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Капризов — рекордсмен клуба среди новичков! Но до показателей Овечкина и Малкина ему очень далеко

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Сегодня, 14:00
Кирилл Капризов (справа). Фото USA Today Sports Самые результативные новички в истории «Миннесоты». Самые результативные игроки сезона-2020/21. Самые результативные российские новички в XXI веке.
Кирилл Капризов (справа). Фото USA Today Sports
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Лучший новичок в истории «Уайлд» — из России.
20&nbsp;апреля. Глендейл. &laquo;Аризона&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Миннесота&raquo;&nbsp;&mdash; 2:5. Кирилл Капризов празднует гол.Капризов побил рекорд клуба, который держался 20 лет. Он тащит «Миннесоту» в плей-офф

Кирилл Капризов, открыв счет в матче против «Аризоны» (5:2), набрал 37-е очко в текущем сезоне и установил рекорд для новичков «Миннесоты». Предыдущее достижение принадлежало словаку Мариану Габорику и состоялось в сезоне-2000/01 — дебютном для «дикарей». Скорее всего, российский форвард в ближайшее время перепишет на себя снайперский и ассистентский рекорды для новичков команды. По голам (18) он уже сейчас делит лидерство все с тем же Габориком, а по передачам (19) незначительно отстает от чеха Филипа Кубы (21).

Самые результативные новички в истории «Миннесоты».
Самые результативные новички в истории «Миннесоты».

Правда, преимущество Капризова в бомбардирской гонке новичков продолжает сокращаться. Форвард «Далласа» Джейсон Робертсон отстает от Кирилла всего на четыре балла. И это при том, что американец сыграл на пять матчей меньше. При этом Робертсон уже обошел нападающего «Миннесоты» по передачам, а вот по голам Капризов пока держит отрыв.

Самые результативные игроки сезона-2020/21.
Самые результативные игроки сезона-2020/21.

Кстати, исторический результат для «Миннесоты» не кажется запредельным по лиге в целом. Только среди российских новичков в XXI веке шестеро выступали результативнее Капризова, а двое — Андрей Свечников и Александр Радулов — тоже набирали по 37 очков. В числе реальных целей олимпийского чемпиона Пхенчхана — пятое место в этом рейтинге, в теории можно подвинуть и Илью Ковальчука. Но тягаться с результатами Артемия Панарина, Евгения Малкина и в особенности Александра Овечкина 23-летнему форварду было бы почти нереально и в стандартном, а не укороченном сезоне.

Самые результативные российские новички в XXI веке.
Самые результативные российские новички в XXI веке.

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