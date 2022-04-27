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Сегодня, 11:11

В следующем матче Кучеров может повторить рекорд Могильного и Буре по голевой серии для россиян

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
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Российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров набрал 4 (1+3) очка в матче против «Коламбуса» и продлил голевую серию в сезоне-2021/22 до семи матчей.

В этих встречах форвард «Тампы» отличился девять раз. В завершающемся чемпионате только Митч Марнер из «Торонто» и Элиас Линдхольм из «Калгари» выдавали более продолжительные серии: каждый из них отличался в восьми матчах кряду.

Для того чтобы переписать рекорд сезона на себя, у лидера «молний» есть две гостевые игры — с «Коламбусом» и «Айлендерс».

Самые продолжительные голевые серии сезона-2021/22

Игрок

Страна

Команда

Матчи

Голы

Митч Марнер

Канада

Торонто

8

10

Элиас Линдхольм

Швеция

Калгари

8

9

Макс Пачиоретти

США

Вегас

7

10

Остон Мэттьюс

США

Торонто

7

10

Дэвид Перрон

Канада

Сент-Луис

7

10

Никита Кучеров*

Россия

Тампа-Бэй

7

9

Крис Крайдер

США

Рейнджерс

6

9

Андерс Ли

США

Айлендерс

6

9

Остон Мэттьюс

США

Торонто

6

8

Кирилл Капризов

Россия

Миннесота

6

7

Коннор Макдэвид

Канада

Эдмонтон

6

7

* Серия продолжается.

Семь матчей с голами подряд — повторение лучшего результата в карьере Кучерова. Помимо него отличиться в семи встречах кряду получалось у Ильи Ковальчука, Александра Овечкина и Александра Могильного. Рекорд России — восемь игр с заброшенными шайбами — относится к началу 1990-х и разделен между Могильным и Павлом Буре.

Самые продолжительные голевые серии россиян

Игрок

Сезон

Команда

Матчи

Голы

Александр Могильный

1992/93

Баффало

8

16

Павел Буре

1993/94

Ванкувер

8

11

Илья Ковальчук

2005/06

Атланта

7

11

Никита Кучеров*

2021/22

Тампа-Бэй

7

9

Александр Овечкин

2005/06

Вашингтон

7

8

Никита Кучеров

2017/18

Тампа-Бэй

7

8

Александр Могильный

1995/96

Ванкувер

7

7

* Серия продолжается.

Кучеров, который пропустил из-за травмы почти половину сезона, проводит превосходный апрель. В 14 матчах форвард «Тампы» набрал 28 (13+15) очков, 15 из которых пришлись на последние пять игр. Сдержать Никиту в этом месяце получилось только у «Бостона» и «Далласа», а «Чикаго» хоть и не пропустил от него, но позволил сделать две голевые передачи.

Матчи Никиты Кучерова в апреле

Дата

Матч

Голы

Передачи

Очки

+/-

02.04.2022

Чикаго (д) —

0

2

2

+1

03.04.2022

Монреаль (д) —

1

2

3

0

05.04.2022

Торонто (д) —

1

0

1

-3

07.04.2022

Вашингтон (г) —

1

0

1

+1

09.04.2022

Бостон (д) —

0

0

0

-2

11.04.2022

Баффало (д) —

1

0

1

+3

13.04.2022

Даллас (г) —

0

0

0

-1

15.04.2022

Анахайм (д) —

1

0

1

+1

17.04.2022

Виннипег (д) —

2

2

4

+3

20.04.2022

Детройт (д) —

1

0

1

-2

22.04.2022

Торонто (д) —

1

1

2

+1

24.04.2022

Нэшвилл (д) —

1

2

3

+1

25.04.2022

Флорида (г) —

2

3

5

+2

27.04.2022

Коламбус (д) —

1

3

4

+3

Итого

13

15

28

+8

Вместе с партнером по «Тампе» Стивеном Стэмкосом Кучеров возглавляет апрельскую бомбардирскую гонку. Форварды «молний» набрали по 28 очков. Правда, россиянин забил на четыре шайбы больше. Тройку лидеров замыкает Павел Бучневич из «Сент-Луиса», четвертое место занимает еще один русский «блюзмен», Владимир Тарасенко.

