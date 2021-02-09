Есть ли шанс, что Кузнецов сыграет на ОИ-2022? Похоже, что никаких

Обзор дня Алексея Шевченко.

Противостояние

Предварительный состав сборной России на Олимпиаду в Китае набросали в Северной Америке, а также наши журналисты. Везде под первым номером идет Андрей Василевский, а с позицией его сменщика единства нет. Прошедшей ночью именно Семен Варламов показал, что он является лучшим российским вратарем. У Семена нет такой мощной обороны, как у Василевского. Да, Андрей много спасает, плюс радует болельщиков всякими веселыми трюками. От Семена какого-то эффектного сейва не дождешься, но, кажется, что он просто ярый приверженец старой советской школы, где считалось, что «любое яркое спасение — недоработка вратаря в выборе позиции».

Этой ночью Варламов всегда оказывался ровно там, куда летела шайба. Ни сантиметром левее или правее. Отсюда и впечатление, что форварды «Рейнджерс» сыграли плохо, не поставили никаких задач перед вратарем. Конечно, это не так. Ставили, только их все решил голкипер «Айлендерс». Кому-то кажется, что Варламову не хватает стабильности. Но и это заблуждение. Все дело в подборе полевых хоккеистов, а Семену приходится в матчах гораздо сложней, чем Василевскому. Потому, кстати, и Илья Сорокин никак не может одержать первую победу.

Чтобы «Айлендерс» побеждали, недостаточно быть талантливым вратарем из России, нужно уметь совершать чудеса. В «Тампе» сегодня не было Василевского, а команда переиграла «Нэшвилл», не дав сопернику шанса. В нью-йоркском дерби все было на тоненького. Варламов в этом сезоне заработал третий «сухарь», он лучший в лиге по этому показателю.

Кузнецов

Накануне прошла пресс-конференция руководства национальной команды, где в числе прочих снова поднимался вопрос о досрочном окончании дисквалификации нападающего Евгения Кузнецова. В ФХР заявили, что будут бороться за хоккеиста, он нужен на Олимпиаде, но непонятно, зачем давать ложные надежды. Организация даже не смогла пробить участие в молодежном чемпионате мира Александра Никишина, у которого вообще нет никаких допинговых проблем, а лишь различная трактовка в диагнозе со стороны ИИХФ, КХЛ и НХЛ.

Но с Кузнецовым вообще все предельно ясно. Да, в новой редакции антидопинговых правил спортсмены, употребившие наркотики, не дисквалифицируются. А раз есть такое послабление, то на амнистию могли рассчитывать и те, кто отбывает срок по этой статье. Но в WADA уже дали понять, что простить они готовы только тех, кто баловался запрещенными препаратами, которые не дают спортивного преимущества, в отпуске, во внесоревновательный период. А Кузнецов был пойман во время чемпионата мира, так что с ним все просто — никаких поблажек.

Нечего рассчитывать на милость и Илье Алтыбармакяну, который в прошлом сезоне тоже попался на таком же «препарате». Алтыбармакян ищет вариант в Северной Америке, но пока безуспешно. Нашей сборной, конечно, центральный нападающий в самом расцвете сил не помешал бы, но про Кузнецова можно забыть.

Контракт

«Ак Барс» подписал контракт с нападающим Ильей Сафоновым до 2024 года. Думаю, что это были самые легкие переговоры. Не знаю условий контракта, но наверняка он предусматривает, что форвард и к окончанию соглашения может играть в ВХЛ. Илья ездил на молодежный чемпионат мира в Эдмонтон, но провел турнир очень неровно. То есть настолько, что и вспомнить о нем что-то хорошее нельзя. Отчасти потому, что сначала травму получил Егор Чинахов, затем Арсений Грицюк, у хоккеиста постоянно менялись крайние, и он никак не мог поймать волну с партнерами.

19-летний нападающий Илья Сафонов подписал новый контракт с «Ак Барсом» — соглашение расчитано до 30 апреля 2024 года ? pic.twitter.com/s6HsjWccI8 — ХК Ак Барс (@hcakbars) February 8, 2021

Но дело не только в этом. Сафонов, к сожалению, один из тех, для кого потолок — игра в КХЛ, причем он вряд ли когда-нибудь выйдет на лидирующие позиции. Илью не заметили в НХЛ, не драфтовали, хотя это и не показатель. Захара Бардакова тоже никто не знал, а он показал себя в Канаде и сейчас становится лидером «Витязя». К нему уже есть стабильный интерес из-за океана и, возможно, летом он уедет, пусть и в АХЛ.

Сафонов, вернувшись из сборной, ничем не заслужил, чтобы его ставили в состав «Ак Барса». Да, ему удалось сделать дубль, но это было в игре против рижан. Ни до, ни после этого он ничем не выделялся, а его игровое время не превышало 11 минут. Думаю, что Сафонов и в казанском клубе ВХЛ-то не самый сильный. Видимо, решили поощрить хоккеиста. Удивлюсь, если уроженец Мурманска к окончанию соглашения проведет больше матчей в Континентальной лиге, чем в Высшей.