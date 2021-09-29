ESPN опубликовал свой топ.

Регулярный чемпионат НХЛ стартует уже через две недели. Мы все понимаем, что нас ждет бесчисленное количество рейтингов, — разумеется, свои будет делать и «СЭ».

Пока же обращаем внимание на топ лучших вратарских бригад от ESPN.

1. Семен Варламов — Илья Сорокин ( «Айлендерс»

Команды Барри Троца всегда отлично действуют в обороне. За время его работы у «Вашингтона» была вторая защита в лиге, а «Айлендерс» за три сезона при Троце пропускают меньше всех в НХЛ (2,45 гола за матч). Вратари — важная часть этого пазла. Семен Варламов — опытнейший голкипер, который остается номером один в «Айлендерс». А Илья Сорокин отлично дебютировал в НХЛ и заслужил новый трехлетний контракт с клубом со средней годовой зарплатой в 4 миллиона долларов. Они отлично заменяют друг друга без ущерба для результата — может ли хоть одна бригада считаться лучшей?

2. Андрей Василевский — Брайан Эллиотт ( «Тампа-Бэй»

В «Тампе» есть четкое разграничение ролей: лучший вратарь мира и его бэкап. Видимо, слишком большая разница в их уровне и заставила экспертов поставить эту бригаду на второе место. Во многом благодаря Андрею Василевскому «Тампа» взяла два Кубка Стэнли подряд. Ну а мы не будем забывать, что в системе «Лайтнинг» есть 21-летний Амир Мифтахов — возможно, и в этом клубе, как и в «Айлендерс» с «Рейнджерс», скоро будет российская бригада вратарей.

3. Филипп Грубауэр — Крис Дриджер (« Сиэтл »)

Удивительно, как новичок лиги собрал у себя такую бригаду вратарей. Но удивляет и то, что Грубауэр и Дриджер располагаются так высоко. У немца была хорошая статистика в «Колорадо», но дальше второго раунда «Эвеланш» так и не пробились. А у Дриджера к 27 годам всего 38 матчей в НХЛ.

4. Дарси Кюмпер — Павел Францоуз (« Колорадо »)

Прошлый сезон в «Аризоне» у Дарси Кюмпера получился неудачным, но до этого он играл очень стабильно и уверенно. Многие эксперты уверены, что уровень его бывшего клуба не соответствовал вратарю и теперь вместе с «Колорадо» он вполне может побороться за Кубок Стэнли. А надежный бэкап в виде бывшего вратаря «Трактора» Францоуза этому поспособствует.

5. Коннор Хеллибак — Эрик Комри (« Виннипег »)

Хеллибак — однозначно в тройке лучших вратарей НХЛ, и именно этим объясняется столь высокая позиция «Виннипега» в рейтинге. У Комри всего восемь стартов в лиге, а мы надеемся, что канадца из состава сумеет вытеснить российский вратарь Михаил Бердин. Он моложе на три года и давно неплохо выступает за фарм-клуб — шанс в главной команде он получить должен.

6. Игорь Шестеркин — Александр Георгиев ( «Рейнджерс»

Игорь Шестеркин стал рекордсменом лиги, получив 22,7 миллиона долларов на четыре года от «Рейнджерс» — ни один вратарь в НХЛ не подписывал такой большой контракт. Игорь заслужил это отличной игрой, а помогать ему затащить команду в плей-офф будет Александр Георгиев. Хотя главные надежды в «Рейнджерс», разумеется, возлагают на другого парня из России.

Очень удивляет 25-е место вратарской бригады «Далласа», которая на данный момент состоит из четырех вратарей — Антон Худобин, Бен Бишоп, Брэйден Холтби и Джэйк Оттингер. Понятно, что первые трое переживают не лучший период в своей карьере, но вряд ли они намного хуже, чем Тэтчер Демко и Ярослав Халак из «Ванкувера» (10-е место) или бригада «Бостона» Линус Улльмарк — Джереми Сваймэн (13-е место).