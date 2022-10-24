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Сегодня, 03:10

Панарин забил, но «Рейнджерс» остановил молодой русский вратарь. Это его первая победа в НХЛ

«Коламбус» обыграл «Рейнджерс», Тарасов стал первой звездой матча
Отдел хоккея «СЭ»
Читать «СЭ» в
Даниил Тарасов (справа).
Фото ХК «Коламбус»
Феноменальный матч Даниила Тарасова.

Старт сезона выдался неудачным для «Коламбуса»: в первых трех матчах команда не набрала ни одного очка. Затем, правда, «Жакеты» выиграли у «Ванкувера» и «Нэшвилла», но перед выездом в Нью-Йорк без шансов уступили «Питтсбургу». Четыре последних матча ворота «Коламбуса» защищал латвийский вратарь Мерзликинс, но в игре против «Рейнджерс» тренеры решили довериться молодому Даниилу Тарасову. И российский вратарь не подвел.

Тарасов провел два первых матча «Коламбуса» в сезоне (Мерзликинс был не совсем здоров), пропускал много, но больших ошибок не допустил. «Рейнджерс» с первых минут нагрузили Тарасова работой, а самый опасный момент создал вернувшийся в состав Виталий Кравцов. После его передачи Карпентер бросал в упор, но Тарасов отразил шайбу.

А вот гости своим шансом воспользовались: в контратаке отличился защитник Веренски.

Уверенная игра Тарасова ставила в тупик нападающих «Рейнджерс»: Панарин, Зибанежад, Трочек раз за разом не могли переиграть российского вратаря. А вот хозяев вратарь сильно подвел — словацкий ветеран Ярослав Халак пропустил после несложного броска защитника Пика.

21-летний российский нападающий Егор Чинахов стал лучшим снайпером предсезонки, но в регулярном чемпионате продолжить серию не удалось. В первых шести играх Чинахов сделал четыре результативные передачи, но забить не мог. Выяснилось, что для гола стоило приехать на «Мэдисон Сквер Гарден»: кистевой бросок Егора Галак был отбить не в состоянии.

После удалений Пика и Владислава Гаврикова гости остались втроем, и за секунду до выхода американского защитника «Рейнджерс» реализовали преимущество в два игрока. Соотечественника огорчил Артемий Панарин, который снова вышел на единоличное первое место в списке лучших бомбардиров регулярки с 12 (4+8) очками.

В третьем периоде более мастеровитые «Рейнджерс» поддавливали соперника, но моменты реализовать не смогли — снова выручал Тарасов. А вот «Коламбус» еще дважды поразил ворота соперника. Тарасов одержал свою первую победу в НХЛ, отразив 30 бросков из 31. Без сомнения, это был лучший день в его карьере.

Артемий Панарин
Даниил Тарасов (Коламбус)
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Столичный дивизион И В П О
1 Питтсбург 5 4 1 9
2 Филадельфия 5 4 1 8
3 Каролина 5 3 2 7
4 Рейнджерс 5 3 2 7
5 Нью-Джерси 5 3 2 6
6 Вашингтон 6 3 3 6
7 Айлендерс 5 2 3 4
8 Коламбус 6 2 4 4
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 6 5 1 10
2 Баффало 5 4 1 8
3 Торонто 6 4 2 8
4 Флорида 5 3 2 7
5 Детройт 4 2 2 6
6 Оттава 5 3 2 6
7 Тампа-Бэй 6 3 3 6
8 Монреаль 6 3 3 6
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 5 4 1 9
2 Колорадо 6 3 3 7
3 Сент-Луис 3 3 0 6
4 Чикаго 5 3 2 6
5 Нэшвилл 7 2 5 5
6 Виннипег 5 2 3 4
7 Миннесота 5 1 4 3
8 Аризона 5 1 4 2
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 5 4 1 8
2 Вегас 6 4 2 8
3 Сиэтл 7 2 5 6
4 Лос-Анджелес 7 3 4 6
5 Эдмонтон 5 2 3 4
6 Анахайм 5 1 4 3
7 Ванкувер 6 0 6 2
8 Сан-Хосе 7 1 6 2
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 - : -
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И О
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 6 11
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 5 11
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 5 10
И Г
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 6 7
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 6 6
Алекс Так

Алекс Так

Баффало

5 6
И КН
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

2 1.00
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 4 1.25
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

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