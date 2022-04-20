Панарин составил компанию Кучерову, Малкину и Зубову

Новый рекорд форварда «Рейнджерс».

Артемий Панарин сделал две голевые передачи в матче против «Виннипега» (3:0) и впервые в карьере добрался до отметки в 70 голевых передач за сезон. В 72 играх сезона нападающий отметился 92 (22+70) очками. До личного рекорда результативности, установленного в первом сезоне в составе «Рейнджерс», Панарина отделяют всего три балла.

Сезоны Артемия Панарина в НХЛ. Фото «СЭ»

Артемий — четвертый российский игрок, больше 70 раз ассистировавший партнерам за один регулярный чемпионат. Лучшие результаты показывали только защитник Сергей Зубов и нападающие Евгений Малкин и Никита Кучеров.

Российские игроки, делавшие более 60 передач за сезон в НХЛ. Фото «СЭ»

Кстати, результат Зубова — второй в истории «Рейнджерс». Чаще российского защитника партнерам помогал отличиться только Брайан Лич в сезоне-1991/92. Добраться до пары лидеров Артемию будет очень сложно, а вот подвинуть великих канадцев Марка Мессье и Уэйна Гретцки и ворваться в лидирующую тройку коркинцу вполне по силам.