Оцениваем шансы команд перед главной серией сезона.

В ночь с 15 на 16 июня по московскому времени стартует главная серия сезона НХЛ. В битве за Кубок Стэнли сойдутся «Тампа» и «Колорадо», и это противостояние может стать одним из самых ярких финалов за последние годы. «Молнии» находятся в шаге от того, чтобы стать первой командой лиги за 40 лет с тремя чемпионствами подряд, но многие уверены, что этого не случится.

Например, 10 из 16 авторов официального сайта лиги считают, что Кубок Стэнли выиграет «Колорадо», а в голосовании на приз самому ценному игроку плей-офф главным фаворитом называют защитника «Эвеланш» Кейла Макара.

Возвращение Пойнта

«Лавины» выиграли обе очные встречи в регулярном чемпионате, но вряд ли это говорит о чем-то серьезном в контексте финальной серии. Лучшими бомбардирами команд в тех играх стали Габриэль Ландескуг (2+1), Нэйтан Маккиннон (1+2) и Брэйден Пойнт (2+1). Участие последнего в серии пока под вопросом, но главный тренер «Тампы» сохраняет оптимизм. «Я не знаю, выйдет ли он на первую игру финала, но вероятность его участия в серии крайне высока», — сказал Джон Купер. Пойнт получил повреждение нижней части тела в седьмой игре первого раунда против «Торонто» и пропустил десять последних матчей команды. Вряд ли он сможет легко и быстро вкатиться в игровой ритм, но его помощь для партнеров сейчас будет крайне важна.

Наставнику «Молний» в случае возвращения своего главного центрфорварда придется поломать голову над тем, как будут выглядеть игровые сочетания. В последних матчах он передвинул Стивена Стэмкоса в центр и поднял в первую тройку Ондржея Палата. В итоге идея оказалась удачной и в победных матчах против «Рейнджерс» почти все голы «Тампы» были забиты при непосредственном участии именно этого сочетания. Палат прекрасно чувствует, где ему необходимо находиться на площадке в определенный момент, и демонстрирует игру высочайшего класса. Чешский форвард с восемью шайбами уступает в списке главных снайперов команды только Стэмкосу, а в этом плей-офф на его счету два победных гола и уже 11 за карьеру — больше всего в истории «Лайтнинг».

Павел Францоуз. Фото USA Today Sports

Вратарская головоломка

Кадровый вопрос волнует и «Колорадо». Главный тренер команды Джаред Беднар надеется, что форварды Назем Кадри и Эндрю Кольяно смогут вернуться на лед, но не уточнил, в какой момент серии это может произойти. При этом ранее сообщалось, что Кадри вряд ли сыграет в финале после операции на большом пальце. Нападающий травмировал его в результате удара о борт после силового приема Эвандера Кейна в третьем матче финала Западной конференции. Кольяно перенес такую же операцию после того, как рукой заблокировал бросок в четвертой игре против «Ойлерс». Возвращение этих игроков носит важное значение для «Эвеланш» и может стать ключевым моментом в противостоянии.

Также головную боль для «Лавин» представляет вратарский вопрос. По ходу серии с «Эдмонтоном» основной голкипер команды Дарси Кемпер выбыл с травмой глаза, а канадца заменил Павел Францоуз. При этом в последней встрече против «Ойлерс» Кемпер занял место на скамейке запасных. По его словам, он готов начать финальную серию с первых минут. Интересно, что «Колорадо» еще не проигрывал в этом плей-офф с Францоузом в рамке: шесть появлений — шесть побед, коэффициент пропущенных — 2,86 и 90,6% отраженных бросков. На этом фоне статистика Кемпера даже чуть хуже: шесть побед в десяти матчах, коэффициент 2,65 и чуть менее 90% отраженных бросков. Тренерскому штабу придется принять непростое решение. Хотя при любых раскладах эти парни не ровня Василевскому.

