Русский форвард стал жертвой завышенных ожиданий. Что даст Подколзину новый контракт с «Ванкувером»

Сумма невелика — миллион долларов за сезон.

Новый контракт Василия Подколзина с «Ванкувером» говорит о том, что отныне в резюме хоккеиста никто не читает строчку «первый раунд драфта». Форвард получил соглашение, которое меняет всю его карьеру.

Два года по одному миллиону долларов — это чуть больше первого контракта новичка. Крохи, учитывая статус Василия. Можно было не подписывать, дожидаться обмена или вернуться в КХЛ, но все эти варианты для Подколзина вряд ли были приемлемыми. С чем выходить на рынок-то? С 44 матчами в АХЛ и 19 играми в НХЛ, причем за «Кэнакс» он не забросил в этом сезоне ни одной шайбы. Вряд ли Василий пользовался бы большой популярностью на рынке, а в итоге бы получил более выгодное предложение.

Подколзин превращается в другого игрока. Не хочется анализировать его выступление в этом сезоне за «Абботсфорд». Да, там 15 шайб и 13 передач в 44 матчах, но играет в первом звене, выходит на реализацию большинства, а в АХЛ — другой, более слабый, уровень сопротивления. У Василия прекрасный бросок в одно касание — это он прокачал. Однако и в той лиге он не тащил команду, не определял результат. Для НХЛ он уже игрок четвертого звена, силовик, который скорее не дерется (да много ли сейчас дерутся), а разрушает, старается размазывать соперников по борту. Иначе никак. Команда в НХЛ сильная, все места в топ-9 заняты, можно дожидаться чьей-то травмы, но вдруг все будут здоровы?

Но так хотя бы он выступает в главной лиге. Если хоккеист будет стараться и выполнять чуть больше, чем от него ждут, есть перспективы вылезти наверх. Но не слишком высоко.

Фото USA Today Sports

Василий оказался в странной ситуации на молодежном уровне. Он всегда был крепким форвардом силового плана, который быстро бегает и хорошо встречает соперников. Но в какой-то момент то ли в КХЛ, то ли в НХЛ посчитали, что этот парень способен забивать на уровне топов, а отсюда и все дальнейшие проблемы хоккеиста. Его выбрали в первом раунде драфта. И в первый год он показал, что потенциал есть, забросив 14 шайб в 79 матчах. Но тогда «Ванкувер» был в стадии перестройки, а такие цифры в итоге никого не устроили.

Подколзин стал жертвой завышенных ожиданий. Кому-то первый раунд драфта идет на пользу, а Василию выбор «Ванкувера» пошел во вред. От десятого номера ждут феерии, но Подколзин — хоккеист другого плана. Причем, он сам это отлично понимал, и, когда его в России сравнивали с Малкиным или Овечкиным, немного удивлялся. Приятно, конечно, но сам хоккеист всегда смущался, понимая, что он совершенно другой.

В сезоне-2022/23 наступил перелом. Форварда все чаще отправляли в АХЛ, а когда возвращали, то не видели того, что хотели. Тут еще и Василий стал переживать, что не может показать того, чего от него ждут. Стал слишком нервничать, чересчур много думать, а в такие моменты уходит уверенность в своих силах. Ему не нужно было кому-то что-то доказывать, расплачиваться за ошибки клуба на драфте. Не он сделал эти ошибки. Подколзин — не Панарин и не Кучеров.

В нынешнем чемпионате Подколзин безвылазно сидел в АХЛ, а вернулся в НХЛ, когда первая команда поняла, чего она может добиться от игрока. И так, наверное, лучше. Да, плохая статистика в НХЛ, но и роль совершенно другая, ожидания изменились.

Два года по миллиону долларов не делает Василия гарантированным игроком основы. Более того, с такой зарплатой он может оказаться на драфте отказов в любую секунду и снова уехать в АХЛ. Шанс избежать этого — показать в ближайшем тренировочном лагере, что он способен круто выполнять черновую работу. Если получится, то можно рассчитывать и на новый контракт, хотя вряд ли он будет существенно выше.