Свежие инсайды КХЛ: «Магнитку» не устраивают самые дорогие игроки, а Ткачев едет в НХЛ

Где продолжат карьеру Коваленко, Коростелев и Плотников?

«Магнитка» ищет варианты обмена Прохоркина и Плотникова

Нападающие Сергей Плотников и Николай Прохоркин — самые высокооплачиваемые хоккеисты магнитогорского «Металлурга». В сезоне-2021/22 Плотников должен получить 75 млн рублей, а Прохоркин — 65. По информации «СЭ», игра обоих не совсем устроила руководство «Магнитки» в прошедшем сезоне и в клубе всерьез намерены сократить расходы.

Один из вариантов — переподписание контрактов с уменьшением зарплаты. Но согласятся ли игроки? Если Плотников приехал с таким контрактом из СКА, то Прохоркина изначально приглашали на такие условия. В «Магнитке» рассматривают и вариант с расторжением контракта с Плотниковым, в таком случае игрок получит солидную компенсацию (по регламенту она составляет 25 процентов от оставшейся суммы контракта).

Удивительно только, почему в Магнитогорске задумались об этом только сейчас, ведь некоторые клубы КХЛ уже заканчивают трансферную кампанию. Конечно, на обоих игроков в лиге будет спрос, вопрос только в цене. Вряд ли хотят терять драгоценных хоккеистов с российским паспортом и в «Металлурге», главная цель — снизить затраты.

Где окажется Коваленко, который недоволен ролью в «Локомотиве»?

Нападающий «Локомотива» Николай Коваленко по окончании сезона для ярославского клуба выразил недовольство своей ролью: «У нас особое отношение к легионерам, у них особые зарплаты, и тренер обязан ставить их в состав. Молодежь все это видит — и смотрит в сторону Северной Америки». В среднем за матч Коваленко проводил меньше 12 минут: игроку, который вызывался в сборную России, хочется большего.

Контракт Коваленко с «Локомотивом» истек 30 апреля, игрок стал ограниченно свободным агентом. Клуб сделал ему квалификационное предложение, но форвард не спешит его принимать. По информации «СЭ», к Коваленко большой интерес проявляет «Ак Барс». Именно тренерский штаб Дмитрия Квартальнова раскрыл молодого хоккеиста в Ярославле, так что потенциал у этой сделки есть. К тому же у «Ак Барса» после ухода нескольких ведущих нападающих места в составе есть.

Вряд ли казанский клуб готов расставаться с кем-то из своих молодых талантов, в этом случае речь идет о денежной компенсации. Есть вариант и трехсторонней сделки с участием московского «Динамо». Тогда в Казань поедет Коваленко, в Москву — форвард «Ак Барса» Михаил Фисенко, а в Ярославль отправится денежная компенсация. Кажется, от такого обмена выиграют все.

Коростелев не повторил путь Толчинского

Прошлой весной «Авангард» совершил два трансфера, которые ввели новую тенденцию в КХЛ. Сделав квалификационные предложения защитнику Дамиру Шарипзянову («Нефтехимик») и форварду Сергею Толчинскому (ЦСКА), омский клуб заполучил молодых и перспективных игроков. Да, траты получились приличными, но ход в итоге оправдал себя — «Авангард» завоевал Кубок Гагарина, а Шарипзянов и Толчинский стали ключевыми хоккеистами команды.

Практика оффершитов развилась в нынешнее межсезонье. «Авангард» уже привычным для себя образом забрал Владимира Брюквина из московского «Динамо», а вот Павел Порядин («Нефтехимик») и Кирилл Панюков («Барыс») остались в своих клубах, которые повторили предложения «Ак Барса» и «Магнитки» соответственно.

Как ранее сообщал «СЭ», «Локомотив» сделал оффершит нападающему ЦСКА Никите Коростелеву. В плей-офф способный нападающий сыграл всего один матч и забил один гол, зато в регулярке неплохо проявлял себя. Вот только ЦСКА решил не отпускать игрока в Ярославль. Армейцы повторили предложение «Локомотива» и обменяли нападающего в «Магнитку». Впрочем, есть вероятность, что форвард и в Магнитогорске не задержится, и произойдет еще одна сделка с его участием.

«Ак Барс» и «Сибирь» размениваются защитниками

Казалось бы, не самый громкий обмен, но оба его фигуранта в разное время вызывались в сборную России. А учитывая дефицит классных защитников в отечественном хоккее, каждый перспективный игрок в этом амплуа ценен.

Николай Демидов после прошлого сезона долго не соглашался на новый контракт с «Сибирью», в итоге ограниченно свободный агент лишь в ноябре подписался до конца сезона. В итоге сезон вышел скомканным — всего 2 (1+1) очка в 22 матчах. А ведь Демидов стал известен в первую очередь благодаря удачным подключениям в атаку.

Как сообщает «Бизнес Online», Николай все-таки не останется в «Сибири» — в ближайшее время его обменяют в «Ак Барс» на Камиля Фазылзянова. После назначения в казанский клуб Квартальнова молодой татарстанский воспитанник заиграл в КХЛ и даже поехал на Евротур в составе сборной. Но со временем тренер начал больше доверять другим, а в минувшем сезоне Фазылзянов и вовсе провел лишь 14 матчей в КХЛ. Обмен должен пойти на пользу обоим игрокам.

Галиев и Педан: уехали в Москву, но не за деньгами

Защитник Андрей Педан и Станислав Галиев совершили синхронный трансфер из «Ак Барса» в «Динамо». По информации «СЭ», Галиев в «Динамо» получил примерно такой же контракт, как в «Ак Барсе», где получал 55 млн рублей в год. Педан зарабатывал в Казани в последний год 45 млн рублей, его доход остался на том же уровне.

На обоих был очень серьезный спрос в КХЛ, но оба выбрали клуб, в котором начинали карьеру. Причем у Педана и Галиева был более финансово выгодный вариант: «Трактор» предлагал им больше, чем они в итоге получат в «Динамо». Но игроки выбрали Москву.

Ткачев уезжает в НХЛ

Роман Ротенберг дал вольную лучшему бомбардиру СКА Владимиру Ткачеву. Игрок расторг контракт с клубом по взаимному согласию и поедет в НХЛ. Тут никакого блефа со стороны агента Шуми Бабаева, представляющего интересы техничного нападающего по обе стороны Атлантического океана, быть не может. Он в конце апреля приходил в редакцию «СЭ» и по полочкам разложил, как станет развиваться ситуация с его клиентом. Все прошло не без шероховатостей, но в итоге, как и всегда в спорте, важен результат.

У Ткачева есть три хороших предложения из НХЛ. Скорее всего, он сделает выбор в пользу клуба из Западной конференции, не блиставшего в последнее время. Неплохая стартовая площадка — доказано Кириллом Капризовым. В КХЛ права на Ткачева остались за СКА, но едва ли он сейчас задумывается о пути к отступлению. Последние месяцы, прошедшие в нервной обстановке, и отправка на трибуну не повод вспоминать об армейской команде прямо сейчас с ностальгией.