Команда Панарина впервые в сезоне пропустила так много. Попасть в плей-офф теперь будет еще сложнее

«Рейнджеров» уничтожили в дерби Нью-Йорка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Рейнджерс» — 6:1 (1:0, 2:1, 3:0)

Голы: Бэйли — 7 (Пажо, Бовилье), 17:42 — 1:0. Нельсон — 16 (Ледди, Палмиери), 21:38 — 2:0. Бовилье — 9 (бол., Добсон, Эберле), 25:45 — 3:0. Руни — 7 (Смит, Кравцов), 31:04 — 3:1. Пажо — 13 (Бовилье, Бэйли), 47:44 — 4:1. Бэйли — 8 (Бовилье, Грин), 50:16 — 5:1. Эберле — 15 (Зэйджак), 51:22 — 6:1.

Вратари: Варламов — Шестеркин.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 28 (11+9+8) — 26 (8+9+9).

Наши: — - Бучневич (16.42/2/-3), Кравцов (10.27/0/+1), Панарин (18.57/0/-2).

21 апреля. Нью-Йорк. Nassau Coliseum.

Четырехматчевая победная серия «Рейнджерс» завершилась в дерби Нью-Йорка. «Айлендерс» в очередной раз показали, насколько они опасны в родных стенах и просто уничтожили своего принципиального соперника.

Уже с самого начала вечер для гостей не задался. Команда Барри Тротца со старта выдала несколько взрывных отрезков и порой они напоминали игру в неравных составах. Игорь Шестеркин едва успевал перевести дух от количества опасных атак соперника. Кроме того, в середине первого периода «Рейнджерс» потеряли своего защитника Джэйкоба Трубу. Мэтт Мартин от души впечатал американца в борт, что тот едва сумел встать на ноги. Игрок провел на площадке всего три минуты и вынужден был отправиться в раздевалку. Все это очень похоже на сотрясение.

У «Айлендерс» же получалось практически все, а голы залетали на любой вкус. Невероятный матч провел нападающий Энтони Бовилье. Он поучаствовал в четырех шайбах команды, а сам отметился эффектным броском в большинстве.

Гости периодически напоминали о себе, но либо атаки были недостаточно острыми, либо спасал Семен Варламов. Как, например, в эпизоде с выходом Мики Зибанежада, где швед обязан был решать.

Однако испортить сухарь голкиперу «Айлендерс» у команды Дэвида Куинна получилось. В результативной атаке поучаствовал Виталий Кравцов, который набрал в дебютном для себя сезоне НХЛ уже 3 (1+2) очка. Сегодня воспитанник «Трактора» вновь играл в четвертом звене. Российский нападающий в каждом матче пытается проявить себя, но добиться полноценного доверия тренерского штаба пока не получается: сегодня Кравцов сыграл всего 10 минут и 27 секунд.

Таким образом, ситуация для «Рейнджерс» в битве за четвертую строчку дивизиона усложнилась. «Бостон» одержал победу над «Баффало» и имеет еще две игры в запасе. На данный момент разрыв между командами составляет шесть очков. Шансов у «рейнджеров» немного, и такие провальные матчи, как сегодня, приближают покупку билетов в отпуск.

Гусев набирает очки, но забить не может

«Флорида» продолжает жечь, даже несмотря на кадровые проблемы. В последних трех матчах команда Джоэля Кенневилля забросила 14 шайб и трижды выиграла в основное время. Сегодня вновь досталось бедному «Коламбусу», который уже не может дождаться, как поскорее доиграть сезон.

Никита Гусеву в этом плане повезло гораздо больше. Российский нападающий наконец-то получил раздолье и попал в команду, где ему доверяют. Место в первом звене, отличное игровое время, сильные партнеры. Он уверенно работает с шайбой, чувствует себя прекрасно в паре с Александром Барковым, стабильно обостряет игру в неравных составах, но даже при таких раскладах Гусеву не удается поразить ворота соперника. Сегодня Никита вновь отдал результативную передачу и набрал второе очко за «Флориду» в четырех матчах. Возможно, Гусеву нужно просто забить долгожданный гол, и это поможет ему морально раскрепоститься.

Стоит отметить, что в составе «Флориды» дебютировал 20-летний голкипер Спенсер Найт. Многие его хорошо помнят по выступлениям на предыдущем МЧМ, где молодой вратарь выиграл золотые медали в составе сборной США. Сегодня он был признан первой звездой матча и отразил 33 броска. Сергей Бобровский же пропустил встречу из-за небольших проблем со здоровьем.