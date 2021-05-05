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Овечкин может установить еще один рекорд. И он — не про голы

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Сегодня, 06:30
Александр Овечкин. Фото Instagram
Александр Овечкин. Фото Instagram
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Александр пропустил уже 8 матчей сезона. Больше было 10 лет назад.

В игре против «Рейнджерс» (6:3) Александр Овечкин, который не выходил на лед с 22 апреля, провел на площадке всего 39 секунд. Российский форвард установил личный антирекорд по игровому времени в НХЛ. Ранее его минимальный показатель, пришедшийся на игру с «Каролиной» в сезоне-2009/10, составлял три минуты и восемь секунд. С сезона-1997/98, когда игровое время стало вноситься в протокол, российские хоккеисты 34 раза проводили на площадке менее минуты, причем 14 раз столь короткие смены были у Андрея Назарова. Ему принадлежит и российский антирекорд. В феврале 2004 года первый российский тафгай ограничился семью секундами и был удален до конца матча за драку с Гарретом Бернеттом.

Матчи, в которых Александр Овечкин проводил на площадке минимальное игровое время

Дата

Соперник

Счет

Время

03.05.2021

Рейнджерс (г)

6:3

0.39

30.11.2009

Каролина (г)

3:2

3.08

14.03.2010

Чикаго (г)

4:3 ОТ

4.50

01.11.2009

Коламбус (д)

4:5 Б

7.43

02.12.2006

Баффало (д)

7:4

9.33

12.10.2005

Каролина (г)

2:7

13.53

09.02.2017

Детройт (д)

6:3

13.54

09.04.2021

Баффало (г)

3:4

14.08

В сезоне-2020/21 из нарушения ковид-протокола и травмы нижней части тела Овечкин суммарно пропустил восемь матчей «Вашингтона». Это второй результат нападающего за карьеру в НХЛ. В сезоне-2009/10 из-за травм главный российский снайпер не принял участия в 10 матчах. При этом в чемпионатах-2006/07, -2007/08, -2012/13, -2016/17 и -2017/18 Александр и вовсе обходился без пропусков.

Пропущенные матчи Александра Овечкина по сезонам

Сезон

Матчи

Проведенные

Пропущенные

2005/06

81

1

2006/07

82

-

2007/08

82

-

2008/09

79

3

2009/10

72

10

2010/11

79

3

2011/12

78

4

2012/13

48

-

2013/14

78

4

2014/15

81

1

2015/16

79

3

2016/17

82

-

2017/18

82

-

2018/19

81

1

2019/20

68

1

2020/21

44

8

Всего

1196

39

За 16 лет карьеры Овечкин сыграл в 1196 их 1235 матчей «Вашингтона» в регулярных чемпионатах. Чаще него на этом отрезке выходили на лед новоиспеченный рекордсмен НХЛ Патрик Марло, канадец Эрик Стаал и американец Дастин Браун, обошедший Александра совсем недавно.

Лидеры по матчам в НХЛ с сезона-2020/21

Игрок

Страна

Матчи

Очки

Патрик Марло

Канада

1217

870 (413+457)

Эрик Стаал

Канада

1208

1002 (430+572)

Дастин Браун

США

1200

679 (315+364)

Александр Овечкин

Россия

1196

1320 (730+590)

Райан Сутер

США

1193

606 (92+514)

Данкан Кит

Канада

1190

625 (105+520)

Джо Торнтон

Канада

1167

1106 (265+841)

Здено Хара

Словакия

1145

533 (166+367)

Травмой Овечкина воспользовался его вечный конкурент Сидни Кросби, догнавший Александра в списке главных бомбардиров в истории НХЛ. Теперь на счету легенд «Вашингтона» и «Питтсбурга» по 1320 очков, но у россиянина на 247 голов больше. Хотя и играл он чаще — на 160 матчей. Среди действующих хоккеистов Овечкина и Кросби обгоняет только суперветеран Джо Торнтон, набравший 1527 баллов.

Лучшие бомбардиры в истории НХЛ

Игрок

Страна

И

О (Г+П)

1. Уэйн Гретцки

Канада

1487

2857 (894+1963)

2. Яромир Ягр

Чехия

1733

1921 (766+1155)

3. Марк Мессье

Канада

1756

1887 (694+1193)

4. Горди Хоу

Канада

1767

1850 (801+1049)

5. Рон Фрэнсис

Канада

1731

1798 (549+1249)

6. Марсель Дионн

Канада

1348

1771 (731+1040)

7. Стив Айзерман

Канада

1514

1755 (692+1063)

8. Марио Лемье

Канада

915

1723 (690+1033)

9. Джо Сакик

Канада

1378

1641 (625+1016)

10. Фил Эспозито

Канада

1282

1590 (717+873)

14. Джо Торнтон

Канада

1676

1527 (425+1102)

16. Теему Селянне

Финляндия

1451

1457 (684+773)

20. Дэйл Хаверчак

Канада

1188

1409 (518+891)

21. Яри Курри

Финляндия

1251

1398 (601+797)

28. Матс Сундин

Швеция

1346

1349 (564+785)

30. Денис Савар

Канада

1196

1338 (473+865)

31. Майк Гартнер

Канада

1432

1335 (708+627)

32. Пьер Таржон

Канада

1294

1327 (515+812)

33. Жильбер Перро

Канада

1191

1326 (512+814)

34. Александр Овечкин

Россия

1196

1320 (730+590)

35. Сидни Кросби

Канада

1036

1320 (483+837)

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