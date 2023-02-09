Лучший чешский игрок подвергся обструкции за фото с Овечкиным. Казалось бы, при чем тут Гашек?
Русофобские замашки Доминика Гашека приелись настолько, что к заявлениям бывшего вратаря со временем стали относиться спокойнее. Даже пренебрежительно. Пока чех громкими оборотами пытался надавить на НХЛ, все российские хоккеисты продолжали выступать в лучшей лиге мира. Русские прилетели на выставочные матчи в Прагу. Девять наших игроков участвовали в Матче звезд. Заявления Гашека выглядели классическим набросом бессвязных фактов на вентилятор. Все шло своим чередом, как бы того ни хотелось бывшему голкиперу. Однако неприязнь к российским игрокам в Чехии проявляется не только в словах Доминатора.
Паразитирующие заявления Гашека, видимо, подействовали на определенную группу людей. Ситуация дошла до абсурда, когда критике подвергся чешский нападающий «Бостона» Давид Пастрняк. Пользователи социальной сети накинулись на форварда в комментариях под фотографией с Александром Овечкиным. Разъяренные фанаты осудили Пастрняка за совместное фото с российским нападающим на недавнем Матче звезд. Все закончилось тем, что Давид удалил фотографию, чтобы успокоить яростно настроенных против капитана «Вашингтона» подписчиков.
В безобидной фотографии с «Олл-Старз» болельщики разглядели скрытый подтекст, который сами же и надумали. До Пастрняка пытались донести то, что Овечкин в текущей политической обстановке олицетворяет российскую армию. Обвинения такие же абсурдные, как и призывы Гашека приостановить контракты с российскими игроками НХЛ или не пускать их на вынесенные матчи. Все это напоминает дешевую провокацию, которая не имеет ничего общего со здравым смыслом. Намерения Гашека отчетливо выразил в недавнем интервью коллегам из «Известий» вратарь «Барыса» Юлиус Гудачек. Словак без доли сомнения отметил, что Доминик нацелен на место в парламенте. Все его выступления — попытка построить политическую карьеру.
Гашек добился бы больших успехов в маркетинге и пиаре. Не каждому дано так оценивать текущую повестку и своевременно выстреливать едкими, но в то же время пустыми колкостями в адрес хоккеистов, тренеров или руководителей лиг. Настораживает, что критика спортсменов в Чехии вышла за пределы заявлений Доминика. Оказывается, у бывшего голкипера достаточно единомышленников, которые готовы осудить чешских игроков за совместное фото с россиянами.
Критиков Александра достаточно и в Северной Америке. Однако НХЛ сразу выбрала категоричную позицию — в чемпионате играют лучшие хоккеисты со всего мира. Лига построена на понятных бизнес-процессах. Тирады Гашека комиссар НХЛ Гэри Беттмэн парировал несколькими фактурными обращениями. Здравого смысла в них было больше, чем во всех заявлениях чеха, сложенных воедино. В лиге пояснили, что призывы Гашека ни к чему не приведут, как бы он ни пытался очернить репутацию наших спортсменов. К сожалению, люди в Чехии охотнее ведутся на подобные провокации. В чем мы убедились на примере фотографии Пастрняка с Овечкиным. Банальная попытка запечатлеть ценный момент обернулась локальным — пусть и слегка раздутым — скандалом.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|51
|34
|17
|76
|2
|Нью-Джерси
|50
|33
|17
|70
|3
|Рейнджерс
|51
|29
|22
|66
|4
|Вашингтон
|53
|27
|26
|60
|5
|Питтсбург
|50
|25
|25
|59
|6
|Айлендерс
|54
|27
|27
|59
|7
|Филадельфия
|52
|21
|31
|51
|8
|Коламбус
|51
|15
|36
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|51
|39
|12
|83
|2
|Торонто
|52
|31
|21
|70
|3
|Тампа-Бэй
|50
|32
|18
|66
|4
|Баффало
|50
|26
|24
|56
|5
|Флорида
|53
|25
|28
|56
|6
|Оттава
|50
|24
|26
|51
|7
|Детройт
|49
|21
|28
|50
|8
|Монреаль
|51
|20
|31
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|53
|30
|23
|70
|2
|Виннипег
|52
|32
|20
|65
|3
|Колорадо
|49
|27
|22
|58
|4
|Миннесота
|50
|27
|23
|58
|5
|Нэшвилл
|49
|24
|25
|54
|6
|Сент-Луис
|51
|23
|28
|49
|7
|Аризона
|51
|17
|34
|40
|8
|Чикаго
|49
|15
|34
|35
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|52
|30
|22
|64
|2
|Сиэтл
|50
|29
|21
|63
|3
|Лос-Анджелес
|53
|28
|25
|63
|4
|Эдмонтон
|51
|29
|22
|62
|5
|Калгари
|51
|24
|27
|58
|6
|Ванкувер
|51
|20
|31
|44
|7
|Сан-Хосе
|52
|16
|36
|43
|8
|Анахайм
|52
|17
|35
|40
|9.02
|04:00
|
Рейнджерс – Ванкувер
|4 : 3
|9.02
|04:30
|
Даллас – Миннесота
|4 : 1
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|51
|93
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|49
|76
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|50
|75
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|51
|41
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|51
|38
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|50
|35
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|33
|1.90
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|40
|2.22
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|20
|2.30