Панарин забил, но «Рейнджерс» остановил молодой русский вратарь. Это его первая победа в НХЛ
Старт сезона выдался неудачным для «Коламбуса»: в первых трех матчах команда не набрала ни одного очка. Затем, правда, «Жакеты» выиграли у «Ванкувера» и «Нэшвилла», но перед выездом в Нью-Йорк без шансов уступили «Питтсбургу». Четыре последних матча ворота «Коламбуса» защищал латвийский вратарь Мерзликинс, но в игре против «Рейнджерс» тренеры решили довериться молодому Даниилу Тарасову. И российский вратарь не подвел.
Тарасов провел два первых матча «Коламбуса» в сезоне (Мерзликинс был не совсем здоров), пропускал много, но больших ошибок не допустил. «Рейнджерс» с первых минут нагрузили Тарасова работой, а самый опасный момент создал вернувшийся в состав Виталий Кравцов. После его передачи Карпентер бросал в упор, но Тарасов отразил шайбу.
А вот гости своим шансом воспользовались: в контратаке отличился защитник Веренски.
Уверенная игра Тарасова ставила в тупик нападающих «Рейнджерс»: Панарин, Зибанежад, Трочек раз за разом не могли переиграть российского вратаря. А вот хозяев вратарь сильно подвел — словацкий ветеран Ярослав Халак пропустил после несложного броска защитника Пика.
21-летний российский нападающий Егор Чинахов стал лучшим снайпером предсезонки, но в регулярном чемпионате продолжить серию не удалось. В первых шести играх Чинахов сделал четыре результативные передачи, но забить не мог. Выяснилось, что для гола стоило приехать на «Мэдисон Сквер Гарден»: кистевой бросок Егора Галак был отбить не в состоянии.
После удалений Пика и Владислава Гаврикова гости остались втроем, и за секунду до выхода американского защитника «Рейнджерс» реализовали преимущество в два игрока. Соотечественника огорчил Артемий Панарин, который снова вышел на единоличное первое место в списке лучших бомбардиров регулярки с 12 (4+8) очками.
В третьем периоде более мастеровитые «Рейнджерс» поддавливали соперника, но моменты реализовать не смогли — снова выручал Тарасов. А вот «Коламбус» еще дважды поразил ворота соперника. Тарасов одержал свою первую победу в НХЛ, отразив 30 бросков из 31. Без сомнения, это был лучший день в его карьере.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|5
|4
|1
|9
|2
|Филадельфия
|5
|4
|1
|8
|3
|Каролина
|5
|3
|2
|7
|4
|Рейнджерс
|5
|3
|2
|7
|5
|Нью-Джерси
|5
|3
|2
|6
|6
|Вашингтон
|6
|3
|3
|6
|7
|Айлендерс
|5
|2
|3
|4
|8
|Коламбус
|6
|2
|4
|4
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|6
|5
|1
|10
|2
|Баффало
|5
|4
|1
|8
|3
|Торонто
|6
|4
|2
|8
|4
|Флорида
|5
|3
|2
|7
|5
|Детройт
|4
|2
|2
|6
|6
|Оттава
|5
|3
|2
|6
|7
|Тампа-Бэй
|6
|3
|3
|6
|8
|Монреаль
|6
|3
|3
|6
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|5
|4
|1
|9
|2
|Колорадо
|6
|3
|3
|7
|3
|Сент-Луис
|3
|3
|0
|6
|4
|Чикаго
|5
|3
|2
|6
|5
|Нэшвилл
|7
|2
|5
|5
|6
|Виннипег
|5
|2
|3
|4
|7
|Миннесота
|5
|1
|4
|3
|8
|Аризона
|5
|1
|4
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|5
|4
|1
|8
|2
|Вегас
|6
|4
|2
|8
|3
|Сиэтл
|7
|2
|5
|6
|4
|Лос-Анджелес
|7
|3
|4
|6
|5
|Эдмонтон
|5
|2
|3
|4
|6
|Анахайм
|5
|1
|4
|3
|7
|Ванкувер
|6
|0
|6
|2
|8
|Сан-Хосе
|7
|1
|6
|2
|24.10
|00:00
|
Детройт – Анахайм
|- : -
|24.10
|00:00
|
Рейнджерс – Коламбус
|- : -
|24.10
|00:00
|
Флорида – Айлендерс
|- : -
|24.10
|02:00
|
Филадельфия – Сан-Хосе
|- : -
|И
|О
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|6
|11
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|5
|11
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|5
|10
|И
|Г
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|6
|7
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|6
|6
|
|
Алекс Так
Баффало
|5
|6
|И
|КН
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|2
|1.00
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|4
|1.25
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|3
|1.65