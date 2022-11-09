Команда Панарина рассыпалась в дерби Нью-Йорка. Российский голкипер украл победу в суперматче
«Рейнджерс» — «Айлендерс» — 3:4 (1:1, 2:0, 0:3)
Голы: Палмиери — 5 (бол., Паризе, Пулок), 6:04 — 0:1. Хытил — 3 (Миллер, Фокс), 11:36 — 1:1. Крайдер — 5 (бол., Панарин, Трочек), 20:22 — 2:1. Трочек — 5 (бол., Панарин, Зибанежад), 33:47 — 3:1. Пелек — 1 (Палмиери, Паризе), 40:14 — 3:2. Нельсон — 6 (бол., Добсон, Барзал), 52:46 — 3:3. Ли — 8 (Романов), 54:30 — 3:4.
Вратари: Шестеркин (57:54) — Варламов.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 40 (14+17+9) — 26 (12+6+8).
Наши: Кравцов (10.06/1/+1), Панарин (20.00/4/-2) — Романов (23.54/0/+1), Сошников (8.17/2/0).
9 ноября. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.
Не стоило торопиться и вносить «Рейнджерс» в список главных фаворитов на победу в Кубке Стэнли. В игре команды полно проблем, Игорь Шестеркин еще далек от оптимальной формы, а в последних десяти матчах «бродвейцы» одержали всего три победы. Сегодня в «Мэдисон-Сквер-Гарден» пожаловали «Айлендерс» и преподнесли своему заклятому сопернику хороший урок. Гости сумели перевернуть ход встречи и выдали шикарный третий период.
Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан крайне недоволен игрой своих подопечных. В прошлой встрече он отправил Криса Крайдера в четвертое звено и раскритиковал лидеров: «Дело не только в Крисе. Здесь дело во всей команде. Я хочу, чтобы все стали играть лучше. Не только Крайдер. Он должен быть одним из наших лидеров, обязан нести ответственность, а за ними уже должны тянуться остальные ребята».
Сегодня Галлан продолжил тасовать сочетания. Панарин вышел в тройке с Зибанежадом и Какко, компанию Трочеку составили Лафренье и Веси, а Крайдер действовал с Хытилом и Кравцовым. Виталий уже восстановился после травмы и сыграл впервые с 29 октября. «Мне необходимо играть жестко и быстро, а также обрести уверенность. Кажется, в ходе тренировок отчасти это удалось сделать. Я чувствую себя гораздо лучше, чем неделю или месяц назад», — сказал россиянин перед игрой.
За десять минут, проведенных на площадке, у Виталия отличиться не вышло, зато Панарин в свой юбилейный 200-й матч за «Рейнджерс» выдал две классные голевые передачи в большинстве. Особенно удалась размашистая атака в начале второго периода, когда Крайдер просто обязан был пробивать Варламова. Артемий же в очередной раз вошел в клубную историю. За 200 первых матчей в «Рейнджерс» никто не набирал больше очков, чем он (268). У Марка Мессье на таком отрезке было — 255 баллов, у Яромира Ягра — 254.
Несмотря на то, что хозяева пропустили первыми, их команда выглядела отлично. Во втором периоде «бродвейцы» и вовсе доминировали, перебросав соперника 17-6. У Варламова было много работы, при этом на отметке 251:36 оборвалась его шикарная сухая серия. В четырех матчах подряд на льду «Мэдисон-Сквер-Гарден» Семен не пропускал голов, но Хытил не дал этому классному достижению россиянина продолжиться.
После второго периода при счете 3:1 казалось, что шансов на спасение у «Айлендерс» не так много. Хозяева реально доминировали, Крайдер попал в штангу, а в одном из эпизодов шайба лишь чудом не пересекла ленточку ворот Варламова. Однако после перерыва гости собрались и выдали шикарный рывок. Семен действовал крайне надежно, отразил за матч 37 бросков, остановил выход «один в ноль» от Веси, а вот Шестеркина партнеры оставили на растерзание.
