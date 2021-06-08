В Кубке Стэнли дебютировал молодой российский защитник, а Варламов затащил «Айлендерс»

«Монреаль» впервые за семь лет вышел в третий раунд плей-офф.

«Бостон» — «Айлендерс» — 4:5 (1:1, 1:3, 2:1)

Голы: Пастрняк — 6 (Макэвой, Маршан), 1:25 — 1:0. Барзал — 3 (бол., Добсон, Эберле), 18:49 — 1:1. Палмиери — 6 (бол., Бэйли, Ледди), 24:49 — 1:2. Маршан — 6 (Пастрняк, Макэвой), 27:27 — 2:2. Бэйли — 5 (Пажо, Бовилье), 34:30 — 2:3. Эберле — 3 (бол., Барзал, Добсон), 36:38 — 2:4. Нельсон — 4 (Бовилье, Пелек), 41:59 — 2:5. Пастрняк — 7 (бол., Макэвой, Бержерон), 43:48 — 3:5. Крейчи — 2 (Смит, Райлли), 54:43 — 4:5.

Вратари: Раск (Суэймен, 40:00) — Варламов.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 44 (11+15+18) — 19 (7+9+3).

Наши: — .

Бостон. TD Garden. 17400 зрителей.

Счет в серии: 2-3.

К пятому матчу главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди отодвинул в запас не оправдывающего надежд Джейка Дебраска и ставил своей команде задачу с первых минут включить максимальные скорости и постараться в первом периоде обеспечить комфортное преимущество, чтобы «Островитяне» не имели возможности вернуться в игру. Со стартового вбрасывания «Брюинз» успешно начали претворять в жизнь свою стратегию. На второй минуте лидер клуба Давид Пастрняк вывел свою команду вперед, прицельным броском оставив не у дел вратаря «Айлендерс» Семена Варламова.

Выйдя вперед, «Медведи» не собирались сбавлять обороты, и лишь уверенная игра Варламова не позволила интриге покинуть эту встречу уже в первом периоде. В итоге «Айлендерс» смогли подстроиться под быструю игру «Бостона», и на перерыв команды ушли при ничейном счете. Удалением в составе соперника воспользовался Мэтью Барзал, отличившийся в третьем матче подряд.

Команда из Нью-Йорка, до этого матча реализовавшая лишь три большинства из шестнадцати, усилиями Кайла Палмьери впервые вышла вперед в начале второго периода, вновь наказав «Бостон» за удаление.

«Брюинз» при своих болельщиках не думали сдаваться, и свое очередное слово сказало первое звено «Мишек». Гол-красавец на свой счет записал Брэд Маршан, сначала переигравший двух защитников, а затем уложивший на лед Семена Варламова.

Помимо первого звена, состоящего из звезд, и резкого начала, «Бостон» не смог ничего показать в сегодняшней встрече и вскоре «Брюинз» вновь отыгрывались. Шайбу на свой счет записал признанный первой звездой матча нападающий «Айлендерс» Джош Бэйли.

Главное преимущество «Островитян» в нынешнем плей-офф — в сбалансированности состава. Барри Тротц создал команду, в которой результативные баллы на свой счет записывают игроки всех звеньев, и на первые роли может выйти абсолютно любой хоккеист. Сегодня же, помимо всего, «Айлы» показывали феноменальную игру в большинстве, за два периода реализовав три попытки из трех. Джордан Эберле увеличил преимущество, отправив шайбу над плечом провалившего игру Туукки Раска, который в итоге сел на скамейку перед третьим периодом.

Место в воротах «Бостона» занял Джереми Суэймен, но и он оказался бессилен после броска Брока Нельсона, сделавшего счет 5:2. Завладев комфортным преимуществом, игроки «Айлендерс» бросили играть, за период нанесли всего 3 броска по воротам «Брюинз» и чуть было не поплатились за свою расслабленность. Сперва свой седьмой гол в плей-офф и второй в матче забил Пастрняк, затем вплотную приблизиться в счете помог Давид Крейчи, шайба после броска которого предательски проскользнула под спиной Варламова. После поражения в первом матче Барри Тротц принял решение заменить Илью Сорокина на Варламова, и последующие встречи дали понять, что главный тренер в очередной раз не прогадал. Сегодня Семен совершил 40 сэйвов и внес немалый вклад в победу своего клуба.

