Робин Ленер вышел на тропу войны.

В 30 лет биография голкипера «Вегаса» Робина Ленера напоминает скорее адовую и мрачную историю жизни рок-звезды, нежели путь профессионального хоккеиста. В 2018-м, будучи игроком «Баффало», швед показал общественности открытое письмо, в котором признался, что на протяжении нескольких лет страдал паническими атаками на фоне маниакального биполярного расстройства, горстями принимал снотворное, заливал демонов в голове алкоголем, а главное — несколько раз был близок к суициду.

Вернуться к нормальной жизни и привести голову в порядок помогли врачи и религия. После прохождения реабилитационного курса скандинав сменил обстановку, перезагрузив карьеру в «Айлендерс» Барри Тротца, получил «Билл Мастертон Трофи» и под шумок превратился в главного проповедника лиги.

Робин Ленер и Кэри Прайс. Фото Getty Images

Кажется, теперь ни один инфоповод не обходится без комментариев Ленера. В 2020-м Робин примкнул к борцам с ветряными мельницами и начал говорить о притеснении прав темнокожих. Затем стал костерить шведское правительство за отказ вводить карантин в разгар пандемии. А прошлой весной разразился праведным гневом и обвинил НХЛ в том, что лига ввела игроков в заблуждение относительно того, что вакцинация от коронавируса приведет к ослаблению ограничений.

Но ни одно из предыдущих заявлений вратаря «Голден Найтс» не наделало такой бучи в СМИ, как его недавняя серия твитов, в которой он заявил о том, что клубы НХЛ незаконно дают игрокам психоактивные снотворные, и обвинил главного тренера «Филадельфии» Алана Виньо в бесчеловечном отношении к людям. Причем изначально швед зашел издалека и сперва открыл пальбу по «Баффало», который лишил нападающего Джека Айкела капитанства из-за разногласия по вопросу лечения его грыжи межпозвоночного диска: американец хочет, чтобы клуб оплатил уникальную для НХЛ операцию по замене родного диска на искусственный, в то время как «Клинки» настаивают на консервативном лечении.

Where is the @nhlpa and all nhl players in all this attacks on our freedom of choice? Jack situation is crazy to me.. also people getting attacked by journalist that hides behind freedom of speech to trash peoples freedom of choice. When does the hypocrisy end? #lifeaftercareer — Robin Lehner (@RobinLehner) October 1, 2021

«Где профсоюз? Где все игроки? Это нападение на нашу свободу выбора. Ситуация с Джеком для меня безумна... Точно так же людей атакуют журналисты, которые прикрываются свободой слова, чтобы помешать свободе выбора. Когда закончится лицемерие?»

«НХЛ, хорошо ли, что один из игроков поколения оказывается вне игры? Его тело — его дело. Он знает, что правильно», — отметил голкипер в следующем твите, обращаясь к аккаунту НХЛ в соцсети.

«Профсоюз меня разочаровывает. Как и остальные игроки НХЛ, которые не заступаются друг за друга. Помни, ты следующий».

Только оказалось, что выпад в сторону бывшего клуба — всего лишь первая часть громкой тирады Ленера. Через несколько часов швед поднял проблему принуждения клубами к употреблению психотропных препаратов и на этот раз не ограничился лишь своим мнением, перейдя к прямым обвинениям в адрес «Филадельфии» и лично ее коуча. И нетрудно догадаться, что в качестве живого доказательства своих слов Робин имеет в виду первого номера драфта-2017 и бывшего нападающего «Флайерз» Нолана Патрика: три года назад партнер Ленера по «Вегасу» страдал мигренью и полностью пропустил из-за заболевания сезон-2019/20.

Is it common for work places to give out benzodiazepines to employees when they travel and ambien ? Should that not be done by doctors or psychiatrist? Asking for a friend ? this doesn’t happen in Vegas to be clear. But I know many other teams. I also been in on teams that do? — Robin Lehner (@RobinLehner) October 3, 2021

«Часто ли работникам выдают бензодиазепины (транквилизаторы со снотворным и седативным эффектами, содержащие опиоиды и вызывающие зависимость), когда они путешествуют? А Ambien (коммерческое название распространенного в США и странах Европы снотворного)? Разве это не должны делать врачи или психиатр?»

«Проясню: в «Вегасе» так не делают. Но я знаю о многих других командах, где так делают. Я тоже был в командах, которые так делают?»

«Филадельфия»? Тренер-динозавр относится к людям как к роботам. Увольняйте таких тренеров. Увольняйте Виньо. У меня есть доказательства. Попробуй выкрутиться», — неожиданно перешел он к конкретным именам.

«А еще говорят, что Ambien — снотворное. Забавно, в реабилитационном центре мне сказали, что именно поэтому у меня не было фазы быстрого сна. Восемь лет без него. Круто. Но да, это просто снотворное. Если это дерьмо будет продолжаться, я буду публиковать истории с доказательствами — свои истории, бывших и действующих игроков».

«Я наделал безумное количество ошибок. Но ложь о том, что я видел 12 лет, не из их числа. Стопроцентная правда. Я буду продолжать, я годами копил истории. А теперь посмотрите, как НХЛ попытается меня «отменить», — подытожил Ленер серию твитов.

Реакция общественности не заставила себя ждать. Через несколько часов все в том же твиттере появился инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, который сообщил, что НХЛ планирует связаться с голкипером и поинтересоваться, не хочет ли он напрямую ответить на вопросы лиги. Затем с точно таким же посылом выступил президент НХЛ Гэри Бетмэнн:

— Мы серьезно относимся к его комментариям и хотели бы в ближайшее время поговорить с ним, чтобы напрямую услышать его опасения. Не нужно писать в твиттер, чтобы привлечь наше внимание. У лиги есть горячая линия, люди могут позвонить. Есть возможность позвонить нам напрямую. Мы открытая книга.

Если у него есть какие-либо опасения, то мы хотим услышать их и понять, как разобраться с тем или иным вопросом», — рассказал в интервью Sportsnet функционер.

Алан Виньо. Фото Getty Images

А на следующий день в североамериканской прессе вышел комментарий Виньо, ответившего на обвинения главного нарушителя спокойствия этой недели:

— Я не знаком с этим молодым человеком. Он сказал, что я динозавр, но я считаю себя опытным. Можно сказать, что с опытом, возможно, становишься динозавром. Я тренирую уже много лет и могу вести себя жестко. Я требовательный. Но в то же время забочусь о своих игроках. И хочу для них лучшего.

Кому-то я нравлюсь больше, кому-то — чуть меньше. Но я делал все с наилучшими намерениями и уважением. Как я уже сказал ранее, я не знаю этого молодого человека. Если говорить о каких-то таблетках, то даже не хочу это обсуждать. Даже не знаю, откуда он это взял, — сказал на пресс-конференции после матча с «Бостоном» главный тренер «Флайерз».

Практически сразу в медиа вспылили и хоккеисты, которые поддержали заявление вратаря «Рыцарей». Правда, пока больших звезд среди них нет, а группа поддержки ограничивается бывшим тафгаем Даниэлем Карсилло и экс-нападающим рижского «Динамо» Томом Сестито. Зато на стороне шведа, в чьем описании аккаунта красуется фраза «гордая биполярная личность», тысячи болельщиков, которые сейчас требуют «отменить» Виньо. И похоже, что ему уже точно не избежать расследования со стороны лиги.