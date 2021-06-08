Защитник «Оттавы» Никита Зайцев стал гостем прямого эфира на YouTube -канале «СЭ».

Защитник «Оттавы» Никита Зайцев не поехал на чемпионат мира в составе сборной России — клуб не отпустил его в Ригу по медицинским показаниям. В прямом эфире «СЭ» Никита ответил на вопросы о травме, ковидном сезоне в НХЛ, российских одноклубниках и Кирилле Капризове.

В «Оттаве» все устраивает

— Владелец «Оттавы» Юджин Мельник говорил, что вы идете за кубком. Как в команде на это реагируют?

— Это нормальное мнение для владельца команды. Ему кажется, что мы должны идти за кубком.

— Виделись ли с Мельником?

— Нет, ни разу.

— С чем связывали разгромные поражения в начале сезона?

— У нас молодая команда, много новых игроков, им нужно было привыкнуть к требованиям НХЛ. Не все сразу влились в игру, поэтому иногда проигрывали. Мы проиграли девять матчей в начале года, если бы были эти очки, с «Монреалем» боролись бы за плей-офф.

— У вас ничего не получалось против «Эдмонтона», а «Виннипег» вынес их 4-0.

— Просто неудобная команда для нас. Не смогли подстроиться под систему, большинство у них лучшее в лиге было. С «Виннипегом» мы отлично играли.

— Что скажете про сезон, про отсутствие болельщиков, про игры с одними и теми же командами?

— Сезон полезен тем, что мы играли почти каждый день. В целом тяжелейший сезон, играли с одними и теми же командами. В Канаде очень серьезные ограничения, никуда ходить нельзя, максимум — прогуляться около отеля. Парикмахерские не работали, я весь сезон не стригся.

— Говорят, что в Калгари все было открыто.

— В Ванкувере точно все было открыто. Оттава закрыта до сих пор, там открылись только гольф-поля.

— Это тюрьма или лагерь строгого режима?

— Ну ты можешь выходить на улицу, поэтому это не тюрьма. Но много чего нельзя. Попадать в протокол неохота. С нами был серьезный разговор перед сезоном по поводу нарушений, поэтому не хотелось нарушать, а потом страдать. У нас за весь сезон никто не заболел.

— Будете обсуждать с руководством «Оттавы», чтобы они не защищали вас перед редрафтом, чтобы попасть в «Сиэтл»?

— Я закончил сезон ассистентом капитана, мне очень нравится клуб, город. В «Оттаве» меня все устраивает.

— Переформулируем вопрос. Вы хотели бы играть в «Сиэтле»?

— Я хочу играть в «Оттаве» и закончить там карьеру.

— Поймете ли клуб, если они отправят вас в «Сиэтл»?

— В НХЛ я пойму любое движение, это бизнес.

— Не было намеков, что вас не будут защищать?

— Да нет, сказали — приезжай. Никаких намеков, мы закончили сезон, была встреча с менеджментом.

— Что вам сказали на клубной встрече после сезона и что вы сказали?

— Я сказал, что мы движемся в правильном направлении, а мне посоветовали почаще доводить шайбу до ворот, потому что я могу забивать больше, и почаще брать инициативу на себя. Я согласен с этими замечаниями в свой адрес, буду стараться больше забивать, желательно — вратарю, а не только в пустые ворота, потому что было ощущение, что я забыл, что значит забить вратарю.

— В «Торонто» вы старались молчать, сейчас больше разговариваете в раздевалке?

— Да, больше намного стал разговаривать. Со всеми хорошие отношения, с тренером хорошие отношения. Мне доверяют, знаю, чего от меня хотят.

— Какие отношения с главным тренером Смитом? Он ведь забрал вас из «Торонто».

— Все хорошо пока, выпускает. Я без него ни одного матча в НХЛ не провел. Знаю, чего он хочет. Сейчас он стал более жестким, требовательным. Я считаю, что это правильно.

— Разносил раздевалку, когда проигрывали?

— Нет, мы больше между собой разговаривали.

— Как думаете, в следующем году вернется привычная схема, а не та, что была в этом году?

— Сейчас в Канаде вакцинируются активно, в Америке уже играют со зрителями. Думаю, что со следующего года все будет возвращаться к нормальной жизни.

— Будете ли вакцинироваться?

— Если будет обязательное условие при возвращении в Канаду, то конечно, а пока что не хочу.

Никита Зайцев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Оттава» в следующем сезоне вообще не поменяется

— Удивил ли вас Штюцле, который с ходу ярко заиграл в НХЛ?

— Я Мэттьюса видел в таком возрасте, так что не удивляюсь. Штюцле — отличный игрок, прекрасный человек, у него очень много плюсов. Как и у других молодых ребят, он адаптировался какое-то время к лиге. У него огромное хоккейное будущее в НХЛ, и в «Оттаве» он будет важной частью.

