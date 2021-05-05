Александр пропустил уже 8 матчей сезона. Больше было 10 лет назад.

В игре против «Рейнджерс» (6:3) Александр Овечкин, который не выходил на лед с 22 апреля, провел на площадке всего 39 секунд. Российский форвард установил личный антирекорд по игровому времени в НХЛ. Ранее его минимальный показатель, пришедшийся на игру с «Каролиной» в сезоне-2009/10, составлял три минуты и восемь секунд. С сезона-1997/98, когда игровое время стало вноситься в протокол, российские хоккеисты 34 раза проводили на площадке менее минуты, причем 14 раз столь короткие смены были у Андрея Назарова. Ему принадлежит и российский антирекорд. В феврале 2004 года первый российский тафгай ограничился семью секундами и был удален до конца матча за драку с Гарретом Бернеттом.

Матчи, в которых Александр Овечкин проводил на площадке минимальное игровое время

Дата Соперник Счет Время 03.05.2021 Рейнджерс (г) 6:3 0.39 30.11.2009 Каролина (г) 3:2 3.08 14.03.2010 Чикаго (г) 4:3 ОТ 4.50 01.11.2009 Коламбус (д) 4:5 Б 7.43 02.12.2006 Баффало (д) 7:4 9.33 12.10.2005 Каролина (г) 2:7 13.53 09.02.2017 Детройт (д) 6:3 13.54 09.04.2021 Баффало (г) 3:4 14.08

В сезоне-2020/21 из нарушения ковид-протокола и травмы нижней части тела Овечкин суммарно пропустил восемь матчей «Вашингтона». Это второй результат нападающего за карьеру в НХЛ. В сезоне-2009/10 из-за травм главный российский снайпер не принял участия в 10 матчах. При этом в чемпионатах-2006/07, -2007/08, -2012/13, -2016/17 и -2017/18 Александр и вовсе обходился без пропусков.

Пропущенные матчи Александра Овечкина по сезонам

Сезон Матчи Проведенные Пропущенные 2005/06 81 1 2006/07 82 - 2007/08 82 - 2008/09 79 3 2009/10 72 10 2010/11 79 3 2011/12 78 4 2012/13 48 - 2013/14 78 4 2014/15 81 1 2015/16 79 3 2016/17 82 - 2017/18 82 - 2018/19 81 1 2019/20 68 1 2020/21 44 8 Всего 1196 39

За 16 лет карьеры Овечкин сыграл в 1196 их 1235 матчей «Вашингтона» в регулярных чемпионатах. Чаще него на этом отрезке выходили на лед новоиспеченный рекордсмен НХЛ Патрик Марло, канадец Эрик Стаал и американец Дастин Браун, обошедший Александра совсем недавно.

Лидеры по матчам в НХЛ с сезона-2020/21

Игрок Страна Матчи Очки Патрик Марло Канада 1217 870 (413+457) Эрик Стаал Канада 1208 1002 (430+572) Дастин Браун США 1200 679 (315+364) Александр Овечкин Россия 1196 1320 (730+590) Райан Сутер США 1193 606 (92+514) Данкан Кит Канада 1190 625 (105+520) Джо Торнтон Канада 1167 1106 (265+841) Здено Хара Словакия 1145 533 (166+367)

Травмой Овечкина воспользовался его вечный конкурент Сидни Кросби, догнавший Александра в списке главных бомбардиров в истории НХЛ. Теперь на счету легенд «Вашингтона» и «Питтсбурга» по 1320 очков, но у россиянина на 247 голов больше. Хотя и играл он чаще — на 160 матчей. Среди действующих хоккеистов Овечкина и Кросби обгоняет только суперветеран Джо Торнтон, набравший 1527 баллов.

Лучшие бомбардиры в истории НХЛ