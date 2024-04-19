Русский форвард стал жертвой завышенных ожиданий. Что даст Подколзину новый контракт с «Ванкувером»
Новый контракт Василия Подколзина с «Ванкувером» говорит о том, что отныне в резюме хоккеиста никто не читает строчку «первый раунд драфта». Форвард получил соглашение, которое меняет всю его карьеру.
Два года по одному миллиону долларов — это чуть больше первого контракта новичка. Крохи, учитывая статус Василия. Можно было не подписывать, дожидаться обмена или вернуться в КХЛ, но все эти варианты для Подколзина вряд ли были приемлемыми. С чем выходить на рынок-то? С 44 матчами в АХЛ и 19 играми в НХЛ, причем за «Кэнакс» он не забросил в этом сезоне ни одной шайбы. Вряд ли Василий пользовался бы большой популярностью на рынке, а в итоге бы получил более выгодное предложение.
Подколзин превращается в другого игрока. Не хочется анализировать его выступление в этом сезоне за «Абботсфорд». Да, там 15 шайб и 13 передач в 44 матчах, но играет в первом звене, выходит на реализацию большинства, а в АХЛ — другой, более слабый, уровень сопротивления. У Василия прекрасный бросок в одно касание — это он прокачал. Однако и в той лиге он не тащил команду, не определял результат. Для НХЛ он уже игрок четвертого звена, силовик, который скорее не дерется (да много ли сейчас дерутся), а разрушает, старается размазывать соперников по борту. Иначе никак. Команда в НХЛ сильная, все места в топ-9 заняты, можно дожидаться чьей-то травмы, но вдруг все будут здоровы?
Но так хотя бы он выступает в главной лиге. Если хоккеист будет стараться и выполнять чуть больше, чем от него ждут, есть перспективы вылезти наверх. Но не слишком высоко.
Василий оказался в странной ситуации на молодежном уровне. Он всегда был крепким форвардом силового плана, который быстро бегает и хорошо встречает соперников. Но в какой-то момент то ли в КХЛ, то ли в НХЛ посчитали, что этот парень способен забивать на уровне топов, а отсюда и все дальнейшие проблемы хоккеиста. Его выбрали в первом раунде драфта. И в первый год он показал, что потенциал есть, забросив 14 шайб в 79 матчах. Но тогда «Ванкувер» был в стадии перестройки, а такие цифры в итоге никого не устроили.
Подколзин стал жертвой завышенных ожиданий. Кому-то первый раунд драфта идет на пользу, а Василию выбор «Ванкувера» пошел во вред. От десятого номера ждут феерии, но Подколзин — хоккеист другого плана. Причем, он сам это отлично понимал, и, когда его в России сравнивали с Малкиным или Овечкиным, немного удивлялся. Приятно, конечно, но сам хоккеист всегда смущался, понимая, что он совершенно другой.
В сезоне-2022/23 наступил перелом. Форварда все чаще отправляли в АХЛ, а когда возвращали, то не видели того, что хотели. Тут еще и Василий стал переживать, что не может показать того, чего от него ждут. Стал слишком нервничать, чересчур много думать, а в такие моменты уходит уверенность в своих силах. Ему не нужно было кому-то что-то доказывать, расплачиваться за ошибки клуба на драфте. Не он сделал эти ошибки. Подколзин — не Панарин и не Кучеров.
В нынешнем чемпионате Подколзин безвылазно сидел в АХЛ, а вернулся в НХЛ, когда первая команда поняла, чего она может добиться от игрока. И так, наверное, лучше. Да, плохая статистика в НХЛ, но и роль совершенно другая, ожидания изменились.
Два года по миллиону долларов не делает Василия гарантированным игроком основы. Более того, с такой зарплатой он может оказаться на драфте отказов в любую секунду и снова уехать в АХЛ. Шанс избежать этого — показать в ближайшем тренировочном лагере, что он способен круто выполнять черновую работу. Если получится, то можно рассчитывать и на новый контракт, хотя вряд ли он будет существенно выше.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
0 - 0
|0 - 0
|
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
0 - 0
|0 - 0
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
|0 - 0
|
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
0 - 0
|0 - 0
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
0 - 0
|0 - 0
|
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
0 - 0
|0 - 0
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
|0 - 0
|
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
0 - 0
|0 - 0
|19.04
|02:00
|
Миннесота – Сиэтл
|3 : 4
|19.04
|03:00
|
Виннипег – Ванкувер
|4 : 2
|19.04
|04:00
|
Калгари – Сан-Хосе
|5 : 1
|19.04
|04:30
|
Колорадо – Эдмонтон
|5 : 1
|19.04
|05:00
|
Вегас – Анахайм
|1 : 4
|19.04
|05:30
|
Лос-Анджелес – Чикаго
|5 : 4 ОТ
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|81
|144
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|82
|140
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|76
|132
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|81
|69
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|82
|57
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|80
|56
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Георгий Романов
Сан-Хосе
|2
|1.01
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41