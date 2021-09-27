В рейтинге североамериканской лиги три россиянина вошли в первую десятку, а в топ-50 всего шесть наших хоккеистов.

Телесеть NHL Network составила ежегодный рейтинг лучших хоккеистов лиги перед стартом нового сезона.

В топ-10 к Никите Кучерову («Тампа-Бэй») и Артемию Панарину («Рейнджерс») присоединился еще один представитель чемпионов — Андрей Василевский. Александр Овечкин («Вашингтон») впервые выпал из десятки лучших, а Евгений Малкин («Питтсбург») теперь вне первой тридцатки. В рейтинг включен лучший новичок сезона Кирилл Капризов («Миннесота»), при этом снова не вошел Андрей Свечников («Каролина») и ряд других возможных кандидатов.

Выделяем россиян в этой версии топ-50 от телесети НХЛ.

Кирилл Капризов, «Миннесота» — 35-е место

24-летний обладатель «Колдер Трофи» в необычном североамериканском сезоне-2020/21 был лучшим в своем клубе и среди новичков лиги по голам (27) и набранным очкам (51). Капризов ярко стартовал и выдал несколько сильных отрезков. Нападающий за 55 матчей регулярного чемпионата переписал рекорды по голам, передачам и очкам для дебютантов «Миннесоты», принес «Уайлд» первый в истории приз лучшего новичка НХЛ. После подписания большого контракта от него ждут хоккея топ-уровня фактически в каждой игре.

«Он не просто присоединился к высококлассным игрокам, он сам высококлассный хоккеист. Ожидание стоило того — когда он наконец-то приехал, проявил себя фантастически. Он не просто игрок НХЛ, который чего-то добился в первый сезон и может выдохнуть, он другой. У него уже есть успешная история, достижения в КХЛ и олимпийское золото, и он хочет большего», — сказал аналитик NHL Network, экс-игрок НХЛ Майк Джонсон.

Евгений Малкин, «Питтсбург» — 33-е место (в рейтинге-2020 — 18-е)

Центрфорвард из-за травмы колена провел всего 33 матча с 8 голами и 20 передачами и впервые с сезона-2010/11 (37 очков в 43 матчах) не набрал больше балла за результативность в среднем за игру. 35-летний Малкин дошел до последнего года контракта с «Питтсбургом». Джино — третий бомбардир в истории клуба (1104 очка) после Марио Лемье (1723) и Сидни Кросби (1325). От него ждут выхода на второе место по результативности среди россиян, впереди — Александр Овечкин (1320) и Сергей Федоров (1179). Главный вопрос — здоровье. Евгений восстанавливается после операции в июне и не будет играть как минимум два месяца после старта регулярки.

«Возможно, он уже не может играть как один из лучших в мире, но это невероятный талант. Даже в сложных сезонах с травмами выходит на результативность в одно очко за игру, очень продуктивен. Жду, что ему не понравился прошлый сезон, в котором он не сыграл достаточно матчей и не набрал много очков, а потому теперь проведет отличный год. Да, Овечкина не достать, но Малкин может обойти Федорова. Он уникальный хоккеист и один из самых невероятных в истории», — сказал Джонсон.

Александр Овечкин, «Вашингтон» — 17-е место (в рейтинге-2020 — 8-е)

Капитан «Кэпиталз» стал лучшим снайпером команды с 24 голами в 45 матчах, выпав на 11 игр из-за попадания в ковид-протокол (4) и травмы ноги (7). Овечкин впервые за 16 лет в НХЛ пропустил так много матчей и забросил меньше 30 шайб за сезон. Александр с 730 голами в регулярных чемпионатах в шаге от топ-5 снайперов в истории лиги, а до рекорда Уэйна Гретцки — 164. Новый контракт дает 36-летнему Ови шанс продолжить гонку за этим и другими важными достижениями.

«Думаю, он может побить рекорд Гретцки. В его игре не видно никаких признаков спада. Ови идет за этим достижением. Даже сейчас этот парень — лучший снайпер, которого когда-либо видела наша игра. При всем уважении к великим, этот парень — просто другой. Предсказуемо только то, что Ови любит бросать из своего офиса. Но его бросок непредсказуем. Он невероятно хорош — отправляет шайбу в ворота быстро и почти всегда точно», — сказал аналитик NHL Network, экс-игрок НХЛ Майкл Рапп.

