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Русский форвард стал жертвой завышенных ожиданий. Что даст Подколзину новый контракт с «Ванкувером»

Российский форвард Подколзин подписал новый контракт с «Ванкувером»
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Хоккеист «Ванкувера» Василий Подколзин
Василий Подколзин.
Фото USA Today Sports
Сумма невелика — миллион долларов за сезон.

Новый контракт Василия Подколзина с «Ванкувером» говорит о том, что отныне в резюме хоккеиста никто не читает строчку «первый раунд драфта». Форвард получил соглашение, которое меняет всю его карьеру.

Два года по одному миллиону долларов — это чуть больше первого контракта новичка. Крохи, учитывая статус Василия. Можно было не подписывать, дожидаться обмена или вернуться в КХЛ, но все эти варианты для Подколзина вряд ли были приемлемыми. С чем выходить на рынок-то? С 44 матчами в АХЛ и 19 играми в НХЛ, причем за «Кэнакс» он не забросил в этом сезоне ни одной шайбы. Вряд ли Василий пользовался бы большой популярностью на рынке, а в итоге бы получил более выгодное предложение.

Василий Подколзин. Российский нападающий перезапустил карьеру после месяцев в АХЛ. Его больше не уберут из основы?

Подколзин превращается в другого игрока. Не хочется анализировать его выступление в этом сезоне за «Абботсфорд». Да, там 15 шайб и 13 передач в 44 матчах, но играет в первом звене, выходит на реализацию большинства, а в АХЛ — другой, более слабый, уровень сопротивления. У Василия прекрасный бросок в одно касание — это он прокачал. Однако и в той лиге он не тащил команду, не определял результат. Для НХЛ он уже игрок четвертого звена, силовик, который скорее не дерется (да много ли сейчас дерутся), а разрушает, старается размазывать соперников по борту. Иначе никак. Команда в НХЛ сильная, все места в топ-9 заняты, можно дожидаться чьей-то травмы, но вдруг все будут здоровы?

Но так хотя бы он выступает в главной лиге. Если хоккеист будет стараться и выполнять чуть больше, чем от него ждут, есть перспективы вылезти наверх. Но не слишком высоко.

Хоккеист «Ванкувера» Василий Подколзин в матче против «Монреаля»
Фото USA Today Sports

Василий оказался в странной ситуации на молодежном уровне. Он всегда был крепким форвардом силового плана, который быстро бегает и хорошо встречает соперников. Но в какой-то момент то ли в КХЛ, то ли в НХЛ посчитали, что этот парень способен забивать на уровне топов, а отсюда и все дальнейшие проблемы хоккеиста. Его выбрали в первом раунде драфта. И в первый год он показал, что потенциал есть, забросив 14 шайб в 79 матчах. Но тогда «Ванкувер» был в стадии перестройки, а такие цифры в итоге никого не устроили.

Подколзин стал жертвой завышенных ожиданий. Кому-то первый раунд драфта идет на пользу, а Василию выбор «Ванкувера» пошел во вред. От десятого номера ждут феерии, но Подколзин — хоккеист другого плана. Причем, он сам это отлично понимал, и, когда его в России сравнивали с Малкиным или Овечкиным, немного удивлялся. Приятно, конечно, но сам хоккеист всегда смущался, понимая, что он совершенно другой.

Василий Подколзин. Русский форвард должен был стать звездой нового поколения. Но «Ванкувер» сослал его в АХЛ

В сезоне-2022/23 наступил перелом. Форварда все чаще отправляли в АХЛ, а когда возвращали, то не видели того, что хотели. Тут еще и Василий стал переживать, что не может показать того, чего от него ждут. Стал слишком нервничать, чересчур много думать, а в такие моменты уходит уверенность в своих силах. Ему не нужно было кому-то что-то доказывать, расплачиваться за ошибки клуба на драфте. Не он сделал эти ошибки. Подколзин — не Панарин и не Кучеров.

В нынешнем чемпионате Подколзин безвылазно сидел в АХЛ, а вернулся в НХЛ, когда первая команда поняла, чего она может добиться от игрока. И так, наверное, лучше. Да, плохая статистика в НХЛ, но и роль совершенно другая, ожидания изменились.

Два года по миллиону долларов не делает Василия гарантированным игроком основы. Более того, с такой зарплатой он может оказаться на драфте отказов в любую секунду и снова уехать в АХЛ. Шанс избежать этого — показать в ближайшем тренировочном лагере, что он способен круто выполнять черновую работу. Если получится, то можно рассчитывать и на новый контракт, хотя вряд ли он будет существенно выше.

Василий Подколзин
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
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8 Чикаго 82 23 59 52
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7 Анахайм 82 27 55 59
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