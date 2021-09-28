«Мой глаз лопнул, как шарик». Страшная травма едва не стоила карьеры американскому защитнику

Удивительная история Брайана Берарда.

Кто такой Брайан Берард, российские болельщики со стажем, вероятно, помнят. Первый номер драфта НХЛ 1995 года заканчивал карьеру в чеховском «Витязе», а два года назад он взорвал интернет, рассказав подробности своего разгульного образа жизни в КХЛ. В 90-х ему предрекали славу Брайана Лича, в 20 лет в составе «Айлендерс» он завоевал «Колдер Трофи», но 11 марта 2000 года жизнь игрока изменилась навсегда. До сих пор американец вспоминает тот день с тяжелым сердцем и уверен, что его карьера могла бы сложиться иначе.

Жуткая травма

В то время большинство игроков не носили защитные визоры, но никто не мог подумать, что встреча между «Торонто» и «Оттавой» закончится трагедией. В том числе и молодой форвард «Сенаторз» Мариан Хосса, клюшка которого попала в глаз Берарда и прорезала в его глазном яблоке 13-миллиметровую рану. Защитник «Мэйпл Лифс» упал на лед и залил его кровью. Игроки обеих команд замерли в ужасе, глядя на происходящее. «Я посмотрел на парней и по их лицам понял, что дела плохи. Мне показалось, что мой глаз лопнул, как шарик», — вспоминает пострадавший.

Разумеется, доиграть матч Брайан не смог и сразу же отправился в больницу. Врачи диагностировали у него отслоение сетчатки и серьезный разрыв глазного яблока. Сезон для защитника был закончен, а впереди ждали семь непростых операций, одна из которых длилась более четырех часов. Глаз Берарда реагировал на свет, но прогнозы врачей все равно были неутешительными. Риск потери зрения был огромным, и, конечно, продолжение карьеры хоккеиста в такой ситуации выглядело полным безумием. Драматичность заключалась еще и в том, что на драфте НХЛ Берарда выбрала именно «Оттава», за которую он не сыграл ни одного матча и по личной просьбе был обменян. Можно сказать, что этот клуб стал для него по-своему роковым.

Мариан Хосса переживал случившее не менее тяжело. Нападающий уже на следующий день после этого эпизода приехал в больницу к Брайану, чтобы извиниться. Впрочем, американский защитник не держал обиды на соперника. Злого умысла в действиях Хоссы действительно не было. Возможно, он мог бы сыграть аккуратнее, но молодой форвард пытался с лету попасть по отскочившей шайбе и промахнулся. 21-летний словак возглавлял список снайперов «Оттавы», однако после кошмарного инцидента его результативность в концовке чемпионата упала в несколько раз. Он до сих пор старается не вспоминать тот эпизод.

А вот сам Берард уверенности в своих силах не терял. Он сразу поставил себе цель вернуться в хоккей, каких усилий это бы ни потребовало. Игрок был готов на любое, даже самое экспериментальное лечение. Целый год защитник провел в разъездах по больницам, работал с ведущими специалистами отрасли, и результаты дали плоды. Его глаз стал различать цвета и силуэты, хотя о былых возможностях речи идти уже не могло. При помощи линз Брайан добился необходимых показателей для выхода на лед и сумел вернуться в НХЛ. Он пропустил всего один сезон, что в его ситуации кажется просто фантастикой.

Брайан Берард. Фото Getty Images

Возвращение в игру

Берард настолько сильно хотел играть в хоккей, что после подписания контракта с «Рейнджерс» лишился страховки в размере шести с половиной миллионов долларов. Страховая компания утверждала, что защитник должен был вернуть полученную в 2001 году сумму выплат, поскольку решил продолжить карьеру. Брайан был не согласен с позицией компании, затребовал через суд возмещение морального ущерба в 18 миллионов долларов, однако проиграл это дело.

В НХЛ американец провел еще шесть сезонов, защищая цвета «Рейнджерс», «Бостона», «Чикаго», «Коламбуса» и «Айлендерс». К сожалению, соответствовать своему прежнему уровню было сложно. Из-за повреждения правого глаза действовать у бортов стало труднее, а психологическая травма не могла пройти бесследно. Однако за свою настойчивость и целеустремленность Брайан был награжден призом Билла Мастертона (вручается игроку, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею). «Хотелось бы знать, как могла сложиться моя карьера, если бы у меня были здоровы оба глаза. Мне совсем не везло с травмами. Были также две операции на спине, которые существенно сократили мои игровые годы. Мне казалось, что я набираю форму в «Чикаго» и «Коламбусе», вновь зарабатываю очки, но затем подвела спина, так что по мне вновь был нанесен удар», — вспоминает Берард.

КХЛ и мошенники

Ставить точку в карьере после выступления в НХЛ защитник не собирался. В 2008 году он пополнил состав чеховского «Витязя», где в 25 матчах набрал 17 (3+14) очков. О своем опыте в КХЛ в подкасте Spittin Chiclets он говорил следующее: «В России было классно. И я бы вернулся туда еще, если б не старые самолеты. К сожалению, потом случилась эта страшная история с «Локомотивом». Чехов? Отличное место. Мы много тусовались с Крисом Саймоном и частенько ездили в Москву, чтобы повеселиться. Но если у меня было два выходных, я ближайшим рейсом летел до Нью-Йорка и проводил время там. Клуб оплачивал мне билет первым классом, так что жаловаться было не на что. Почему я не остался? Николай Павлинов хотел, чтобы я и дальше играл за «Витязь», но я вел переговоры с «Амуром». Мне было интересно посмотреть другой город. Все было хорошо, мы договорились, но в Хабаровске я не прошел медосмотр. Мне сказали, что я недостаточно здоров».

После своего непродолжительного визита в Россию Берард все-таки завершил карьеру, а спустя какое-то время начал работать в сфере финансов. Теперь он помогает молодым хоккеистам не стать жертвами мошенников. В этом деле у Брайана большой опыт. Будучи игроком, он доверил свои деньги не тем людям и потерял из-за этого больше десяти миллионов долларов. От той мошеннической схемы пострадали многие хоккеисты, в том числе и российский защитник Сергей Гончар. Однако больше всего досталось Берарду. Помимо того, что Брайан практически обанкротился, он еще и подозревался как организатор преступления. Прямо сценарий из кино.

Брайан Берард.

Везучим этого американца точно не назовешь, ведь он также стал первым игроком НХЛ, пойманным на употреблении допинга. Лига не применила никаких санкций против Берарда, так как тестирование проводила другая организация. Однако он получил двухлетнюю дисквалификацию на международных соревнованиях.

Складывается впечатление, что половину своей жизни бывший защитник провел в судах и посвятил уйму времени на различные разбирательства. Он даже успел подать иск против НХЛ за то, что лига не смогла защитить его от травм головы в течение 12-летней карьеры. Брайан отметил, что перенес минимум пять сотрясений мозга, а в суд подал в память о бывшем форварде Джеффе Паркере, умершем в 2017-м в возрасте 53 лет. У Паркера была диагностирована хроническая травматическая энцефалопатия — дегенеративное заболевание мозга. Оно часто фиксируется у умерших бывших игроков НФЛ (главная лига американского футбола).

Брайан Берард — настоящий боец. Таким он был на льду и таким остается в повседневной жизни. Его жизненный и карьерный путь может стать хорошим пособием для молодых игроков. Но вот в каких моментах стоит или не стоит равняться на Берарда — каждый уже решит для себя сам.