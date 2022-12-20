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Сегодня, 06:25

Овечкин мог обойти легенду на глазах его сыновей. Но пока Хоу все еще второй

Отдел хоккея «СЭ»
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Александр Овечкин в матче с «Детройтом».
Фото USA Today Sports
Александр остановился на отметке в 800 голов.

«Вашингтон» — «Детройт» — 4:3 ОТ (0:2, 2:0, 1:1, 1:0)
Голы: Перрон — 10 (Расмуссен, Ларкин), 7:30 — 0:1. Сундквист — 5 (бол., Берггрен, Велено), 15:36 — 0:2. Дауд — 6 (Овечкин, Густафссон), 35:35 — 1:2. Дауд — 7 (Дженсен, Обе-Кубель), 35:46 — 2:2. Раймонд — 8 (Копп, Мяяття), 44:49 — 2:3. Густафссон — 4 (Эллер, Обе-Кубель), 45:59 — 3:3. Орлов — 2 (Юханссон, Дауд), 64:38 — 4:3.
Вратари: Линдгрен — Хуссо.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 42 (10+17+12+3) — 19 (6+7+5+1).
Наши: Кузнецов (21.21/6/-1), Овечкин (24.31/3/0), Орлов (25.56/1/0) — -.
20 декабря. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

Марк и Марти Хоу успели поиграть вместе со своим легендарным отцом Горди Хоу, а сегодня пришли посмотреть на то, как Александр Овечкин будет превосходить его результат по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Выбив хет-трик в матче с «Чикаго», Ови достиг отметки в 800 голов. Следующей шайбой он догонит Хоу (801), а затем и обойдет. Но сделать это не получается уже неделю. За три матча «Вашингтон» забросил 10 шайб, но на счету Овечкина — ни одной.

Важно, что «Кэпиталс» при этом исправляются за неудачный старт, выиграв семь из восьми последних матчей. Начало игры с «Детройтом» «Вашингтон» провалил: Давида Перрона оставили совершенно одного на пятаке.

А вскоре «Детройт» дал сопернику мастер-класс, как находить свободного игрока в большинстве. Завершающий бросок нанес шведский нападающий Оскар Сундквист.

По-настоящему оживились гости только во втором периоде. И какой же момент был у Овечкина! Но после броска Александра с неудобной шайба попала в штангу.

Спасителем «Вашингтона» неожиданно стал 32-летний чеккер Ник Дауд. За пять сезонов в команде он не забил и 50 голов, но отрезок в концовке второго периода Дауд запомнит надолго. В течение 11 секунд американский форвард отличился дважды! В первой атаке поучаствовал Овечкин, набравший 36-е очко в сезоне.

Несмотря на преимущество гостей, в начале третьей двадцатиминутки «Детройт» снова вышел вперед. Но уже через минуту «Кэпиталс» спас защитник Эрик Густафссон. В прошлой игре с «Торонто» швед сделал хет-трик, а до этого на его счету вообще не было голов в этом сезоне. Видимо, Густафссон почувствовал вкус голов.

Игрок из России принес «Вашингтону» победу в овертайме, но им оказался не Овечкин и даже не Евгений Кузнецов. Дмитрий Орлов завершил атаку Юханссона и героя матча Дауда.

Александр Овечкин
Дмитрий Орлов
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Детройт Ред Уингз
Горди Хоу
4
2
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2 Каролина 31 19 12 44
3 Рейнджерс 33 18 15 41
4 Питтсбург 31 18 13 40
5 Вашингтон 34 17 17 38
6 Айлендерс 32 18 14 37
7 Филадельфия 32 10 22 27
8 Коламбус 31 10 21 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 31 25 6 52
2 Торонто 32 19 13 44
3 Тампа-Бэй 30 20 10 41
4 Флорида 33 15 18 34
5 Детройт 31 13 18 33
6 Баффало 31 15 16 32
7 Оттава 31 14 17 30
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2 Виннипег 31 20 11 41
3 Миннесота 31 18 13 38
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6 Нэшвилл 30 13 17 30
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1 Вегас 33 22 11 45
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20.12 03:00
Бостон – Флорида
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20.12 03:00
Вашингтон – Детройт
 4 : 3 ОТ
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Коламбус – Даллас
 1 : 2
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Нэшвилл – Эдмонтон
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Леон Драйзайтль

Эдмонтон

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Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

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И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

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