Гусев не торопится в Россию. Он продолжит искать варианты в НХЛ даже после неудачи в «Торонто»

Обзор дня Алексея Шевченко.

Расставание

Никита Гусев не сумел закрепиться в составе «Торонто». Нападающий, заключивший просмотровый контракт, вновь оказался без работы. У нашего игрока изначально было мало шансов попасть в состав канадского клуба. Там на краях достаточно высокая конкуренция, а Никита только для топ-6 с большинством, в иных случаях он бесполезен. Надо было бы поискать что-то другое, но ведь наверняка агент не сидел без дела и обзванивал команды. Оказалось, что есть лишь такой вариант. Были бы другие, наверняка хоккеист не поехал бы к «Листьям».

Гусев провел за «Торонто» два матча, в которых не выделялся. То есть он показывал ровно то, что умеет. Стоял на фланге, старался отдавать передачи, иногда бросал по воротам, но не набрал очков. При этом мог потерять шайбу, довольно слабо возвращался в оборону. Когда он стал реже выходить во встрече против «Оттавы», в котором команда победила 4:0, все стало ясно.

Не буду утверждать, что он непременно вернется в КХЛ. С ним разорвали просмотровый контракт, он снова свободный агент, а в каких-то клубах к этому времени обнаружат кадровые проблемы и есть шанс, что кто-то из менеджеров обратит внимание на Гусева. Правда, если уж не стали приглашать летом, то уже составили свое мнение об игроке, а время в «Торонто» не пошло на пользу хоккеисту. Никита может еще подождать хотя бы до начала ноября, а потом возвращаться. Знаю, что в КХЛ он не хочет, будет тянуть до последнего. Но с утра среды в России наверняка менеджеры всех больших клубов стали подбивать бюджет и смотреть, способны ли они взять хоккеиста. Гусев усилит любой клуб топ-8, кроме, пожалуй, «Металлурга».

Контракт

Нападающий Артем Грушников заключил трехлетний контракт новичка с «Далласом», а будущий сезон проведет в юниорской лиге. Выбранный на прошлом драфте под 48-м номером хоккеист неожиданно принял участие в выставочном матче за «Звезд», на льду появлялся нечасто, но в клубе оценили потенциал хоккеиста. Теперь в «Гамильтон» он поедет уже в другом статусе, с четкой задачей, как нужно показать себя, чтобы год в юниорской лиге стал последним.

Считается, что Артем пропустил последний сезон, но это не совсем так. Он не захотел возвращаться в «Красную армию», так как там предлагали только длительное соглашение. Лига Онтарио закрылась на сезон, но Артем нашел другой выход. Не берусь утверждать, но ходят разговоры, что он играл в Белоруссии, да еще и под чужой фамилией. Понятно, что не в Экстралиге, видимо, в Высшей лиге, но тем или иным образом поддерживал форму.

Но сам факт, что Грушников пошел на такие ухищрения, не совсем радует. Да, сейчас все чаще и чаще встречаешь хоккеистов, которые готовы на все, лишь бы уехать за океан. Они никого не слушают, а уверены, что лишь в Северной Америке у них есть будущее. Можно назвать несколько десятков фамилией, причем у многих из них так ничего в карьере не получилось. Грушников из таких фанатиков. Никакие другие варианты его не интересуют, а 48-й выбор на драфте вообще ослепил игрока. Но то, что «Даллас» дал провести матч за основу, то, что дал трехлетнее соглашение, вообще ничего не означает. Конечно, оказаться в системе ЦСКА, особенно сейчас, тоже ничего не гарантирует, но в России могли бы и в Высшую лигу подключать — вопрос договоренностей. Но, видимо, стороны ни о чем не договорились.

В фарм-клуб

В «Вашингтоне» прошел очередной отсев, защитник Александр Алексеев отправлен в фарм-клуб. Немного неожиданный результат тренировочного лагеря, но только для самого спортсмена. Решение клуба назвать сенсационным нельзя. Бывший защитник «Салавата Юлаева» не слишком-то и впечатлил. В предыдущем тренировочном лагере по его поводу было гораздо больше восторгов, сейчас оценка работы была более сдержанной. А нужно было не просто хорошо отработать в лагере, а так, чтобы о тебе говорили. Александр считал, что теперь-то он готовый игрок главной команды, но не учел вкусы тренера, а также более чем серьезную конкуренцию в защитной линии. На сегодняшний день у хоккеиста нет вообще никаких шансов пробиться в основу, для этого нужно было приехать таким, чтобы все ахнули и отправили на драфт отказов, например, Кемпни. Но этого не случилось.

Говорят, что Алексеев будет первым, когда кто-то из игроков получит травму. Но эти слухи, чтобы хоккеист совсем не расстраивался, работал не покладая рук. Не исключено, что и не будет никакой возможности сыграть в НХЛ, к этому тоже надо быть готовым. Конечно, менеджеры столичного клуба будут следить за Алексеевым, оценивать его работу, но не все зависит от этого. В прошлом сезоне Алексеев выступал за «Салават Юлаеав», вернувшись за океан сразу, как только уфимцы завершили сезон. Так и просидел в «Херши». Алексееву предлагали остаться в КХЛ, вроде бы «Вашингтон» был готов пойти на какие-то уступки, но сам хоккеист хотел в Северную Америку. Может быть, стоило быть более хладнокровным при оценке ситуации и собственных сил.