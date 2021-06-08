«Буду стараться больше забивать. Желательно — вратарю, а не только в пустые ворота». Большое интервью Зайцева — о сборной, травме, НХЛ и Капризове
Защитник «Оттавы» Никита Зайцев не поехал на чемпионат мира в составе сборной России — клуб не отпустил его в Ригу по медицинским показаниям. В прямом эфире «СЭ» Никита ответил на вопросы о травме, ковидном сезоне в НХЛ, российских одноклубниках и Кирилле Капризове.
В «Оттаве» все устраивает
— Владелец «Оттавы» Юджин Мельник говорил, что вы идете за кубком. Как в команде на это реагируют?
— Это нормальное мнение для владельца команды. Ему кажется, что мы должны идти за кубком.
— Виделись ли с Мельником?
— Нет, ни разу.
— С чем связывали разгромные поражения в начале сезона?
— У нас молодая команда, много новых игроков, им нужно было привыкнуть к требованиям НХЛ. Не все сразу влились в игру, поэтому иногда проигрывали. Мы проиграли девять матчей в начале года, если бы были эти очки, с «Монреалем» боролись бы за плей-офф.
— У вас ничего не получалось против «Эдмонтона», а «Виннипег» вынес их 4-0.
— Просто неудобная команда для нас. Не смогли подстроиться под систему, большинство у них лучшее в лиге было. С «Виннипегом» мы отлично играли.
— Что скажете про сезон, про отсутствие болельщиков, про игры с одними и теми же командами?
— Сезон полезен тем, что мы играли почти каждый день. В целом тяжелейший сезон, играли с одними и теми же командами. В Канаде очень серьезные ограничения, никуда ходить нельзя, максимум — прогуляться около отеля. Парикмахерские не работали, я весь сезон не стригся.
— Говорят, что в Калгари все было открыто.
— В Ванкувере точно все было открыто. Оттава закрыта до сих пор, там открылись только гольф-поля.
— Это тюрьма или лагерь строгого режима?
— Ну ты можешь выходить на улицу, поэтому это не тюрьма. Но много чего нельзя. Попадать в протокол неохота. С нами был серьезный разговор перед сезоном по поводу нарушений, поэтому не хотелось нарушать, а потом страдать. У нас за весь сезон никто не заболел.
— Будете обсуждать с руководством «Оттавы», чтобы они не защищали вас перед редрафтом, чтобы попасть в «Сиэтл»?
— Я закончил сезон ассистентом капитана, мне очень нравится клуб, город. В «Оттаве» меня все устраивает.
— Переформулируем вопрос. Вы хотели бы играть в «Сиэтле»?
— Я хочу играть в «Оттаве» и закончить там карьеру.
— Поймете ли клуб, если они отправят вас в «Сиэтл»?
— В НХЛ я пойму любое движение, это бизнес.
— Не было намеков, что вас не будут защищать?
— Да нет, сказали — приезжай. Никаких намеков, мы закончили сезон, была встреча с менеджментом.
— Что вам сказали на клубной встрече после сезона и что вы сказали?
— Я сказал, что мы движемся в правильном направлении, а мне посоветовали почаще доводить шайбу до ворот, потому что я могу забивать больше, и почаще брать инициативу на себя. Я согласен с этими замечаниями в свой адрес, буду стараться больше забивать, желательно — вратарю, а не только в пустые ворота, потому что было ощущение, что я забыл, что значит забить вратарю.
— В «Торонто» вы старались молчать, сейчас больше разговариваете в раздевалке?
— Да, больше намного стал разговаривать. Со всеми хорошие отношения, с тренером хорошие отношения. Мне доверяют, знаю, чего от меня хотят.
— Какие отношения с главным тренером Смитом? Он ведь забрал вас из «Торонто».
— Все хорошо пока, выпускает. Я без него ни одного матча в НХЛ не провел. Знаю, чего он хочет. Сейчас он стал более жестким, требовательным. Я считаю, что это правильно.
— Разносил раздевалку, когда проигрывали?
— Нет, мы больше между собой разговаривали.
— Как думаете, в следующем году вернется привычная схема, а не та, что была в этом году?
— Сейчас в Канаде вакцинируются активно, в Америке уже играют со зрителями. Думаю, что со следующего года все будет возвращаться к нормальной жизни.
— Будете ли вакцинироваться?
— Если будет обязательное условие при возвращении в Канаду, то конечно, а пока что не хочу.
«Оттава» в следующем сезоне вообще не поменяется
— Удивил ли вас Штюцле, который с ходу ярко заиграл в НХЛ?
— Я Мэттьюса видел в таком возрасте, так что не удивляюсь. Штюцле — отличный игрок, прекрасный человек, у него очень много плюсов. Как и у других молодых ребят, он адаптировался какое-то время к лиге. У него огромное хоккейное будущее в НХЛ, и в «Оттаве» он будет важной частью.