We tallied all the votes. Here are YOUR top 10. #NHLTopPlayers



See our top 10 Sunday at 4pm ET. pic.twitter.com/GOKNI9zCq8 — NHL Network (@NHLNetwork) September 25, 2021

При всем этом Овечкин впервые оказался вне топ-10 рейтинга. Александр вошел в десятку лучших в голосовании болельщиков, которые подняли капитана «Вашингтона» на восьмое место. Здесь Ови обошел Василевского с Патриком Кейном и расположился после Панарина с Сидни Кросби. Первый — Коннор Макдэвид, в топ-3 с ним — Нэйтан Маккиннон и Кучеров.

Артемий Панарин, «Рейнджерс» — 9-е место (в рейтинге-2020 — 4-е)

29-летний форвард стал лучшим бомбардиром своей команды второй сезон подряд. Панарин набрал 58 очков (17 голов, 41 передача) в 42 матчах, пропустив часть регулярки по неигровым причинам. За два сезона у россиянина — 153 (49+104) очка, это пятый показатель результативности в лиге. Артемий определяет игру и делает «Рейнджерс» сильнее, что отражается не только в статистике по очкам в равных составах, голам в большинстве и показателю «плюс/минус». Он справился с вызовом большого города и контракта в Нью-Йорке.

«Не так много крайних нападающих ведут игру в атаке. Панарин всегда показывал, что является исключением. Он один из самых одаренных атакующих игроков лиги. Выделяется своим игровым мышлением. Да, у него отличное мастерство и контроль шайбы. Но он не самый габаритный, быстрый и сильный хоккеист, у него не лучший бросок. Однако он прекрасно знает, как создавать. Без него «Рейнджерс» становятся хуже и даже близко не та команда, которой являются с ним», — сказал Джонсон.

Андрей Василевский, «Тампа-Бэй» — 7-е место (в рейтинге-2020 — 17-е)

Россиянин четыре сезона подряд лидирует в лиге по числу побед и входит в тройку финалистов голосования за «Везину Трофи». Приз лучшему вратарю лиги Василевский выиграл в сезоне-2018/19, но не только Никита Кучеров считает это недостаточным признанием. Андрей провел без замен два плей-офф и помог «Тампе» взять два подряд Кубка Стэнли. Этим летом 27-летний голкипер получил «Конн Смайт Трофи» самому ценному игроку плей-офф.

«Много лет спорили, кто лучший вратарь. Теперь никаких споров: он — лучший. Он отделил себя от любого другого голкипера. И не только по тому, как проводит регулярки и как много выиграл. У него потрясающая статистика, и он выручает в нужные, сложные моменты. Не думаю, что его ценят достаточно с учетом силы команды. Но он невероятен, его игра — одна из важных причин, почему «Тампа» стала чемпионом дважды подряд. Он без вопросов лучший в лиге вратарь, а это самая важная позиция в нашей игре», — сказал Джонсон.

Никита Кучеров — 4-е место (в рейтинге-2020 — 7-е)

Форвард пропустил весь регулярный чемпионат, восстанавливался после операции на бедре и вернулся в плей-офф. Кучеров стал лучшим бомбардиром двух подряд Кубков Стэнли первым после Марио Лемье (1991/92). В чемпионском плей-офф-2020 у него — 34 (7+27) очка в 25 играх, в 2021-м — 32 (8+24) очка в 23 играх. В четырех регулярках с 2016-го по 2020-й россиянин уступил по результативности только Макдэвиду — 398 (153+245) очков против 421. В сезоне-2018/19 Никита переписал бомбардирский рекорд НХЛ для россиян — 128 (41+87) очков, взял «Харт Трофи» самому ценному игроку лиги. 28-летний нападающий умеет праздновать, но куда круче его игра.

«Вернуться после такого простоя и так провести плей-офф — это на самом деле впечатляет. Он умеет забивать множеством способом, у него большой набор трюков и бросков. И не стоит забывать, что Кучеров, возможно, лучший ассистент, чем снайпер. Он провел крутой плей-офф. И становится все лучше», — сказал Джонсон.

Топ-3 рейтинга NHL Network в версии 2021 года — остающийся вне конкуренции несколько лет подряд и при этом провалившийся в плей-офф Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), а также Нэйтан Маккиннон («Колорадо») и Леон Драйзайтль («Эдмонтон»). Эта тройка за сезон не изменилась. На прежнем, пятом месте остался капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби.

Топ-50 игроков НХЛ по версии NHL Network.

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