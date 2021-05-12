Большое интервью форварда Федора Свечкова.

Федор Свечков

Родился 5 апреля 2003 года в Тольятти.

Нападающий, воспитанник «Лады».

Выступал за «Ладу» в ВХЛ (2020-21), 10 мая 2021 года перешел в СКА.

Серебряный призер ЮЧМ (2021), победитель Мирового кубка вызова (2019).

На ЮЧМ набрал 10 (4+6) очков в семи матчах.

На ЮЧМ в США воспитанник тольяттинской «Лады», а с недавних пор нападающий системы СКА Федор Свечков был не только первым центром российской юниорки, но и одним из немногих хоккеистов c большим опытом игры на взрослом уровне. В большом интервью «СЭ» лидер команды Альберта Лещева рассказал о том, чего не хватило сборной России в финале с канадцами, смене амплуа, первом взрослом сезоне в ВХЛ за родной клуб и предстоящем драфте НХЛ.

В финальных матчах у тебя ничего не болит

— Сейчас, через несколько дней после финала, есть понимание, почему не удалось обыграть канадцев? Вроде бы неплохо начали, не дали им мощно стартовать.

— За минуту до конца второго периода пропустили необязательный гол в меньшинстве. Потом где-то не повезло — там парень с острого угла попал хорошо. У нас шайбы в пустые не залетали в большинстве. Взять тот же эпизод, когда Ваня Мирошниченко попал в конек Диме Кателевскому — два сантиметра влево, и был бы гол. Все-таки финал — это такое событие, в котором многое должно сложиться для победы.

— Сказалось ли то, что у вас было меньше времени на восстановление?

— Да, возможно, это тоже сыграло свою роль. Особенно в концовке, когда не получилось достать из себя эмоции и силы. Но я считаю, что финал — это все равно отдельное событие. В таких матчах тебя захлестывают эмоции, у тебя ничего не болит.

— Игру канадцев было тяжело анализировать, потому что у них по большому счету не было реальных соперников до финала. Те же шведы от них два раза просто отлетели.

— Канадцы есть канадцы. Нам тренеры показали, как они играют. Все равно рисунок игры виден соперникам. Не думаю, что в этом была какая-та проблема.

— Как быстро приспособились к требованиям Альберта Лещева? У сборной 2003 года изначально был тренером Андрей Козырев, который начинал цикл и выигрывал с командой Мировой кубок вызова.

— Мы с Альбертом Викторовичем провели вместе достаточно много времени, четыре сбора. Успели привыкнуть к его требованиям и системе игры. Тем более что у нас много ребят играют в системе СКА, поэтому они еще лучше были знакомы с ними. Все понимали, что он требует.

— Вы с Данилой Юровым начинали турнир в звене с Никитой Чибриковым, но потом к вам подняли Мирошниченко. Вы хоть раз в Новогорске работали в таком сочетании? Показалось, что времени на притирку вам и не понадобилось — просто вышли, и сразу «покатило».

— Нет, до этого никогда не играли таким сочетанием. Но с Даней Юровым я играю вместе уже три года. Ваня тоже очень хороший хоккеист. Так что проблем не возникло.

— Ситуация с вратарями на старте не напрягала?

— Это все-таки не забота игроков. У нас было три сильных вратаря, которые заслужили место в сборной и находятся в ней не просто так. Тренеры сами решали, кто будет защищать ворота. Мы же старались каждого поддержать заблокированными бросками.

— Можешь объяснить, почему сборная по ходу турнира частенько проседала, поведя в счете?

— Если говорить о первом матче с финнами, то после игры с американцами не хватило эмоций. Плюс у нас было меньше суток на восстановление. Понятно, что мы все молодые ребята и быстро восстанавливаемся, но проблема была даже не в физиологии, а в эмоциях — мы очень много их отдали в матче с США. Там же еще была остановка в концовке третьего периода, когда Капанен получил травму. Тогда градус игры упал, все успокоилось, и мы немного просели в концовке.

В четвертьфинале с белорусами подумали, что уже выиграли. Но потом смогли забить два гола подряд и довести дело до победы.

Нет цели уйти на драфте как можно выше

— ЮЧМ — ключевой турнир с точки зрения распределения мест на драфте.

— Когда приезжаешь на такой турнир играть за сборную, то не думаешь про драфт. Да, весь год о нем ходит много разговоров. Но на ЮЧМ ты не думаешь: «Сейчас вот обыграю двоих! Покажу, что я в порядке, и меня задрафтуют!» Просто выходишь играть за страну, за родителей, которые смотрят матчи ночью, за друзей, за болельщиков.

— Перед началом турнира не было понятно, пройдет ли он со зрителями. Удивило, когда в матче с США увидел достаточно большое количество российских флагов?

— Когда ехали, то я знал, что Техас стал одним из первых штатов, где отменили коронавирусные ограничения. Было очень приятно играть с болельщиками.

— Кто-нибудь из скаутов пытался поговорить с тобой по ходу турнира или все контакты были ограничены?

