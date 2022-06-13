Круче «Тампы» только «Айлендерс» 1980-х и «Монреаль» 1970-х

Команда Кучерова, Василевского и Сергачева может стать новой династией НХЛ.

«Тампа-Бэй» выиграла четыре подряд матча финала Восточной конференции против «Рейнджерс» и стала первой за 31 год командой, которой удалось выиграть серию на полуфинальной стадии после двух неудач на старте. В последний раз со столь неудобной позиции в финал пробивался чемпионский «Питтсбург»-1991. Да и вообще после расширения конца 1960-х подобные чудеса творили всего три коллектива.

Случаи, когда команда выходила в финал Кубка Стэнли, отыгравшись после двух поражений в начале серии.

«Молнии» выиграли 11-ю подряд серию плей-офф и вышли на чистое третье место в истории по этому показателю. Дольше не давали соперникам шансов только две легендарные команды-династии: «Монреаль» второй половины 1970-х не знал неудач в 13 сериях кряду, а «Айлендерс» первой половины 1980-х — в 19! Чтобы замахнуться на рекорд «Островитян», «Тампе» необходимо взять Кубки Стэнли в 2022, 2023 и 2024 годах.

Команды, которые выиграли более семи серий Кубка Стэнли подряд.

Не смог остановить «Молний» и герой нынешнего плей-офф Игорь Шестеркин. В 20 матчах трех серий российский вратарь «Рейнджерс» отразил 669 бросков. Это 13-й результат в истории и лучший среди голкиперов, не прошедших в финал Кубка Стэнли. Среди россиян Шестеркин занял третье место после двух участников финала-2020 — Антона Худобина из «Далласа» и Андрея Василевского из «Тампы».

Лидеры по отраженным броскам в одном розыгрыше Кубка Стэнли.

Василевский, на счету которого 502 отраженных броска, вряд ли доберется до десятки «спасателей» в нынешнем сезоне. Его цель другая: первое место по победам в плей-офф среди европейских вратарей. Сейчас россиянин делит в общем рейтинге 14-е место с Томом Баррассо и Хенриком Лундквистом. От великого чеха Доминика Гашека его отделяет четыре выигранных матча — столько же, сколько от третьего кряду чемпионства.

Вратари, выигравшие 60 и больше матчей в плей-офф НХЛ.

Кстати, на пути к финалу Андрей выиграл очередное соперничество с вратарем-соотечественником. Единственная неудача Большого Кота случилась три года назад, когда «Молний» остановил «Коламбус» с Сергеем Бобровским в воротах. Далее Василевский трижды переигрывал Бобровского, дважды — Семена Варламова (в одном из случаев — на пару с Ильей Сорокиным), по разу — Антона Худобина и Игоря Шестеркина.