Дополнительные интриги

Хедман против Макара. Звучит отлично. Впервые с 2001 года финалисты «Норрис Трофи» сыграют в финале Кубка Стэнли. В прошлый раз такое случалось 21 год назад. Тогда в финальной серии между «Колорадо» и «Нью-Джерси» друг другу противостояли Рэй Бурк и Скотт Стивенс. Макар просто феноменально ворвался в НХЛ. Для того чтобы набрать в плей-офф 50 очков, ему понадобилось всего 49 матчей. Быстрее в истории лиги такую отметку достигли только два защитника — Бобби Орр (за 39 матчей) и Брайан Лич (за 41). Неудивительно, что по версии обозревателей официального сайта НХЛ, награду «Конн Смайт Трофи» получит именно Макар.

В списке главных интриг нельзя также не отметить форвардов «Тампы» Патрика Маруна и Кори Перри. Марун вышел в финал Кубка Стэнли в четвертый раз подряд. Это первый случай в XXI веке. Его кубковый хет-трик за три года стал первым с 1980-х годов, когда игроки «Айлендерс» выиграли трофей четыре раза подряд. Перри же повторил рекорд Мариана Хоссы по финалам Кубка Стэнли с разными командами. Канадец сыграет в трех главных сериях подряд, а за карьеру у Перри это уже четвертый финал с четырьмя разными командами. В 2007 году он выиграл Кубок Стэнли с «Анахаймом», но сделав это сейчас, можно будет смело задуматься об окончании прекрасной карьеры.

Хоккеисты «Тампы». Фото USA Today Sports

Опыт — за «Тампу»

Можно долго перечислять сильные стороны «Колорадо», но «Лайтнинг» выглядят командой, которую уже просто не остановить. Безусловно, на фоне двух последних финалов им предстоит битва с самым сложным соперником, но команда прибавляет (казалось бы, куда еще больше?) с каждым матчем. Игроки «Тампы» прекрасно осознают, что находятся в шаге от исторического события, которое вряд ли кто-то повторит в обозримом будущем. «Молнии» прошли в этом плей-офф все круги ада. Обыграли мощнейший «Торонто», нейтрализовали лучшую атаку лиги в лице «Флориды» и отправили в отпуск дерзкий и неуступчивый «Рейнджерс» с невероятным Шестеркиным.

Команда Джона Купера столкнулась с более серьезным сопротивлением, а порой ей приходилось прибегать к плану Б и переворачивать неудачно складывающиеся для себя серии. Ничего подобного на пути «Эвеланш» не было и близко. «Лавины» размазали еле живой «Нэшвилл», довольно легко справились с проходным двором в обороне «Эдмонтона», и разве что в серии с «Сент-Луисом» им пришлось действительно напрячься. И непонятно, чем бы закончилось их противостояние, если бы голкипер «Блюз» Джордан Биннингтон не получил травму. Все это не делает нахождение «Колорадо» в финале Кубка Стэнли случайным, но на стороне «Тампы» колоссальный опыт, преимущество во вратарской линии и, конечно же, Джон Купер.

«Тампа» уже давно научилась подстраиваться под любого соперника. Команда действует словно удав и лишает своего оппонента его козырей. Напугать их грозной атакой «Эвеланш» вряд ли получится. В текущем плей-офф «Молнии» пропустили в среднем 2,41 шайбы за игру, и это лучший показатель среди всех участников этого розыгрыша Кубка Стэнли, кто провел более семи игр. «По ходу серии с «Рейнджерс» мы играли все лучше и лучше. Последняя игра была, возможно, самой сильной в нашем исполнении. В плей-офф это очень важно. Обычно та команда, которая прибавляет, в конечном счете и побеждает», — сказал форвард «Тампы» Алекс Киллорн. Его звено с Энтони Сирелли и Брэндоном Хагелем уже доказало, что может перемолоть любую тройку соперника. «Колорадо» придется сильно постараться ради победы, ведь настоящий плей-офф для них начинается только сейчас.