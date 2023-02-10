Темная сторона легенды НХЛ: бил жен до крови, обвинялся в нацизме

«Чикаго» не хочет помнить Бобби Халла.

Совсем недавно в возрасте 84 лет ушел из жизни великий канадский форвард Бобби Халл. Огромная величина для всего мирового хоккея и особенно для «Чикаго». В составе «Блэкхоукс» он провел 15 сезонов и до сих пор остается лучшим снайпером в истории клуба с 604 шайбами в 1036 матчах.

Однако, несмотря на такие заслуги, отношение руководства к Бобби как минимум с прошлого года стало холодным. Тогда «Чикаго» отстранил Халла от роли клубного посла, ссылаясь на темные страницы его прошлого. Кажется, даже после смерти великого игрока позиция «Блэкхоукс» на этот счет осталась прежней.

Расплата за грехи

В наши дни так называемая культура отмены стала уже настоящим трендом, не щадящим никого, и даже Халла она не обошла стороной. «Чикаго» после сексуального скандала со своим бывшим форвардом Кайлом Бичем уволил нескольких работников, в том числе и главного тренера, а затем стал трепетно следить за репутацией клуба. Боссы «Блэкхоукс» решили припомнить Халлу его проступки сорокалетней давности. Его участие в общественной жизни клуба и ранее подвергалось критике из-за ряда инцидентов с обвинениями в насилии в отношении жен, но со временем давление усилилось.

Горячий темперамент Бобби ни для кого не был секретом. Так, в 1986 году Халл был признан виновным в нападении на полицейского, вмешавшегося в конфликт Бобби с его тогдашней женой Деборой. Игрока также обвинили в нанесении женщине побоев. Вторая жена Халла Джоанн (мать Бретта Халла), с которой он развелся в начале 1980-х годов, в 2002 году тоже обвинила его в жестоком обращении. По ее словам, однажды на Гавайях Бобби избил ее до крови туфлей на стальном каблуке и запер на балконе, а спустя несколько лет угрожал ей заряженным дробовиком.

Сейчас реальных доказательств этому нет, хотя бы из-за срока давности, но масло в огонь не раз подливала единственная дочь Бобби и Джоан, Мишель. Она стала адвокатом, защищающей права женщин, избитых мужьями. По ее словам, на выбор юридической специализации повлияли воспоминания об отношениях отца и матери.

О чем Бобби открыто говорил, так это о своей тяге к алкоголю. Он даже написал в своей автобиографии, что если бы ему пришлось начать жить снова, он бы намного больше пил. Халл, как многие хоккеисты того времени, вырос на ферме, и роль плохого парня была тогда свойственна многим игрокам. Фил Эспозито вспоминал, как в сезоне-1964/65 по дороге из бара в отель вместе с Халлом разбил камнями пару уличных фонарей просто ради веселья.

Андерс Хедберг, Ульф Нильссон и Бобби Халл. Фото Global Look Press

Обвинения в нацизме

Вишенкой на торте стало интервью Бобби московской англоязычной газете Moscow Times в 1998 году. Согласно той публикации, форвард заявил, что ему импонируют некоторые идеи Гитлера. СМИ немедленно сделали вывод о том, что Халл разделяет взгляды нацистов, а в Канаде на него обрушились тонны критики. Бобби просто пришел в ярость. Он обратился за помощью к адвокату и, подав в суд иск, обвинил издание в лживой информации. Канадец неоднократно говорил, что его глубоко задели слова о том, что он якобы симпатизирует нацизму, и сильно разозлился на журналистов.

То интервью доставило Халлу огромное количество проблем. Вызвали возмущение у Бобби и еще два высказывания, приписанные ему Moscow Times. Во-первых, он якобы признал, что обеспокоен бурным ростом чернокожего населения в Америке. Во-вторых, заявил, что, по его мнению, канадское правительство слишком щедро на разного рода пособия для безработных и неимущих. Бобби устал оправдываться за возникшую ситуацию с газетой, а его дочь, как всегда, не поддержала отца. Однажды в интервью ESPN она прокомментировала тот случай: «Это в точности на него похоже».

Экс-супруга Халла Джоанн тоже любила поговорить со СМИ по поводу своего бывшего мужа. «Он был настоящим джентльменом на льду. Я не знаю, хорошо ли было, что он все время был таким в игре, а дома выпускал пар. Он сохранил публичный имидж золотого ангела, и я думаю, что это было не слишком удачное решение для нас. Иногда я думаю, что мы с детьми заплатили за это», — рассказывала она после развода. За жизнь у Бобби было три жены, и каждая из них ему что-либо предъявляла. Доходило до того, что Халл полгода находился под наблюдением суда и даже был лишен права видеть своих пятерых детей в течение нескольких лет.

Фото Global Look Press

Удар по репутации?

Перед игрой с «Анахаймом» на арене «Чикаго» в память о Бобби показали видеоролик, который растрогал многих болельщиков. В 1961 году форвард привел «ястребов» к Кубку Стэнли — третьему по счету в истории клуба и первому за 23 года. Он честно бился за эмблему «Блэкхоукс» и до сих пор ему принадлежит немало клубных рекордов. Однако в «Чикаго» решили, что одного небольшого видео на полторы минуты будет достаточно для того, чтобы почтить память легендарного игрока. Это вызвало бурное обсуждение в соцсетях среди болельщиков «Чикаго», которые разделились на два лагеря.

Когда ушел из жизни Стэн Микита, то команда играла со специальными нашивками в честь форварда, а после смерти голкипера Тони Эспозито на лед «Юнайтед Центра» нанесли его игровой номер. Сейчас ничего подобного в клубе не рассматривали. Даже соцсети не были оформлены должным образом. «Лучше бы они и вовсе забыли про этого сумасшедшего алкаша», — написал кто-то из фанатов. Тем не менее адекватных пользователей оказалось больше. «Не могу поверить, во что превратился «Чикаго». Стыд. Надеюсь, они не снесут статую Халла возле арены?» — возмутился в комментариях болельщик.

В 1983 году Бобби приняли в Зал хоккейной славы, а его игровой номер был выведен из обращения в «Чикаго» и «Виннипеге». Хоккейное величие Халла уже никто не сможет вычеркнуть из памяти. Личная жизнь спортсмена должна оставаться за границами происходящего на площадке. Халл не заслужил негатива со стороны «Чикаго» и его болельщиков. Им он всегда хотел приносить только радость. Неужели однажды и Патрика Кейна ждет такая участь в Городе ветров? В 2015-м его обвиняли в изнасиловании, а в 2009-м американец избил таксиста и едва не загремел в тюрьму. Пусть все останется на его совести, но это никак не должно принижать заслуг перед клубом.