— В Плейно, когда мы играли в четвертьфинале с белорусами, была очень интересная картина — на трибунах было всего 150 мест, и все они были заняты скаутами. В НХЛ команд столько нет, сколько там было скаутов. Нам было запрещено контактировать с ними из-за коронавирусных мер — только WhatsApp, интернет. Они в основном пишут. Может быть, по ходу турнира с кем-то и связывались. По крайней мере, мне никто не писал.

Fyodor Svechkov stays hot, getting a breakaway goal to make it 8-1 Russia. #U18Worlds pic.twitter.com/scQTyaT8rF — Steven Ellis (@StevenEllisTHN) May 1, 2021

— Ты ведь впервые жил в условиях «пузыря». Как приходилось себя развлекать?

— Карантин по прилете был достаточно коротким. Мы сдали два теста, потом сразу начали тренироваться и ждать начала турнира. Когда уже начался ЮЧМ, было время, чтобы покушать, отдохнуть, поспать, сходить на прогулку с командой.

— Кстати, куда ребята дели сапоги, которые дарили лучшим игрокам матча? Они ведь очень громоздкие.

— Их запаковали в специальные картонные коробки и везли вместе с багажом. Как-то уплотнили их, чтобы не сломались и не лишились товарного вида, а потом в Москве отдали ребятам.

— Насколько для тебя вообще принципиально уйти как можно выше на драфте? Кому-то хочется быть выбранным как можно раньше, некоторые вообще не обращают внимания на это и говорят, что важнее попасть в правильную систему.

— У меня нет цели уйти как можно выше. Тоже придерживаюсь второй позиции — хочется попасть в систему, которая выбрала тебя осознанно, будет тебя ждать и готова помочь в развитии.

— Ты подписан в Instagram только на один энхаэловский клуб — «Сиэтл Кракен».

— Да с этим вообще смешная история получилась. Их аккаунт попался мне в рекомендациях, и я случайно подписался на него. Интересно наблюдать за тем, как они развиваются. А вообще у них логотип красивый — мне понравился.

На самом деле мне не особо нравится следить за клубными аккаунтами. Там в основном контент для болельщиков — не хочется перегружать ленту им. Интереснее следить за переходами и смотреть обзоры. И то и другое есть в аккаунте НХЛ. Так что мне хватает.

? Итак, подведем итог группового этапа ЮЧМ-2021. После четырех матчей у нас есть три сапога. Три правых сапога.



Чтобы выиграть турнир, нужно еще три сапога. И у нас будет золото. И шесть сапог. Правильно — шесть правых сапог.



Нам нужны эти сапоги, парни! @IIHFHockey #U18Worlds pic.twitter.com/oMeDLTxkPt — Хоккей России (@russiahockey) May 2, 2021

— Юрова на турнире поразил Брэд Ламберт. Кто тебя из других команд больше всего индивидуально удивил на ЮЧМ?

— Да, Ламберт с Туомолой — приличные ребята. Они очень неплохо двигаются с шайбой. У меня не получилось особо последить за Коннором Бедардом, хоть он и забил нам гол-красавец. Он 2005 года рождения и особо не возил нас. Но он приехал играть против парней на два года старше, забросил шайбу в финале, стал одним из лучших бомбардиров. Понятно, что это суперигрок. Но у нас тоже есть ребята, которые поразили меня.

— Наверное, ты про Матвея Мичкова. Что делает его исключительным?

— Он может создать гол из ничего, из какой-то простой ситуации. Даже если у него особо нет моментов, то он хоп — и две забивает. Практически все свои моменты реализует.

«Лада» была единственным клубом, который предложил мне играть на взрослом уровне

— Сколько ты сейчас планируешь отдыхать? Есть ли вообще какие-то новости по тем же преддрафтовым тестам?

— Нет, по тестам пока ничего не знаю. У меня скоро ЕГЭ, буду готовиться. Сейчас немного отдохну от хоккея, потом буду потихонечку ходить в зал, готовиться к новому сезону.

— Какие предметы будешь сдавать и куда планируешь поступать?

— Пока не знаю, куда буду поступать, но сдавать буду английский, историю и русский.

— Неожиданный выбор.

— Скажем так, родители настояли. Объясниться в Америке я смогу, но поговорить о высоком искусстве мой уровень не позволит — он пока далек от идеала. Хотя во время этой поездки в США я подучил спортивный сленг.

— СКА уже официально объявил о твоем переходе из «Лады». Тебе уже обрисовали, в какой лиге тебя видят в следующем году?

— Пока не знаю. Это будет зависеть от того, как я себя покажу летом на сборах.

— Был ли вариант с переездом в Северную Америку? Тебя ведь еще в прошлом году драфтовал «Сент-Джон» из юниорской лиги Квебека.

— Вариант с Квебеком появился еще до коронавируса, но мы решили, что не поедем туда. Вообще игроков в CHL не драфтуют, если они не хотят туда ехать, но руководство «Сент-Джона» решило по-другому. Сейчас тоже не особо рассматривал вариант с Северной Америкой.

