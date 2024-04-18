Никита попал в компанию канадских легенд.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Торонто» — 6:4 (2:1, 3:0, 1:3)

Голы: Пол — 24 (Дюклер, Дамба), 3:58 — 1:0. Кучеров — 44 (Хагель, Стэмкос), 6:14 — 2:0. Ривз — 4 (Кампф, Девар), 13:18 — 2:1. Дюклер — 24 (Пол, Стэмкос), 26:37 — 3:1. Пойнт — 46 (бол., Кучеров, Раддиш), 37:05 — 4:1. Хагель — 26 (де Хаан), 37:57 — 5:1. Жанно — 7 (Эйссимонт, Чаффи), 51:27 — 6:1. Броди — 1 (Девар, Кампф), 54:02 — 6:2. Хольмберг — 7 (Робертсон), 56:20 — 6:3. Таварес — 28 (Нюландер, Тимминс), 59:25 — 6:4.

Вратари: Томкинс — Джонс (53:48 — 54:02, 57:12 — 59:25).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 32 (10+14+8) — 38 (16+9+13).

Наши: Кучеров (23.55/4/-2) — Любушкин (20.02/1/0).

Тампа. Amalie Arena.

Фантастическая регулярка Никиты Кучерова сегодня завершилась матчем с «Торонто». «Тампа» победила 6:4, а россиянин набрал еще 2 (1+1) очка. Всего за 81 игру у него 144 балла — 44 гола и 100 передач!

О победе в бомбардирской гонке и втором «Арт Россе» в карьере Кучерова пока стоит говорить осторожно: с текущей результативностью в НХЛ возможно всякое, и от ничего не значащего матча «Колорадо» — «Эдмонтон» можно ждать неприятных чудес. Коннор Макдэвид со 132 очками слишком далеко, а вот у Нэйтана Маккиннона их 138. Шесть баллов за игру в этом сезоне у лидера «Эвеланш» не было, но вот по пять он набирал дважды, а по четыре — шесть раз. Важный момент: «Арт Росс» не делят между двумя хоккеистами, как тот же снайперский «Морис Ришар», в случае равенства очков. Если Маккиннон вдруг тоже выбьет 144, он станет победителем, так как у него больше голов, чем у Кучерова — уже 51.

А вот другое, ассистентское достижение, у россиянина в последний день регулярного чемпионата точно никто не отнимет. 100 передач — это не просто красивая цифра. Кучеров всего пятый хоккеист в истории, кто набрал сотню ассистов. На днях то же самое смог сделать Макдэвид, а до него подобное удавалось лишь троим. И это Уэйн Гретцки, Марио Лемье и Бобби Орр! Причем двое последних из списка добрались до такой отметки лишь раз в карьере, а вот Гретцки — ... 11. Правда, после сезона-1990/91 и у величайшего канадца «сотен» по передачам больше не было. Кстати, помимо того, что Кучеров — единственный европеец в пятерке (да и американцев не было), он еще и единственный вингер — среди его предшественников три центра и один защитник.

Когда пять лет назад Кучеров закончил регулярку с 128 (41+87) очками и выиграл свой первый «Арт Росс» (а заодно «Харт» и «Тед Линдсей» — призы MVP по версии журналистов и игроков), казалось, что это пик его карьеры в индивидуальном плане и что такой чемпионат будет невозможно повторить. И также прошлогодний результат Макдэвида, который пробил отметку в 150 баллов, выглядел космическим даже с учетом выросшей результативности в НХЛ. Этот сезон в исполнении Кучерова (про Маккиннона тоже не забудем, вне зависимости от того, сколько в итоге он наберет), показал, что новые статистические рекорды вполне возможны — и необязательно, чтобы к ним был причастен только капитан «Эдмонтона».

Фаворитом в борьбе за «Харт», скорее всего, будет именно Маккиннон, раньше не получавший приз. Спорить о том, чей сезон был лучше, можно бесконечно, но очевидно, что без суперперформанса Кучерова «Тампа» не попала бы в плей-офф. Отрыв Никиты по очкам от второго бомбардира «Лайтнинг» Брэйдена Пойнта составил 54 очка!

В итоге «Тампа», даже несмотря на потерю Михаила Сергачева, отсутствие в первой части чемпионата Андрея Василевского и общие проблемы с глубиной состава, без лишних нервов добралась до розыгрыша Кубка Стэнли, заняв четвертое место в Атлантическом дивизионе и попав в зону «уайлд-кард». Соперником станет «Флорида» — команда с куда более ровным на данный момент составом, финалист прошлого плей-офф. «Тампа» не фаворит в этой серии, ей нужны новые подвиги от Кучерова, который и в Кубках Стэнли претендует на ряд исторических достижений, особенно среди россиян.