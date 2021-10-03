Тренер «Вегаса» обманул русского Карлссона. Защитник разрывал на предсезонке НХЛ, но его отправили в фарм-клуб

Когда ждать Мироманова в основе?

Поехал в «Вегас» на конкретную роль

Каждый тренировочный лагерь перед сезоном НХЛ открывает новых российских талантов. За которыми, возможно, следили не так пристально, когда они играли в КХЛ. Хотя экс-защитника «Сочи» и СКА Даниила Мироманова, зажигающего сейчас в «Вегасе», было трудно упустить. Как минимум по двум причинам. По итогам прошлой регулярки Мироманов — третий бомбардир южан и восьмой среди всех защитников лиги, а также обладатель худшего показателя полезности КХЛ среди игроков обороны.

Диссонанс легко укладывается в голове, если проанализировать функции Даниила в «Сочи». На него рассчитывали, как на атакующего защитника, способного обострять игру у чужих ворот. Не обходилось, правда, и без ошибок в своей зоне. У Даниила отличное катание и видение площадки, умение разгонять атаки и классный бросок. Этим он и приглянулся «Вегасу», который в конце марта подписал россиянина на двусторонний контракт.

По ходу прошлой регулярки защитника сватали в СКА, предсказывали возможный обмен на Динара Хафизуллина, но Мироманов остался в «Сочи» и набрал 29 (10+19) очков за 58 матчей при пугающей полезности «-20». Весной Даниил перехитрил всех — и решил продолжить карьеру в городе-казино. Шанс в основе он получил только сейчас, на предсезонных матчах. Даниил доигрывал прошлый чемпионат в «Хендерсоне» — фарм-клубе «Вегаса» из АХЛ. С североамериканской жизнью Мироманов отлично знаком. В 16 лет он уехал играть в Канаду, поступил в хоккейную академию «Эверест», прошел просмотр в «Джуниор Канадиенс» из GTHL, а затем попал в юниорскую лигу Квебека, где провел три года.

Уверен, что проблем с адаптацией в «Вегасе» у Мироманова не возникло. Даниил свободно владеет английским, понимает философию североамериканских тренеров. На предсезонных матчах его ожидаемо привлекли в основу. С «Лос-Анджелесом» Даниил показал, на что способен. Защитник забросил три шайбы за два матча. Гол в первой игре — классика для Мироманова. Увидел свободный лед, подключился, получил шайбу и вогнал ее под перекладину. Вратарь «Кингз» Гаррет Спаркс видел момент броска и контролировал ситуацию, но не среагировал на пулю от россиянина.

Nic Roy with a perfectly weighted pass to Daniil Miromanov and he blows it by Sparks' earhole what a rip #VegasBorn pic.twitter.com/H56bYKQuzJ — Spoked Z (@SpokedZ) October 1, 2021

Общался с Даниилом после подписания контракта с «Вегасом». Из разговора понял, что отъезд за океан — осознанный шаг, а не бездумная попытка кому-то что-то доказать. Мироманов объяснил, что «Голден Найтс» пригласили его на конкретную роль. Даниила видят атакующим защитником, который хорошо играет в большинстве и разгоняет атаки. «Им не нужно, чтобы я выкидывал шайбу через стекло, — передо мной поставят другие задачи. В Америке очень ценят атакующих защитников», — отмечал Мироманов.

На предсезонке Даниил влюбил в себя болельщиков «Вегаса», которые уже сравнивают его с гигантом лиги Эриком Карлссоном. От Мироманова невозможно оторвать глаз. В ответном матче с «Лос-Анджелесом» защитник отметился дублем. Два отличных подключения к атаке — два классных гола. Тренер «Рыцарей» Питер Дебур отметил, что «такая игра Даниила гарантирует ему еще один шанс сыграть снова». Предполагал, что «Вегас» оставит легенду «Сочи» в основе, но вчера Мироманова отправили в «Хендерсон» вопреки обещанию тренера. У защитника больше голов, чем у некоторых нападающих, а вы спускаете его в фарм-клуб — мало логики в таком решении, не так ли?

Начинал карьеру в нападении

Роскошным атакующим навыкам новичка «Вегаса» удивляться не стоит. Даниил до 18 лет играл в нападении, а настоял на смене амплуа Игорь Ларионов. Профессор в одном из летних лагерей, куда Мироманов приехал потренироваться, разглядел в нем задатки атакующего защитника и посоветовал попробовать себя в обороне. Через практику россиянин освоился на новом месте — теперь Мироманов легче читает игру с двух сторон: и в обороне, и в атаке.

Питер Дебур доволен подключениями россиянина. При этом отмечает, что игру в обороне надо совершенствовать. Забивать в каждом матче защитник не сможет, поэтому минимизация ошибок — то, к чему Даниил должен стремиться. Потерями и обрезами Мироманов грешил и в «Сочи». Ужасный показатель полезности говорит сам за себя. Даниилу очень помог бы в паре крепкий защитник-домосед, страхующий партнера в опасных ситуациях. Пока до таких привилегий россиянин не дорос и справляться приходится самому.

Если вспомнить первый матч с «Лос-Анджелесом», два гола из трех «Рыцари» пропустили с Миромановым на льду. В первой шайбе «Кингз» Даниил с Киданом Корчаком не расчистили пятак, а во второй россиянин провалился на чужой синей линии, и соперник реализовал выход «два в одного».

Впереди у «Вегаса» три контрольных матча — с «Колорадо», «Аризоной» и «Сан-Хосе». Дебур планирует, что эти игры станут генеральной репетицией перед регулярным чемпионатом. В то же время тренер намекнул, что Мироманов получит шанс против «Эвеланш», с которыми «Рыцари» сыграют 5 октября. Значит ли это, что Даниила вернут в основу к этому матчу? Или же тренер «Вегаса» резко обесценил свои слова?

Мироманов произвел сильное впечатление с «Кингз» и точно повысил свои котировки перед сезоном. Даже если Даниил начнет регулярку в «Хендерсоне», его рассмотрят в числе первых на повышение в случае травм, дисквалификаций или невыразительной игры кого-то из основы. Пьетранжело, Мартинес, Теодор, Макнэбб, Хаг, Уайтклауд и Кохлан точно начнут сезон в «Вегасе». Конкуренция среди защитников высокая. Мироманову важно найти баланс между подключениями и надежностью у своих ворот, чтобы впечатлить Дебура еще сильнее. Ну и попытаться опровергнуть известный тезис, что лучший защитник — тот, которого не заметно на льду.