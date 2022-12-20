Овечкин мог обойти легенду на глазах его сыновей. Но пока Хоу все еще второй

Александр остановился на отметке в 800 голов.

«Вашингтон» — «Детройт» — 4:3 ОТ (0:2, 2:0, 1:1, 1:0)

Голы: Перрон — 10 (Расмуссен, Ларкин), 7:30 — 0:1. Сундквист — 5 (бол., Берггрен, Велено), 15:36 — 0:2. Дауд — 6 (Овечкин, Густафссон), 35:35 — 1:2. Дауд — 7 (Дженсен, Обе-Кубель), 35:46 — 2:2. Раймонд — 8 (Копп, Мяяття), 44:49 — 2:3. Густафссон — 4 (Эллер, Обе-Кубель), 45:59 — 3:3. Орлов — 2 (Юханссон, Дауд), 64:38 — 4:3.

Вратари: Линдгрен — Хуссо.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 42 (10+17+12+3) — 19 (6+7+5+1).

Наши: Кузнецов (21.21/6/-1), Овечкин (24.31/3/0), Орлов (25.56/1/0) — -.

20 декабря. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

Марк и Марти Хоу успели поиграть вместе со своим легендарным отцом Горди Хоу, а сегодня пришли посмотреть на то, как Александр Овечкин будет превосходить его результат по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Выбив хет-трик в матче с «Чикаго», Ови достиг отметки в 800 голов. Следующей шайбой он догонит Хоу (801), а затем и обойдет. Но сделать это не получается уже неделю. За три матча «Вашингтон» забросил 10 шайб, но на счету Овечкина — ни одной.

Важно, что «Кэпиталс» при этом исправляются за неудачный старт, выиграв семь из восьми последних матчей. Начало игры с «Детройтом» «Вашингтон» провалил: Давида Перрона оставили совершенно одного на пятаке.

А вскоре «Детройт» дал сопернику мастер-класс, как находить свободного игрока в большинстве. Завершающий бросок нанес шведский нападающий Оскар Сундквист.

По-настоящему оживились гости только во втором периоде. И какой же момент был у Овечкина! Но после броска Александра с неудобной шайба попала в штангу.

Спасителем «Вашингтона» неожиданно стал 32-летний чеккер Ник Дауд. За пять сезонов в команде он не забил и 50 голов, но отрезок в концовке второго периода Дауд запомнит надолго. В течение 11 секунд американский форвард отличился дважды! В первой атаке поучаствовал Овечкин, набравший 36-е очко в сезоне.

Несмотря на преимущество гостей, в начале третьей двадцатиминутки «Детройт» снова вышел вперед. Но уже через минуту «Кэпиталс» спас защитник Эрик Густафссон. В прошлой игре с «Торонто» швед сделал хет-трик, а до этого на его счету вообще не было голов в этом сезоне. Видимо, Густафссон почувствовал вкус голов.

Игрок из России принес «Вашингтону» победу в овертайме, но им оказался не Овечкин и даже не Евгений Кузнецов. Дмитрий Орлов завершил атаку Юханссона и героя матча Дауда.