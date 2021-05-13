Яркий игрок КХЛ отправляется в НХЛ. Он может повторить судьбу Шипачева и Гусева

Обзор дня Алексея Шевченко.

Сборная

Российская сборная одержала десятую победу подряд на Евротуре, обыграна команда Швеции — 6:4, но чешский этап турнира — это не про счета и рекордные серии, а про готовность хоккеистов к чемпионату мира. Да и сразу после матча пошли новости о составе, так что тем более нет смысла обсуждать, как мы едва не упустили преимущество в три шайбы, или красивые голы Владислава Каменева и Игоря Ожиганова.

В этом матче потеряли защитника Динара Хафизуллина. Хоккеист получил травму и сразу же отправился домой. Позже пришло сообщение, что Николай Кныжов, сыгравший полноценный сезон за «Сан-Хосе», тоже пропустит турнир. Несколько дней назад он получил повреждение, и его ждет операция. Но обе новости не слишком потрясли. Жаль, конечно, но в обороне у нас хорошая конкуренция, да еще и ФХР неожиданно пригласила Никиту Нестерова, который довольно посредственно провел время в «Калгари».

Кроме того, приедут Артем Зуб, Никита Задоров, Владислав Гавриков и Иван Проворов. Не решен вопрос по Никите Зайцеву, но в среду мы видели, что у нас довольно неплохо сыграли Алексей Марченко и Рушан Рафиков. Тут бы просто выбрать правильных людей.

В атаке не все гладко, даже несмотря на шесть шайб шведам. Из Северной Америки едут Александр Барабанов и Михаил Григоренко, но хотелось бы увидеть и Павла Бучневича. Однако у форварда «Рейнджерс» нет контракта, и он решил не рисковать. Если возвращаться к игре против шведов, то немного смутила игра вратаря Александра Самонова. Но все-таки нервничать он начал после счета 5:2, когда многие наши полевые игроки успокоились и стали доигрывать. Впрочем, в Чехии мы проверим и других голкиперов.

Разрыв

Случилось то, о чем говорили последний месяц: Владимир Ткачев покидает СКА. У нападающего действующий контракт с питерским клубом, но его прервали досрочно, права остаются у клуба, а форвард собирается ехать в НХЛ. Накануне в редакции «Спорт-Экспресса» побывал Артем Воронин, которого не нужно представлять, и сказал, что Владимир — один из тех хоккеистов, которых хочется видеть на площадке часто.

Но в Санкт-Петербурге у Ткачева не пошло. Если еще в начале сезона он выглядел сильно, то потом что-то случилось. То ли тренеры требовали от него другой игры, что, конечно, ошибка, то ли сам Ткачев в какой-то момент показал свой непростой характер, но Владимир быстро ушел в команду «Ротация», и от прежнего хоккеиста не осталось и следа. При этом он все равно стал лучшим бомбардиром команды, сыграв лишь 45 матчей в регулярном чемпионате. И даже в непростой для своей карьеры момент выходил на площадку и начинал показывать вещи, которые для большинства хоккеистов КХЛ просто недостижимы.

Для СКА Ткачев мог стать новым Никитой Гусевым, и все для этого было. Но в клубе слишком много игроков, у тренеров слишком много вариантов состава, и иногда критерием попадания в него не являются отличные действия на площадке. По мне, так Ткачеву в Америке делать совершено нечего. Он легко может повторить судьбу Никиты Гусева или Вадима Шипачева. Слишком российский игрок, слишком оригинальный, да еще и с характером. Опять же в Северной Америке у каждого хоккеиста уникальная судьба — вдруг он моментально найдет свою команду и своего тренера? Только жаль, что КХЛ покидает игрок, за которым интересно наблюдать.

Штаб

В «Металлурге» очень странные дела. Много вопросов по селекции, опять меняется несколько человек в системе, Илье Воробьеву практически полностью заменили помощников, остался лишь тренер вратарей, но у него специфический участок работы.

В КХЛ возвращается Марк Френч. Тренер, который вывел «Медвешчак» в плей-офф КХЛ в первый сезон. Френч поразил тем, что после назначения посмотрел очень много матчей лиги, при этом брал видео не сильнейших команд, а середняков и аутсайдеров. Он хотел оценить истинный уровень турнира, и это ему очень сильно помогло в работе. Состав у хорватского клуба был так себе, но с ним новичок уральцев занял шестое место в конференции.

Затем Марка пригласили в Западную лигу, он возглавил «Калгари Хитмэн», где поработал три сезона. Далее был трехлетний отрезок в Швейцарии, а в прошлом сезоне специалист трудился в ECHL. Сначала главным тренером, затем — директором по хоккейным операциям. У него богатый опыт, есть понимание хоккея, вероятно, он действительно сможет помочь Воробьеву.

Кроме того, на Урал едет тренер Виктор Игнатьев. И тут я немного не понимаю. Бывший хоккеист сборной Латвии уже долго работает с защитниками в различных клубах КХЛ, но сказать, что он меняет оборону клубов к лучшему, нельзя. Не будем вспоминать работу в московском «Динамо» (уволен по ходу сезона), в «Спартаке», но в последнем чемпионате Виктор был в «Витязе». Команда не попала в плей-офф, причем в самый важный момент подвела именно защита, особенно Линус Хульстрем (он тоже уже в «Металлурге»). Может быть, мы чего-то не знаем, не понимаем, но логики в этом приглашении маловато. Да как и во всем, что в мае делает «Металлург».