Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 19:45

Овечкин впервые не попал в топ-30. Но рекорд Гретцки все ближе

Александр Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 41 гола
Кирилл Бурдаков
Статистик
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хоккеист Александр Овечкин
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Статистические итоги регулярного чемпионата для Александра Великого.

В сезоне-2023/24 Александр Овечкин провел 79 матчей и забил в них 31 гол. По средней результативности (0,39 шайбы за игру) завершающаяся регулярка стала для Ови худшей в карьере (0,40 было в сезоне-2016/17), по количеству голов — второй с конца (24 было три года назад, но в 45 встречах).

Голы Александра Овечкина по сезонам

Тем не менее Овечкин показал отличные результаты для своего возраста. 31 гол — повторение второго результата в истории для 38-летних хоккеистов. Столько же сорок лет назад забросил Джонни Бьюсик, больше — только Бретт Халл в сезоне-2002/03. По набранным очкам Александр — десятый (и лучший среди россиян). Игорь Ларионов в 38 лет остановился на 63 баллах.

Лидеры по очкам среди 38-летних игроков

Овечкин сделал очередной шаг в направлении рекорда НХЛ. По итогам сезона-2023/24 на счету капитана «Вашингтона» 853 заброшенные шайбы. От лучшего снайпера всех времен Уэйна Гретцки российский нападающий отстает теперь на 41 гол.

Лучшие снайперы в истории НХЛ

Любопытно, что последний гол в сезоне Ови забил в матче против одного из самых любимых соперников. За карьеру Александр Великий огорчил «Летчиков» 49 раз. Чаще от него пропускали лишь три клуба — «Тампа-Бэй», «Каролина» и «Виннипег», который раньше базировался в Джорджии и назывался «Атланта Трэшерз».

Любимые соперники Александра Овечкина в регулярном чемпионате

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки
1
Читайте также
«Вашингтон» Овечкина стал последним участником плей-офф НХЛ
«Вашингтон» обыграл «Филадельфию»
В Кремле сообщили о выводе российских войск из Нагорного Карабаха
«Вашингтон» заскочил в плей-офф с антирекордом ХХI века и угодил на чемпиона «регулярки». Панарин Овечкину не страшен?
Путин указал на высокий риск возникновения новых эпидемий в мире
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Татарстана
Популярное видео
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Гребенкин: серия с «Автомобилистом», плей-офф «Магнитки»
«В плей-офф команда перевоплотилась». Галкин: бронза «Автомобилиста»
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Каштанов и Баранцев: битва за финал с «Магниткой»
Юров и Маклюков: битва за финал с «Автомобилистом»
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Агент Овечкина: «Саша не фокусируется на рекорде. Чем меньше внимания обращаешь, тем легче дается результат»
Кожевников считает, что Овечкин за два года побьет рекорд Гретцки
«Вашингтон» установил лицо довольного Овечкина на аватарку в соцсетях
Овечкин – о выходе в плей-офф: «До сегодняшнего вечера ситуация была сумасшедшей»
«Это нечто особенное». Овечкин и «Вашингтон» сотворили главную сенсацию НХЛ
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Обмен Кузнецова, кризис Овечкина и масса других проблем. Как такой «Вашингтон» вышел в плей-офф?
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 81 38 43 92
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 81 38 43 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 81 46 35 102
4 Тампа-Бэй 81 44 37 96
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 81 51 30 111
2 Виннипег 81 51 30 108
3 Колорадо 81 49 32 105
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 81 43 38 91
6 Миннесота 81 39 42 88
7 Аризона 81 35 46 75
8 Чикаго 81 23 58 51
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 81 50 31 109
2 Эдмонтон 80 49 31 104
3 Вегас 81 45 36 98
4 Лос-Анджелес 81 43 38 97
5 Калгари 81 37 44 79
6 Сиэтл 81 33 48 79
7 Анахайм 81 26 55 57
8 Сан-Хосе 81 19 62 47
Результаты / календарь
7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
13.04
14.04
15.04
16.04
17.04
18.04
19.04
17.04 02:00
Монреаль – Детройт
 4 : 5 Б
17.04 02:00
Филадельфия – Вашингтон
 1 : 2
17.04 02:00
Коламбус – Каролина
 6 : 3
17.04 02:00
Бостон – Оттава
 1 : 3
17.04 02:30
Флорида – Торонто
 5 : 2
17.04 03:00
Виннипег – Сиэтл
 4 : 3
17.04 05:00
Ванкувер – Калгари
 4 : 1
17.04 05:00
Вегас – Чикаго
 3 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 80 142
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 81 138
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 75 132
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 80 69
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 82 57
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 79 56
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 16 1.84

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости