В следующем матче Кучеров может повторить рекорд Могильного и Буре по голевой серии для россиян
Российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров набрал 4 (1+3) очка в матче против «Коламбуса» и продлил голевую серию в сезоне-2021/22 до семи матчей.
В этих встречах форвард «Тампы» отличился девять раз. В завершающемся чемпионате только Митч Марнер из «Торонто» и Элиас Линдхольм из «Калгари» выдавали более продолжительные серии: каждый из них отличался в восьми матчах кряду.
Для того чтобы переписать рекорд сезона на себя, у лидера «молний» есть две гостевые игры — с «Коламбусом» и «Айлендерс».
Самые продолжительные голевые серии сезона-2021/22
|
Игрок
|
Страна
|
Команда
|
Матчи
|
Голы
|
Митч Марнер
|
Канада
|
Торонто
|
8
|
10
|
Элиас Линдхольм
|
Швеция
|
Калгари
|
8
|
9
|
Макс Пачиоретти
|
США
|
Вегас
|
7
|
10
|
Остон Мэттьюс
|
США
|
Торонто
|
7
|
10
|
Дэвид Перрон
|
Канада
|
Сент-Луис
|
7
|
10
|
Никита Кучеров*
|
Россия
|
Тампа-Бэй
|
7
|
9
|
Крис Крайдер
|
США
|
Рейнджерс
|
6
|
9
|
Андерс Ли
|
США
|
Айлендерс
|
6
|
9
|
Остон Мэттьюс
|
США
|
Торонто
|
6
|
8
|
Кирилл Капризов
|
Россия
|
Миннесота
|
6
|
7
|
Коннор Макдэвид
|
Канада
|
Эдмонтон
|
6
|
7
* Серия продолжается.
Семь матчей с голами подряд — повторение лучшего результата в карьере Кучерова. Помимо него отличиться в семи встречах кряду получалось у Ильи Ковальчука, Александра Овечкина и Александра Могильного. Рекорд России — восемь игр с заброшенными шайбами — относится к началу 1990-х и разделен между Могильным и Павлом Буре.
Самые продолжительные голевые серии россиян
|
Игрок
|
Сезон
|
Команда
|
Матчи
|
Голы
|
Александр Могильный
|
1992/93
|
Баффало
|
8
|
16
|
Павел Буре
|
1993/94
|
Ванкувер
|
8
|
11
|
Илья Ковальчук
|
2005/06
|
Атланта
|
7
|
11
|
Никита Кучеров*
|
2021/22
|
Тампа-Бэй
|
7
|
9
|
Александр Овечкин
|
2005/06
|
Вашингтон
|
7
|
8
|
Никита Кучеров
|
2017/18
|
Тампа-Бэй
|
7
|
8
|
Александр Могильный
|
1995/96
|
Ванкувер
|
7
|
7
* Серия продолжается.
Кучеров, который пропустил из-за травмы почти половину сезона, проводит превосходный апрель. В 14 матчах форвард «Тампы» набрал 28 (13+15) очков, 15 из которых пришлись на последние пять игр. Сдержать Никиту в этом месяце получилось только у «Бостона» и «Далласа», а «Чикаго» хоть и не пропустил от него, но позволил сделать две голевые передачи.
Матчи Никиты Кучерова в апреле
|
Дата
|
Матч
|
Голы
|
Передачи
|
Очки
|
+/-
|
02.04.2022
|
Чикаго (д) —
|
0
|
2
|
2
|
+1
|
03.04.2022
|
Монреаль (д) —
|
1
|
2
|
3
|
0
|
05.04.2022
|
Торонто (д) —
|
1
|
0
|
1
|
-3
|
07.04.2022
|
Вашингтон (г) —
|
1
|
0
|
1
|
+1
|
09.04.2022
|
Бостон (д) —
|
0
|
0
|
0
|
-2
|
11.04.2022
|
Баффало (д) —
|
1
|
0
|
1
|
+3
|
13.04.2022
|
Даллас (г) —
|
0
|
0
|
0
|
-1
|
15.04.2022
|
Анахайм (д) —
|
1
|
0
|
1
|
+1
|
17.04.2022
|
Виннипег (д) —
|
2
|
2
|
4
|
+3
|
20.04.2022
|
Детройт (д) —
|
1
|
0
|
1
|
-2
|
22.04.2022
|
Торонто (д) —
|
1
|
1
|
2
|
+1
|
24.04.2022
|
Нэшвилл (д) —
|
1
|
2
|
3
|
+1
|
25.04.2022
|
Флорида (г) —
|
2
|
3
|
5
|
+2
|
27.04.2022
|
Коламбус (д) —
|
1
|
3
|
4
|
+3
|
Итого
|
|
13
|
15
|
28
|
+8
Вместе с партнером по «Тампе» Стивеном Стэмкосом Кучеров возглавляет апрельскую бомбардирскую гонку. Форварды «молний» набрали по 28 очков. Правда, россиянин забил на четыре шайбы больше. Тройку лидеров замыкает Павел Бучневич из «Сент-Луиса», четвертое место занимает еще один русский «блюзмен», Владимир Тарасенко.