— Юров, с которым ты играешь уже три года, не уговаривал перейти в «Магнитку»?

— Нет, мы же понимаем, что это все не так происходит. Мы с ним в хороших дружеских отношениях, но перейти в «Магнитку» он меня не уговаривал.

— К тебе был огромный интерес из КХЛ еще прошлой весной. Почему тогда решил остаться в «Ладе»?

— Не рассматривал другие варианты, потому что «Лада» была единственным клубом, который предложил мне играть на взрослом уровне. Мне сказали, что меня хотят видеть в первом звене, хотят, чтобы я играл против мужиков. Мы подумали и приняли решение остаться еще на один год в Тольятти. Тем более это мой дом, у меня здесь все — школа, друзья, родители. Считаю, это было правильное решение.

— Как оценишь свой первый год в ВХЛ? Насколько тяжело дался переход из юниорского хоккея?

— Первая половина сезона была адаптационным периодом, даже несмотря на то, что меня ставили в первое звено. Где-то я боялся взять игру на себя, подстраивался под нее, а не вел сам. Во второй половине уже почувствовал в себе уверенность, попал в очень хорошую игровую тройку с челябинскими ребятами Максимом Капитуровым и Андреем Белозеровым. В концовке мы выдали хороший отрезок, жаль, что к тому моменту уже потеряли шансы на плей-офф. В командном плане эмоции после сезона остались тяжелыми. В индивидуальном — этот сезон был очень полезным для меня.

— Было напряжение из-за результатов «Лады» в этом году? Я иногда заходил в группы «Лады» в ВК — там просто ужас творился.

— Конечно! У клуба такая история, а мы проигрываем Ижевску, который на последнем месте. Такие моменты в голове иногда не укладываются. И это притом что у нас был очень хороший состав, ребята с очень приличным уровнем мастерства, которые могли бы спокойно играть в КХЛ. Наши серии поражений было тяжело принять. Конечно, мы с ребятами достаточно много разговаривали по ходу сезона, хотели переломить ситуацию. Когда во второй половине сезона пришел Анатолий Анатольевич Емелин, у нас стал поинтереснее рисунок игры, но к тому моменту уже слишком многое упустили.

— Переживал, когда вместо Александра Баркова, при котором ты попал в ВХЛ, команду возглавил Емелин?

— Когда у нас поменялся главный тренер, я был в сборной. Так что все произошло достаточно неожиданно. Я как раз только приехал, и поставили Анатолия Анатольевича. Но я не особо думал, что мне могут перестать доверять. Просто выходил на лед и старался доказывать через тренировки и игры.

У меня с позицией достаточно сложная история — играю в центре только третий год

— С чем были проблемы, когда ты перешел из МХЛ в ВХЛ?

— Немного не хватало выносливости. На первых порах где-то физическое состояние проседало. Не хватало стабильности во многих аспектах. Я мог один матч очень хорошо провести, а в следующем отыграть ниже своих способностей — это было неприятнее всего. А будут вопросы про вбрасывания?

— Кстати, о них — как так получилось, что в полуфинале с финнами ты проиграл на точке 21 раз из 25?

— Все равно люди в комментариях напишут, что это все оправдания. Когда мы только приехали на сборы, то у нас были тренеры по вбрасываниям и достаточно хорошие методики. Но когда приехали в США, то пришлось привыкать к тому, что судьи немного по-другому их проводят. В России судья ждет, пока вы оба поставите клюшки, и только потом бросает шайбу. А в Северной Америке судья бросает сразу же, как только кто-то первым ставит клюшку на лед.

В первых двух матчах, с американцами и финнами, привыкал к этому моменту, с немцами и чехами уже было все получше, с белорусами почти все выиграл на точке. Но в полуфинале у меня было какое-то потрясение. Вроде все так было хорошо в четвертьфинале, а с финнами я полностью проиграл точку. Даже не знаю, в чем была проблема. Может, так бывает в спорте, что не пошло. Но с канадцами я достаточно неплохо сыграл на вбрасываниях. Не помню статистику, но там вышло около 50 процентов или чуть больше.

— Ты ведь достаточно часто кочуешь из центра на фланг и наоборот.

— Вообще я играю в центре только третий год — по детям практически все время играл на краю. У меня с позицией достаточно сложная история. Когда я пришел в ЮХЛ, то наш тренер Владимир Леонтьевич Швецов поставил меня в центр, но когда меня впервые вызвали в сборную 2003 года, то отправили на фланг в звено к Юрову и Гайдамаку. Потом я пришел в МХЛ непонятно кем: в клубе вроде центральный, в сборной — крайний. В итоге за «Ладью» играл и там и там. Но Кубок вызова в прошлом году я достаточно неплохо провел именно на краю. И видимо, в головах североамериканцев и широкой общественности стал вингером. Однако Владимир Николаевич Кречин и Александр Эдгарович Барков увидели меня в амплуа центрального нападающего.

— Сейчас понимаешь, в чем тебе нужно прибавлять перед тем, как шагнуть в КХЛ?

— Однозначно во вбрасываниях.