Уже на 14-й секунде третьей двадцатиминутки Пелек начал камбек «островитян». Затем Хытил подвел партнеров ненужным удалением и помог «Айлендерс» сравнять счет, а за пять минут до финальной сирены Романов нашел передачей капитана команды Андерса Ли, который уверенно разобрался с Шестеркиным. В прошлом сезоне Игорь был главной причиной успеха для «Рейнджерс», но партнерам пора уже понять, что всегда так продолжаться не может.
«Бродвейцам» нужно что-то менять в своей игре, потому что на данный момент город скорее принадлежит «Айлендерс», чем им. «Островитяне» одержали семь побед в последних восьми матчах и во второй игре подряд спаслись на характере в заключительном периоде. Свой третий матч в сезоне провел Сошников, но Никита получил только восемь минут времени, за которые успел нанести два броска. Пока «Айлендерс» в полном порядке и, кажется, провал прошлого сезона должен остаться позади.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|13
|10
|3
|20
|2
|Айлендерс
|14
|9
|5
|18
|3
|Каролина
|12
|8
|4
|17
|4
|Филадельфия
|12
|7
|5
|16
|5
|Рейнджерс
|14
|6
|8
|15
|6
|Вашингтон
|14
|6
|8
|14
|7
|Питтсбург
|12
|4
|8
|10
|8
|Коламбус
|12
|3
|9
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|13
|11
|2
|22
|2
|Детройт
|13
|7
|6
|17
|3
|Торонто
|14
|7
|7
|17
|4
|Тампа-Бэй
|13
|7
|6
|15
|5
|Флорида
|13
|7
|6
|15
|6
|Баффало
|13
|7
|6
|14
|7
|Монреаль
|13
|6
|7
|13
|8
|Оттава
|12
|4
|8
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|12
|8
|4
|17
|2
|Даллас
|13
|8
|5
|17
|3
|Колорадо
|11
|6
|5
|13
|4
|Чикаго
|12
|5
|7
|12
|5
|Миннесота
|11
|5
|6
|11
|6
|Аризона
|12
|5
|7
|11
|7
|Нэшвилл
|12
|5
|7
|11
|8
|Сент-Луис
|11
|3
|8
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|14
|12
|2
|24
|2
|Сиэтл
|13
|7
|6
|16
|3
|Эдмонтон
|14
|8
|6
|16
|4
|Лос-Анджелес
|14
|7
|7
|15
|5
|Калгари
|12
|5
|7
|12
|6
|Ванкувер
|13
|4
|9
|11
|7
|Анахайм
|13
|4
|9
|9
|8
|Сан-Хосе
|14
|3
|11
|9
|9.11
|03:00
|
Баффало – Аризона
|1 : 4
|9.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Калгари
|3 : 2
|9.11
|03:00
|
Оттава – Ванкувер
|4 : 6
|9.11
|03:00
|
Рейнджерс – Айлендерс
|3 : 4
|9.11
|03:00
|
Торонто – Вегас
|3 : 4 ОТ
|9.11
|03:00
|
Филадельфия – Сент-Луис
|5 : 1
|9.11
|03:30
|
Детройт – Монреаль
|2 : 3 Б
|9.11
|03:30
|
Тампа-Бэй – Эдмонтон
|2 : 3
|9.11
|04:00
|
Виннипег – Даллас
|5 : 1
|9.11
|06:00
|
Сиэтл – Нэшвилл
|- : -
|9.11
|06:30
|
Лос-Анджелес – Миннесота
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|14
|29
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|14
|26
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|13
|20
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|14
|14
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|13
|11
|
|
Эрик Карлссон
Сан-Хосе
|14
|10
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.40
|
|
Вилле Хуссо
Детройт
|8
|1.88
|
|
Картер Харт
Филадельфия
|8
|1.97