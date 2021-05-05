Овечкин может установить еще один рекорд. И он — не про голы
В игре против «Рейнджерс» (6:3) Александр Овечкин, который не выходил на лед с 22 апреля, провел на площадке всего 39 секунд. Российский форвард установил личный антирекорд по игровому времени в НХЛ. Ранее его минимальный показатель, пришедшийся на игру с «Каролиной» в сезоне-2009/10, составлял три минуты и восемь секунд. С сезона-1997/98, когда игровое время стало вноситься в протокол, российские хоккеисты 34 раза проводили на площадке менее минуты, причем 14 раз столь короткие смены были у Андрея Назарова. Ему принадлежит и российский антирекорд. В феврале 2004 года первый российский тафгай ограничился семью секундами и был удален до конца матча за драку с Гарретом Бернеттом.
Матчи, в которых Александр Овечкин проводил на площадке минимальное игровое время
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Время
|
03.05.2021
|
Рейнджерс (г)
|
6:3
|
0.39
|
30.11.2009
|
Каролина (г)
|
3:2
|
3.08
|
14.03.2010
|
Чикаго (г)
|
4:3 ОТ
|
4.50
|
01.11.2009
|
Коламбус (д)
|
4:5 Б
|
7.43
|
02.12.2006
|
Баффало (д)
|
7:4
|
9.33
|
12.10.2005
|
Каролина (г)
|
2:7
|
13.53
|
09.02.2017
|
Детройт (д)
|
6:3
|
13.54
|
09.04.2021
|
Баффало (г)
|
3:4
|
14.08
В сезоне-2020/21 из нарушения ковид-протокола и травмы нижней части тела Овечкин суммарно пропустил восемь матчей «Вашингтона». Это второй результат нападающего за карьеру в НХЛ. В сезоне-2009/10 из-за травм главный российский снайпер не принял участия в 10 матчах. При этом в чемпионатах-2006/07, -2007/08, -2012/13, -2016/17 и -2017/18 Александр и вовсе обходился без пропусков.
Пропущенные матчи Александра Овечкина по сезонам
|
Сезон
|
Матчи
|
|
|
Проведенные
|
Пропущенные
|
2005/06
|
81
|
1
|
2006/07
|
82
|
-
|
2007/08
|
82
|
-
|
2008/09
|
79
|
3
|
2009/10
|
72
|
10
|
2010/11
|
79
|
3
|
2011/12
|
78
|
4
|
2012/13
|
48
|
-
|
2013/14
|
78
|
4
|
2014/15
|
81
|
1
|
2015/16
|
79
|
3
|
2016/17
|
82
|
-
|
2017/18
|
82
|
-
|
2018/19
|
81
|
1
|
2019/20
|
68
|
1
|
2020/21
|
44
|
8
|
Всего
|
1196
|
39
За 16 лет карьеры Овечкин сыграл в 1196 их 1235 матчей «Вашингтона» в регулярных чемпионатах. Чаще него на этом отрезке выходили на лед новоиспеченный рекордсмен НХЛ Патрик Марло, канадец Эрик Стаал и американец Дастин Браун, обошедший Александра совсем недавно.
Лидеры по матчам в НХЛ с сезона-2020/21
|
Игрок
|
Страна
|
Матчи
|
Очки
|
Патрик Марло
|
Канада
|
1217
|
870 (413+457)
|
Эрик Стаал
|
Канада
|
1208
|
1002 (430+572)
|
Дастин Браун
|
США
|
1200
|
679 (315+364)
|
Александр Овечкин
|
Россия
|
1196
|
1320 (730+590)
|
Райан Сутер
|
США
|
1193
|
606 (92+514)
|
Данкан Кит
|
Канада
|
1190
|
625 (105+520)
|
Джо Торнтон
|
Канада
|
1167
|
1106 (265+841)
|
Здено Хара
|
Словакия
|
1145
|
533 (166+367)
Травмой Овечкина воспользовался его вечный конкурент Сидни Кросби, догнавший Александра в списке главных бомбардиров в истории НХЛ. Теперь на счету легенд «Вашингтона» и «Питтсбурга» по 1320 очков, но у россиянина на 247 голов больше. Хотя и играл он чаще — на 160 матчей. Среди действующих хоккеистов Овечкина и Кросби обгоняет только суперветеран Джо Торнтон, набравший 1527 баллов.
Лучшие бомбардиры в истории НХЛ
|
Игрок
|
Страна
|
И
|
О (Г+П)
|
1. Уэйн Гретцки
|
Канада
|
1487
|
2857 (894+1963)
|
2. Яромир Ягр
|
Чехия
|
1733
|
1921 (766+1155)
|
3. Марк Мессье
|
Канада
|
1756
|
1887 (694+1193)
|
4. Горди Хоу
|
Канада
|
1767
|
1850 (801+1049)
|
5. Рон Фрэнсис
|
Канада
|
1731
|
1798 (549+1249)
|
6. Марсель Дионн
|
Канада
|
1348
|
1771 (731+1040)
|
7. Стив Айзерман
|
Канада
|
1514
|
1755 (692+1063)
|
8. Марио Лемье
|
Канада
|
915
|
1723 (690+1033)
|
9. Джо Сакик
|
Канада
|
1378
|
1641 (625+1016)
|
10. Фил Эспозито
|
Канада
|
1282
|
1590 (717+873)
|
14. Джо Торнтон
|
Канада
|
1676
|
1527 (425+1102)
|
16. Теему Селянне
|
Финляндия
|
1451
|
1457 (684+773)
|
20. Дэйл Хаверчак
|
Канада
|
1188
|
1409 (518+891)
|
21. Яри Курри
|
Финляндия
|
1251
|
1398 (601+797)
|
28. Матс Сундин
|
Швеция
|
1346
|
1349 (564+785)
|
30. Денис Савар
|
Канада
|
1196
|
1338 (473+865)
|
31. Майк Гартнер
|
Канада
|
1432
|
1335 (708+627)
|
32. Пьер Таржон
|
Канада
|
1294
|
1327 (515+812)
|
33. Жильбер Перро
|
Канада
|
1191
|
1326 (512+814)
|
34. Александр Овечкин
|
Россия
|
1196
|
1320 (730+590)
|
35. Сидни Кросби
|
Канада
|
1036
|
1320 (483+837)
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