— Брэди Ткачак уже считается лидером «Оттавы»?
— Он молодой, но на самом деле уже очень матерый парень. Своими действиями на льду он уже завоевал авторитет. Не боится никого, с любым перчатки сбросит — не видел, чтобы он кому-то проигрывал. Делает много полезного для «Оттавы», для молодых ребят — Норриса, Штюцле.
— Когда играете против «Калгари», где выступает его родной брат Мэттью, для него эти матчи особенные?
— Я чувствую, что для них это принципиальные матчи.
— Как Дадонов влился? Говорят, что он сильно переживал, что семья не рядом.
— У него первый сезон в новой команде. Да, он был один весь год. Все хорошо будет у него.
— Что не получилось у Виталия Абрамова, который сыграл за вас всего две игры и возвращается в «Трактор»?
— У него были травмы. Точно не могу сказать, что не получилось. Лучше у него спросить, он в АХЛ провел сезон. Вполне возможно, через пару лет перезагрузится и вернется в НХЛ.
— Что скажете по Александру Романову, который проводит первый сезон в «Монреале»?
— Если честно, то из-за того, что мы играли или на следующий день, или через день, матчи других команд мало получалось смотреть, но по тем играм, что я видел, могу сказать, что на Александра в клубе рассчитывают, дают много играть. У него одна из самых трудных позиций, но он практически не удаляется. Видно, что может вырасти в хорошего игрока.
— Вы сейчас будете восстанавливаться от травмы. Скажется ли это на подготовке к сезону? Поедете отдыхать?
— Да, поеду, отдохну дней на 10 и начну постепенно готовиться.
— Кажется, что в «Оттаве» к вам стало возвращаться чувство уверенности, которое вы потеряли в «Торонто».
— У меня достаточно уверенности. Не могу сказать, что у меня были какие-то проблемы. Стараюсь свое дело делать качественно и хорошо.
— Вы не рассматривали возможность поиграть в России перед началом сезона?
— Нет, ни в коем случае. Я мог травмироваться.
— Сколько шайб по вашей вине пропустили в этом году? Из-за чего?
— Две-три точно было. Усталость накапливается, последние смены ноги заплетаются, а мы все-таки не роботы, поэтому, бывало, привозил.
— Кажется, что вы с площадки не уходите.
— 23 минуты у меня в среднем. Самому кажется, что иногда больше. Всего три игры было, когда я менее 20 минут провел.
— Сильно поменяется «Оттава» в следующем сезоне?
— Вообще не поменяется, я думаю. У нас 10 побед в 11 последних матчах. Команда развивается, идет в правильном направлении. Хоть матчи и не влияли на положение в таблице, каждый для нас был как последний, на нас выходили команды, которые бьются за плей-офф.
Не хочу возвращаться в КХЛ
— Интересовали ли вас другие дивизионы?
— Обзоры иногда смотрел, только на это времени хватало.
— Назовите двух фаворитов Кубка Стэнли.
— Очень трудно ответить. «Каролина» здорово играет, «Бостон» с моим другом Майком Райлли хорошо смотрится.
— Что с Колином Уайтом? Был отличным центром, а в этом году в третьем звене еле бегает.
— Весь год травмы, с самого начала сезона. Может, не так подготовился.
— Капризов выиграет «Колдер» или Робертсон?
— Капризов великолепно отыграл сезон, Робертсона я не видел. Не знаю, как определяется победитель, но уже сейчас видно, что Кирилл — топовый нападающий. Все умеет на льду, не боится силовой борьбы. Любит контактную игру, чувствует себя комфортно.
— Что изменилось в организации в НХЛ из-за пандемии? Не казалось вам это нелепым?
— Да, некоторые моменты были мне непонятны. Например, в «Вашингтоне». В раздевалке все друг с другом вместе, а по номерам нельзя было. Странно.
— Хотите вернуться в КХЛ?
— Нет, хочу играть в «Оттаве» как можно дольше.
— Вы следите за здоровьем. Есть ли у вас свой режим питания?
— Стараюсь правильно питаться. Мне тяжело набирать вес, но легко скидывать. Пиццу в час ночи не ем.
— За КХЛ следите?
— Времени нет совсем смотреть, но за плей-офф следил, финал очень понравился.
— Что есть в Оттаве, что вас больше всего цепляет?
— Там есть спокойствие. Нет пробок, как в Москве. Природа отличная, много магазинчиков, кафешек.
Никита Зайцев
Родился 29 октября 1991 года в Москве.
Защитник. Воспитанник столичных «Крыльев Советов».
Выступал за «Сибирь» (2009-2013), ЦСКА (2013-2016), «Торонто» (2016-2019) и «Оттаву» (2019 — н.в.).
Победитель МЧМ (2011), двукратный бронзовый призер ЧМ (2016, 2019), серебряный призер ЮЧМ (2009).
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