Овечкин впервые не попал в топ-30. Но рекорд Гретцки все ближе

Статистические итоги регулярного чемпионата для Александра Великого.

В сезоне-2023/24 Александр Овечкин провел 79 матчей и забил в них 31 гол. По средней результативности (0,39 шайбы за игру) завершающаяся регулярка стала для Ови худшей в карьере (0,40 было в сезоне-2016/17), по количеству голов — второй с конца (24 было три года назад, но в 45 встречах).

Тем не менее Овечкин показал отличные результаты для своего возраста. 31 гол — повторение второго результата в истории для 38-летних хоккеистов. Столько же сорок лет назад забросил Джонни Бьюсик, больше — только Бретт Халл в сезоне-2002/03. По набранным очкам Александр — десятый (и лучший среди россиян). Игорь Ларионов в 38 лет остановился на 63 баллах.

Овечкин сделал очередной шаг в направлении рекорда НХЛ. По итогам сезона-2023/24 на счету капитана «Вашингтона» 853 заброшенные шайбы. От лучшего снайпера всех времен Уэйна Гретцки российский нападающий отстает теперь на 41 гол.

Любопытно, что последний гол в сезоне Ови забил в матче против одного из самых любимых соперников. За карьеру Александр Великий огорчил «Летчиков» 49 раз. Чаще от него пропускали лишь три клуба — «Тампа-Бэй», «Каролина» и «Виннипег», который раньше базировался в Джорджии и назывался «Атланта Трэшерз».