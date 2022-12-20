Овечкин мог обойти легенду на глазах его сыновей. Но пока Хоу все еще второй
«Вашингтон» — «Детройт» — 4:3 ОТ (0:2, 2:0, 1:1, 1:0)
Голы: Перрон — 10 (Расмуссен, Ларкин), 7:30 — 0:1. Сундквист — 5 (бол., Берггрен, Велено), 15:36 — 0:2. Дауд — 6 (Овечкин, Густафссон), 35:35 — 1:2. Дауд — 7 (Дженсен, Обе-Кубель), 35:46 — 2:2. Раймонд — 8 (Копп, Мяяття), 44:49 — 2:3. Густафссон — 4 (Эллер, Обе-Кубель), 45:59 — 3:3. Орлов — 2 (Юханссон, Дауд), 64:38 — 4:3.
Вратари: Линдгрен — Хуссо.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 42 (10+17+12+3) — 19 (6+7+5+1).
Наши: Кузнецов (21.21/6/-1), Овечкин (24.31/3/0), Орлов (25.56/1/0) — -.
20 декабря. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.
Марк и Марти Хоу успели поиграть вместе со своим легендарным отцом Горди Хоу, а сегодня пришли посмотреть на то, как Александр Овечкин будет превосходить его результат по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Выбив хет-трик в матче с «Чикаго», Ови достиг отметки в 800 голов. Следующей шайбой он догонит Хоу (801), а затем и обойдет. Но сделать это не получается уже неделю. За три матча «Вашингтон» забросил 10 шайб, но на счету Овечкина — ни одной.
Важно, что «Кэпиталс» при этом исправляются за неудачный старт, выиграв семь из восьми последних матчей. Начало игры с «Детройтом» «Вашингтон» провалил: Давида Перрона оставили совершенно одного на пятаке.
А вскоре «Детройт» дал сопернику мастер-класс, как находить свободного игрока в большинстве. Завершающий бросок нанес шведский нападающий Оскар Сундквист.
По-настоящему оживились гости только во втором периоде. И какой же момент был у Овечкина! Но после броска Александра с неудобной шайба попала в штангу.
Спасителем «Вашингтона» неожиданно стал 32-летний чеккер Ник Дауд. За пять сезонов в команде он не забил и 50 голов, но отрезок в концовке второго периода Дауд запомнит надолго. В течение 11 секунд американский форвард отличился дважды! В первой атаке поучаствовал Овечкин, набравший 36-е очко в сезоне.
Несмотря на преимущество гостей, в начале третьей двадцатиминутки «Детройт» снова вышел вперед. Но уже через минуту «Кэпиталс» спас защитник Эрик Густафссон. В прошлой игре с «Торонто» швед сделал хет-трик, а до этого на его счету вообще не было голов в этом сезоне. Видимо, Густафссон почувствовал вкус голов.
Игрок из России принес «Вашингтону» победу в овертайме, но им оказался не Овечкин и даже не Евгений Кузнецов. Дмитрий Орлов завершил атаку Юханссона и героя матча Дауда.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|31
|21
|10
|44
|2
|Каролина
|31
|19
|12
|44
|3
|Рейнджерс
|33
|18
|15
|41
|4
|Питтсбург
|31
|18
|13
|40
|5
|Вашингтон
|34
|17
|17
|38
|6
|Айлендерс
|32
|18
|14
|37
|7
|Филадельфия
|32
|10
|22
|27
|8
|Коламбус
|31
|10
|21
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|31
|25
|6
|52
|2
|Торонто
|32
|19
|13
|44
|3
|Тампа-Бэй
|30
|20
|10
|41
|4
|Флорида
|33
|15
|18
|34
|5
|Детройт
|31
|13
|18
|33
|6
|Баффало
|31
|15
|16
|32
|7
|Оттава
|31
|14
|17
|30
|8
|Монреаль
|31
|14
|17
|30
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|33
|19
|14
|44
|2
|Виннипег
|31
|20
|11
|41
|3
|Миннесота
|31
|18
|13
|38
|4
|Колорадо
|29
|16
|13
|34
|5
|Сент-Луис
|31
|15
|16
|31
|6
|Нэшвилл
|30
|13
|17
|30
|7
|Аризона
|29
|10
|19
|24
|8
|Чикаго
|30
|7
|23
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|33
|22
|11
|45
|2
|Лос-Анджелес
|34
|17
|17
|39
|3
|Сиэтл
|30
|17
|13
|37
|4
|Эдмонтон
|33
|17
|16
|36
|5
|Калгари
|32
|14
|18
|34
|6
|Ванкувер
|30
|13
|17
|29
|7
|Сан-Хосе
|33
|10
|23
|26
|8
|Анахайм
|32
|9
|23
|21
|20.12
|03:00
|
Бостон – Флорида
|7 : 3
|20.12
|03:00
|
Вашингтон – Детройт
|4 : 3 ОТ
|20.12
|03:00
|
Коламбус – Даллас
|1 : 2
|20.12
|04:00
|
Нэшвилл – Эдмонтон
|4 : 3 ОТ
|20.12
|05:00
|
Колорадо – Айлендерс
|1 : 0 Б
|20.12
|06:00
|
Аризона – Монреаль
|- : -
|20.12
|06:00
|
Вегас – Баффало
|- : -
|20.12
|06:30
|
Ванкувер – Сент-Луис
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|33
|64
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|33
|54
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|31
|49
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|33
|28
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|31
|25
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|33
|24
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|22
|1.89
|
|
Акира Шмид
Нью-Джерси
|8
|1.96
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|12
|1.98