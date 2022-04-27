В следующем матче Кучеров может повторить рекорд Могильного и Буре по голевой серии для россиян

Российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров набрал 4 (1+3) очка в матче против «Коламбуса» и продлил голевую серию в сезоне-2021/22 до семи матчей.

В этих встречах форвард «Тампы» отличился девять раз. В завершающемся чемпионате только Митч Марнер из «Торонто» и Элиас Линдхольм из «Калгари» выдавали более продолжительные серии: каждый из них отличался в восьми матчах кряду.

Для того чтобы переписать рекорд сезона на себя, у лидера «молний» есть две гостевые игры — с «Коламбусом» и «Айлендерс».

Самые продолжительные голевые серии сезона-2021/22

Игрок Страна Команда Матчи Голы Митч Марнер Канада Торонто 8 10 Элиас Линдхольм Швеция Калгари 8 9 Макс Пачиоретти США Вегас 7 10 Остон Мэттьюс США Торонто 7 10 Дэвид Перрон Канада Сент-Луис 7 10 Никита Кучеров* Россия Тампа-Бэй 7 9 Крис Крайдер США Рейнджерс 6 9 Андерс Ли США Айлендерс 6 9 Остон Мэттьюс США Торонто 6 8 Кирилл Капризов Россия Миннесота 6 7 Коннор Макдэвид Канада Эдмонтон 6 7

* Серия продолжается.

Семь матчей с голами подряд — повторение лучшего результата в карьере Кучерова. Помимо него отличиться в семи встречах кряду получалось у Ильи Ковальчука, Александра Овечкина и Александра Могильного. Рекорд России — восемь игр с заброшенными шайбами — относится к началу 1990-х и разделен между Могильным и Павлом Буре.

Самые продолжительные голевые серии россиян

Игрок Сезон Команда Матчи Голы Александр Могильный 1992/93 Баффало 8 16 Павел Буре 1993/94 Ванкувер 8 11 Илья Ковальчук 2005/06 Атланта 7 11 Никита Кучеров* 2021/22 Тампа-Бэй 7 9 Александр Овечкин 2005/06 Вашингтон 7 8 Никита Кучеров 2017/18 Тампа-Бэй 7 8 Александр Могильный 1995/96 Ванкувер 7 7

* Серия продолжается.

Кучеров, который пропустил из-за травмы почти половину сезона, проводит превосходный апрель. В 14 матчах форвард «Тампы» набрал 28 (13+15) очков, 15 из которых пришлись на последние пять игр. Сдержать Никиту в этом месяце получилось только у «Бостона» и «Далласа», а «Чикаго» хоть и не пропустил от него, но позволил сделать две голевые передачи.

Матчи Никиты Кучерова в апреле

Дата Матч Голы Передачи Очки +/- 02.04.2022 Чикаго (д) — 0 2 2 +1 03.04.2022 Монреаль (д) — 1 2 3 0 05.04.2022 Торонто (д) — 1 0 1 -3 07.04.2022 Вашингтон (г) — 1 0 1 +1 09.04.2022 Бостон (д) — 0 0 0 -2 11.04.2022 Баффало (д) — 1 0 1 +3 13.04.2022 Даллас (г) — 0 0 0 -1 15.04.2022 Анахайм (д) — 1 0 1 +1 17.04.2022 Виннипег (д) — 2 2 4 +3 20.04.2022 Детройт (д) — 1 0 1 -2 22.04.2022 Торонто (д) — 1 1 2 +1 24.04.2022 Нэшвилл (д) — 1 2 3 +1 25.04.2022 Флорида (г) — 2 3 5 +2 27.04.2022 Коламбус (д) — 1 3 4 +3 Итого 13 15 28 +8

Вместе с партнером по «Тампе» Стивеном Стэмкосом Кучеров возглавляет апрельскую бомбардирскую гонку. Форварды «молний» набрали по 28 очков. Правда, россиянин забил на четыре шайбы больше. Тройку лидеров замыкает Павел Бучневич из «Сент-Луиса», четвертое место занимает еще один русский «блюзмен», Владимир Тарасенко.

Лучшие бомбардиры НХЛ в апреле 2022 года

Игрок Страна Команда Матчи Очки Никита Кучеров Россия Тампа-Бэй 14 28 (13+15) Стивен Стэмкос Канада Тампа-Бэй 14 28 (9+19) Павел Бучневич Россия Сент-Луис 15 25 (9+16) Владимир Тарасенко Россия Сент-Луис 15 24 (11+13) Роберт Томас Канада Сент-Луис 15 24 (7+17) Кевин Фиала Швейцария Миннесота 14 23 (10+13) Джонни Годро США Калгари 13 22 (8+14) Коннор Макдэвид Канада Эдмонтон 12 22 (7+15) Кирилл Капризов Россия Миннесота 14 22 (7+15) Джонатан Юбердо Канада Флорида 13 21 (7+14)

Кроме того, 86-й номер «Тампы» после матча с «Коламбусом» вырвался на второе место по средней результативности в сезоне-2021/22. Кучеров набирает в среднем 1,467 очка за игру, уступая по этому показателю только Коннору Макдэвиду, который еще не расстался с надеждой переписать бомбардирский рекорд XXI века. Третье место занимает почти гарантировавший себе «Морис Ришар Трофи» Остон Мэттьюс, Кирилл Капризов — девятый, Артемий Панарин — 11-й.

Лидеры по средней результативности в сезоне-2021/22