айлендерс», чем им. «Островитяне» одержали семь побед в последних восьми матчах и во второй игре подряд спаслись на характере в заключительном периоде. Свой третий матч в сезоне провел Сошников, но Никита получил только восемь минут времени, за которые успел нанести два броска. Пока «Айлендерс» в полном порядке и, кажется, провал прошлого сезона должен остаться позади.

Артемий Панарин
Семен Варламов
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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5 Рейнджерс 14 6 8 15
6 Вашингтон 14 6 8 14
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 3 : 4 ОТ
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