Лучшие бомбардиры НХЛ в апреле 2022 года
|
Игрок
|
Страна
|
Команда
|
Матчи
|
Очки
|
Никита Кучеров
|
Россия
|
Тампа-Бэй
|
14
|
28 (13+15)
|
Стивен Стэмкос
|
Канада
|
Тампа-Бэй
|
14
|
28 (9+19)
|
Павел Бучневич
|
Россия
|
Сент-Луис
|
15
|
25 (9+16)
|
Владимир Тарасенко
|
Россия
|
Сент-Луис
|
15
|
24 (11+13)
|
Роберт Томас
|
Канада
|
Сент-Луис
|
15
|
24 (7+17)
|
Кевин Фиала
|
Швейцария
|
Миннесота
|
14
|
23 (10+13)
|
Джонни Годро
|
США
|
Калгари
|
13
|
22 (8+14)
|
Коннор Макдэвид
|
Канада
|
Эдмонтон
|
12
|
22 (7+15)
|
Кирилл Капризов
|
Россия
|
Миннесота
|
14
|
22 (7+15)
|
Джонатан Юбердо
|
Канада
|
Флорида
|
13
|
21 (7+14)
Кроме того, 86-й номер «Тампы» после матча с «Коламбусом» вырвался на второе место по средней результативности в сезоне-2021/22. Кучеров набирает в среднем 1,467 очка за игру, уступая по этому показателю только Коннору Макдэвиду, который еще не расстался с надеждой переписать бомбардирский рекорд XXI века. Третье место занимает почти гарантировавший себе «Морис Ришар Трофи» Остон Мэттьюс, Кирилл Капризов — девятый, Артемий Панарин — 11-й.
Лидеры по средней результативности в сезоне-2021/22
|
Игрок
|
Страна
|
Команда
|
Матчи
|
Очки
|
Ср.
|
Коннор Макдэвид
|
Канада
|
Эдмонтон
|
79
|
122 (44+78)
|
1,544
|
Никита Кучеров
|
Россия
|
Тампа-Бэй
|
45
|
66 (24+42)
|
1,467
|
Остон Мэттьюс
|
США
|
Торонто
|
73
|
106 (60+46)
|
1,452
|
Джонатан Юбердо
|
Канада
|
Флорида
|
80
|
115 (30+85)
|
1,438
|
Джонни Годро
|
США
|
Калгари
|
80
|
113 (39+74)
|
1,413
|
Леон Драйзайтль
|
Германия
|
Эдмонтон
|
79
|
109 (55+54)
|
1,380
|
Натан Маккиннон
|
Канада
|
Колорадо
|
64
|
88 (32+56)
|
1,375
|
Митч Марнер
|
Канада
|
Торонто
|
72
|
97 (35+62)
|
1,347
|
Кирилл Капризов
|
Россия
|
Миннесота
|
79
|
105 (45+60)
|
1,329
|
Александр Барков
|
Финляндия
|
Флорида
|
67
|
88 (39+49)
|
1,313
|
Артемий Панарин
|
Россия
|
Рейнджерс
|
75
|
96 (22+74)
|
1,280
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|81
|53
|28
|114
|2
|Рейнджерс
|80
|51
|29
|108
|3
|Питтсбург
|81
|45
|36
|101
|4
|Вашингтон
|80
|44
|36
|100
|5
|Айлендерс
|80
|36
|44
|82
|6
|Коламбус
|80
|36
|44
|79
|7
|Нью-Джерси
|80
|27
|53
|63
|8
|Филадельфия
|80
|25
|55
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|80
|57
|23
|120
|2
|Торонто
|81
|53
|28
|113
|3
|Тампа-Бэй
|80
|50
|30
|108
|4
|Бостон
|80
|50
|30
|105
|5
|Баффало
|80
|31
|49
|73
|6
|Детройт
|81
|31
|50
|72
|7
|Оттава
|80
|32
|48
|71
|8
|Монреаль
|80
|20
|60
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|80
|56
|24
|118
|2
|Миннесота
|80
|51
|29
|109
|3
|Сент-Луис
|81
|49
|32
|109
|4
|Нэшвилл
|80
|44
|36
|95
|5
|Даллас
|80
|45
|35
|95
|6
|Виннипег
|79
|36
|43
|83
|7
|Чикаго
|80
|27
|53
|65
|8
|Аризона
|80
|23
|57
|53
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|80
|50
|30
|110
|2
|Эдмонтон
|80
|47
|33
|100
|3
|Лос-Анджелес
|80
|43
|37
|96
|4
|Вегас
|80
|42
|38
|91
|5
|Ванкувер
|80
|39
|41
|89
|6
|Сан-Хосе
|80
|32
|48
|76
|7
|Анахайм
|81
|31
|50
|76
|8
|Сиэтл
|79
|26
|53
|58
|27.04
|02:00
|
Торонто – Детройт
|3 : 0
|27.04
|02:00
|
Бостон – Флорида
|4 : 2
|27.04
|02:00
|
Вашингтон – Айлендерс
|1 : 4
|27.04
|02:00
|
Оттава – Нью-Джерси
|5 : 4 ОТ
|27.04
|02:00
|
Питтсбург – Эдмонтон
|1 : 5
|27.04
|02:00
|
Рейнджерс – Каролина
|3 : 4
|27.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Коламбус
|4 : 1
|27.04
|03:00
|
Миннесота – Аризона
|3 : 5
|27.04
|03:00
|
Нэшвилл – Калгари
|4 : 5 ОТ
|27.04
|03:30
|
Даллас – Вегас
|3 : 2 Б
|27.04
|04:30
|
Колорадо – Сент-Луис
|5 : 3
|27.04
|05:00
|
Ванкувер – Сиэтл
|5 : 2
|27.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Анахайм
|2 : 5
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|79
|122
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|80
|115
|
|
Джонни Годро
Калгари
|80
|113
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|73
|60
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|79
|55
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|80
|52
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|53
|2.07
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|62
|2.18
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|52
|2.19