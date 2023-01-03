Малкин чуть не спас «Питтсбург». Ему не хватило всего одной секунды

«Бостон» выиграл в матче под открытым небом.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Питтсбург» — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Голы: Капанен — 6 (Хейнен, Картер), 28:40 — 0:1. Дебраск — 15 (Маршан, Грызлик), 47:46 — 1:1. Дебраск — 16 (Холл, Крейчи), 57:36 — 2:1.

Вратари: Ульмарк — Джерри (Десмит, 15:30, 58:20 — 58:53, 59:33 — 59:41).

Штраф: 6 — 6. Броски: 29 (10+9+10) — 25 (14+6+5).

Наши: — - Малкин (21.11/3/-1).

2 января. Бостон. Fenway Park. 39243 зрителя.

В штате Массачусетс на бейсбольном стадионе «Фенуэй парк» прошел матч «Зимней классики», в котором «Бостон» принимал «Питтсбург». Почти 40 тысяч зрителей посетили игру и вместе с командами создали неповторимую атмосферу. «Брюинз» вышли на лед в свитерах с эмблемой медведя, которая использовалась с 1977 по 1995 год, а гости сыграли в форме, стилизованной под ту, в которой почти сто лет назад в НХЛ выступали «Пайрэтс».

Интересно, что «Фенуэй парк» стал первым в истории лиги, принявшим матч классики уже во второй раз. В 2010-м «Бостон» на нем обыграл в овертайме «Филадельфию» (2:1) и при такой сумасшедшей поддержке не мог себе позволить проиграть. «Питтсбург» был мотивирован не меньше, однако команда Майка Салливана попала в пике и прибыла в Бостон с серией из четырех поражений подряд. В последнее время игра «Пингвинз» разладилась во многих компонентах и вызывает вопросы.

Началось все для гостей с печальной новости. Не смог принять участие в матче защитник Крис Летанг, у которого незадолго до старта игры умер отец. Канадец отправился домой к семье и пропустит некоторое время. Совсем недавно Летанг перенес микроинсульт, нашел в себе силы снова выйти на лед, а теперь столкнулся с такой потерей. Его команда изо всех сил пыталась победить, чтобы поддержать партнера и в середине матча благодаря голу Каспери Капанена открыла счет.

Вскоре «Питтсбург» столкнулся с очередными трудностями. Травму получил голкипер Тристан Джарри и вынужден был уступить место Кейси Десмиту. Гости еще до второго перерыва могли упрочить преимущество, но на площадке было много сумбура. Качество льда при плюсовой температуре заметно ухудшилось и командам стало трудно проводить качественные атаки. Впрочем, «Бостон» остался верен своим традициям и провел третий период очень мощно, а главным героем камбека стал Джейк Дебраск.

Нападающий «Брюинз» в течение десяти минут оформил дубль и принес своей команде очередную победу в сезоне. «Мишки» набрали невероятный ход в текущем чемпионате, а вот «Питтсбург» такими успехами похвастаться не может. «Пингвинз» потерпели пятое поражение подряд и Майку Салливану есть над чем подумать. В концовке встречи Евгений Малкин мог спасти игру и перевести ее в овертайм, но шайба пересекла ленточку ворот через секунду после финальной сирены.

Встреча не получилась слишком зрелищной, но все равно стала важной частью большой хоккейной традиции. Перед матчем комиссионер лиги Гэри Беттмэн объявил, что следующая «Зимняя классика» НХЛ состоится в Сиэтле, где местные «Кракены» на бейсбольном стадионе примут «Вегас». К играм под открытым небом можно относится по-разному, качество хоккея в них зачастую хромает, но любят их в первую очередь за праздничную атмосферу. Возвращение к истокам — это всегда интересно.