Лучшие бомбардиры НХЛ в апреле 2022 года

Игрок

Страна

Команда

Матчи

Очки

Никита Кучеров

Россия

Тампа-Бэй

14

28 (13+15)

Стивен Стэмкос

Канада

Тампа-Бэй

14

28 (9+19)

Павел Бучневич

Россия

Сент-Луис

15

25 (9+16)

Владимир Тарасенко

Россия

Сент-Луис

15

24 (11+13)

Роберт Томас

Канада

Сент-Луис

15

24 (7+17)

Кевин Фиала

Швейцария

Миннесота

14

23 (10+13)

Джонни Годро

США

Калгари

13

22 (8+14)

Коннор Макдэвид

Канада

Эдмонтон

12

22 (7+15)

Кирилл Капризов

Россия

Миннесота

14

22 (7+15)

Джонатан Юбердо

Канада

Флорида

13

21 (7+14)

Кроме того, 86-й номер «Тампы» после матча с «Коламбусом» вырвался на второе место по средней результативности в сезоне-2021/22. Кучеров набирает в среднем 1,467 очка за игру, уступая по этому показателю только Коннору Макдэвиду, который еще не расстался с надеждой переписать бомбардирский рекорд XXI века. Третье место занимает почти гарантировавший себе «Морис Ришар Трофи» Остон Мэттьюс, Кирилл Капризов — девятый, Артемий Панарин — 11-й.

Лидеры по средней результативности в сезоне-2021/22

Игрок

Страна

Команда

Матчи

Очки

Ср.

Коннор Макдэвид

Канада

Эдмонтон

79

122 (44+78)

1,544

Никита Кучеров

Россия

Тампа-Бэй

45

66 (24+42)

1,467

Остон Мэттьюс

США

Торонто

73

106 (60+46)

1,452

Джонатан Юбердо

Канада

Флорида

80

115 (30+85)

1,438

Джонни Годро

США

Калгари

80

113 (39+74)

1,413

Леон Драйзайтль

Германия

Эдмонтон

79

109 (55+54)

1,380

Натан Маккиннон

Канада

Колорадо

64

88 (32+56)

1,375

Митч Марнер

Канада

Торонто

72

97 (35+62)

1,347

Кирилл Капризов

Россия

Миннесота

79

105 (45+60)

1,329

Александр Барков

Финляндия

Флорида

67

88 (39+49)

1,313

Артемий Панарин

Россия

Рейнджерс

75

96 (22+74)

1,280

Никита Кучеров
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 81 53 28 114
2 Рейнджерс 80 51 29 108
3 Питтсбург 81 45 36 101
4 Вашингтон 80 44 36 100
5 Айлендерс 80 36 44 82
6 Коламбус 80 36 44 79
7 Нью-Джерси 80 27 53 63
8 Филадельфия 80 25 55 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 80 57 23 120
2 Торонто 81 53 28 113
3 Тампа-Бэй 80 50 30 108
4 Бостон 80 50 30 105
5 Баффало 80 31 49 73
6 Детройт 81 31 50 72
7 Оттава 80 32 48 71
8 Монреаль 80 20 60 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 80 56 24 118
2 Миннесота 80 51 29 109
3 Сент-Луис 81 49 32 109
4 Нэшвилл 80 44 36 95
5 Даллас 80 45 35 95
6 Виннипег 79 36 43 83
7 Чикаго 80 27 53 65
8 Аризона 80 23 57 53
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 80 50 30 110
2 Эдмонтон 80 47 33 100
3 Лос-Анджелес 80 43 37 96
4 Вегас 80 42 38 91
5 Ванкувер 80 39 41 89
6 Сан-Хосе 80 32 48 76
7 Анахайм 81 31 50 76
8 Сиэтл 79 26 53 58
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2.05
27.04 02:00
Торонто – Детройт
 3 : 0
27.04 02:00
Бостон – Флорида
 4 : 2
27.04 02:00
Вашингтон – Айлендерс
1 : 4
27.04 02:00
Оттава – Нью-Джерси
 5 : 4 ОТ
27.04 02:00
Питтсбург – Эдмонтон
 1 : 5
27.04 02:00
Рейнджерс – Каролина
 3 : 4
27.04 02:00
Тампа-Бэй – Коламбус
 4 : 1
27.04 03:00
Миннесота – Аризона
 3 : 5
27.04 03:00
Нэшвилл – Калгари
 4 : 5 ОТ
27.04 03:30
Даллас – Вегас
 3 : 2 Б
27.04 04:30
Колорадо – Сент-Луис
 5 : 3
27.04 05:00
Ванкувер – Сиэтл
 5 : 2
27.04 05:30
Сан-Хосе – Анахайм
 2 : 5
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 79 122
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 80 115
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 80 113
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 73 60
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 79 55
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 80 52
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 53 2.07
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 62 2.18
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 52 2.19
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