«Бостон» сделал ставку на количество бросков, которая себя не оправдала. Уверенная игра Варламова нивелировала более чем двукратное преимущество «Брюинз» над «Айлендерс» в данном компоненте. Игра голкипера и потрясающая реализация большинства позволили «Островитянам» одержать гостевую победу и надеяться завершить серию в свою пользу при сумасшедшей поддержке трибун «Нассау Колизеума».

Шестой матч серии «Айлендерс» — «Бостон» пройдет 10 июня в 2:30 по московскому времени.

«Монреаль» — «Виннипег» — 3:2 ОТ (2:0, 0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Густафссон — 1 (бол., Сузуки, Тоффоли), 8:01 — 1:0. Лехконен — 2 (Кулак, Галлахер), 19:09 — 2:0. Стэнли — 1 (Бенн, Коннор), 21:40 — 2:1. Стэнли — 2 (Коннор, Эпплтон), 25:29 — 2:2. Тоффоли — 4 (Кауфилд), 61:39 — 3:2.

Вратари: Прайс — Хеллибак.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 41 (12+13+14+2) — 16 (7+4+5+0).

Наши: Романов (9.27/1/0) — -.

Монреаль. Centre Bell.

Счет в серии: 4-0.

Из-за того, что игры на выбывание канадские клубы начали позже американских, их матчи проходят с более частой периодичностью. Только вчера прошел третий матч между «Канадиенс» и «Джетс», в котором подопечные Доминика Дюшарма одержали очередную победу и были готовы завершать серию в четвертом матче. К радости российских болельщиков, в состав самого титулованного клуба НХЛ вернулся Александр Романов, ранее не игравший в плей-офф. Сегодня защитник провел на льду 9 минут и 27 секунд, отметился броском в створ и силовым приемом.

Первую шайбу в ворота «Джетс» уже на девятой минуте в большинстве оформил перешедший по ходу сезона из «Филадельфии» Эрик Густафссон. Заброшенная шайба стала первой для шведского защитника в форме клуба из Монреаля. Еще в первом периоде счет стал 2:0. Во втором матче подряд отличился нападающий Арттури Лехконен, удачно подставивший клюшку после наброса на ворота от Бретта Кулака.

Инициатива в матче полностью была на стороне «Монреаля», «Джетс» оставалось надеяться только на редкие контратаки. Во втором периоде клуб из Виннипега нанес всего четыре броска в створ ворот Кэри Прайса, два из которых стали результативными. Дублем отметился не забивавший ранее в плей-офф Логан Стэнли.

Третий отрезок матча также прошел под диктовку «Канадиенс», но игрокам «Монреаля» не удалось забить. На высоте был Коннор Хеллебайк, за основное время парировавший 37 бросков по своим воротам.

Победную шайбу в самом начале овертайма с передач Кофилда и Сузуки забросил Тайлер Тоффоли.

Перед серией явным претендентом на проход дальше считался «Виннипег», в четырех матчах победивший «Эдмонтон». «Монреаль» же не воспринимался всерьез ни в серии с «Торонто», ни во втором раунде. К всеобщему удивлению, «Монреаль» уверенно вышел в полуфинал, где встретится с победителем пары «Вегас» — «Колорадо». Конечно, и в этой паре клуб из Канады не будет фаворитом, но нынешний плей-офф показал, что от подопечных Доминика Дюшарма можно ждать сенсации в матче с любым соперником. Последний раз «Монреаль» доходил до третьего раунда в сезоне 2013/14, где в шести матчах уступил «Рейнджерс». В финале Кубка Стэнли «Канадиенс» не играли с чемпионского сезона 1992/93.

На первой минуте овертайма случилось еще одно знаменательное событие. «Монреаль» вышел на второе место в истории плей-офф НХЛ по времени, в течении которого команда не позволяла своим соперникам лидировать в счете. На данный момент результат клуба из провинции Квебек остановился на времени в 437:53. Для рекорда необходимо не уступать в счете еще 51 минуту.