— Брэди Ткачак уже считается лидером «Оттавы»?

— Он молодой, но на самом деле уже очень матерый парень. Своими действиями на льду он уже завоевал авторитет. Не боится никого, с любым перчатки сбросит — не видел, чтобы он кому-то проигрывал. Делает много полезного для «Оттавы», для молодых ребят — Норриса, Штюцле.

— Когда играете против «Калгари», где выступает его родной брат Мэттью, для него эти матчи особенные?

— Я чувствую, что для них это принципиальные матчи.

— Как Дадонов влился? Говорят, что он сильно переживал, что семья не рядом.

— У него первый сезон в новой команде. Да, он был один весь год. Все хорошо будет у него.

— Что не получилось у Виталия Абрамова, который сыграл за вас всего две игры и возвращается в «Трактор»?

— У него были травмы. Точно не могу сказать, что не получилось. Лучше у него спросить, он в АХЛ провел сезон. Вполне возможно, через пару лет перезагрузится и вернется в НХЛ.

— Что скажете по Александру Романову, который проводит первый сезон в «Монреале»?

— Если честно, то из-за того, что мы играли или на следующий день, или через день, матчи других команд мало получалось смотреть, но по тем играм, что я видел, могу сказать, что на Александра в клубе рассчитывают, дают много играть. У него одна из самых трудных позиций, но он практически не удаляется. Видно, что может вырасти в хорошего игрока.

— Вы сейчас будете восстанавливаться от травмы. Скажется ли это на подготовке к сезону? Поедете отдыхать?

— Да, поеду, отдохну дней на 10 и начну постепенно готовиться.

— Кажется, что в «Оттаве» к вам стало возвращаться чувство уверенности, которое вы потеряли в «Торонто».

— У меня достаточно уверенности. Не могу сказать, что у меня были какие-то проблемы. Стараюсь свое дело делать качественно и хорошо.

— Вы не рассматривали возможность поиграть в России перед началом сезона?

— Нет, ни в коем случае. Я мог травмироваться.

— Сколько шайб по вашей вине пропустили в этом году? Из-за чего?

— Две-три точно было. Усталость накапливается, последние смены ноги заплетаются, а мы все-таки не роботы, поэтому, бывало, привозил.

— Кажется, что вы с площадки не уходите.

— 23 минуты у меня в среднем. Самому кажется, что иногда больше. Всего три игры было, когда я менее 20 минут провел.

— Сильно поменяется «Оттава» в следующем сезоне?

— Вообще не поменяется, я думаю. У нас 10 побед в 11 последних матчах. Команда развивается, идет в правильном направлении. Хоть матчи и не влияли на положение в таблице, каждый для нас был как последний, на нас выходили команды, которые бьются за плей-офф.

Никита Зайцев и Александр Радулов. Фото Никита Успенский, —

Не хочу возвращаться в КХЛ

— Интересовали ли вас другие дивизионы?

— Обзоры иногда смотрел, только на это времени хватало.

— Назовите двух фаворитов Кубка Стэнли.

— Очень трудно ответить. «Каролина» здорово играет, «Бостон» с моим другом Майком Райлли хорошо смотрится.

— Что с Колином Уайтом? Был отличным центром, а в этом году в третьем звене еле бегает.

— Весь год травмы, с самого начала сезона. Может, не так подготовился.

— Капризов выиграет «Колдер» или Робертсон?

— Капризов великолепно отыграл сезон, Робертсона я не видел. Не знаю, как определяется победитель, но уже сейчас видно, что Кирилл — топовый нападающий. Все умеет на льду, не боится силовой борьбы. Любит контактную игру, чувствует себя комфортно.

— Что изменилось в организации в НХЛ из-за пандемии? Не казалось вам это нелепым?

— Да, некоторые моменты были мне непонятны. Например, в «Вашингтоне». В раздевалке все друг с другом вместе, а по номерам нельзя было. Странно.

— Хотите вернуться в КХЛ?

— Нет, хочу играть в «Оттаве» как можно дольше.

— Вы следите за здоровьем. Есть ли у вас свой режим питания?

— Стараюсь правильно питаться. Мне тяжело набирать вес, но легко скидывать. Пиццу в час ночи не ем.

— За КХЛ следите?

— Времени нет совсем смотреть, но за плей-офф следил, финал очень понравился.

— Что есть в Оттаве, что вас больше всего цепляет?

— Там есть спокойствие. Нет пробок, как в Москве. Природа отличная, много магазинчиков, кафешек.

Никита Зайцев

Родился 29 октября 1991 года в Москве.

Защитник. Воспитанник столичных «Крыльев Советов».

Выступал за «Сибирь» (2009-2013), ЦСКА (2013-2016), «Торонто» (2016-2019) и «Оттаву» (2019 — н.в.).

Победитель МЧМ (2011), двукратный бронзовый призер ЧМ (2016, 2019), серебряный призер ЮЧМ (2009).