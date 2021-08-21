Советы Шестеркину, проблемы роста Аскарова и многое другое — в разговоре с Рашитом Давыдовым.

Уход из СКА и сборной

— Недавно Ярослав Аскаров в разговоре с коллегами из Sport24 сказал, что был шокирован и расстроен вашим уходом из СКА.

— Всегда приятно, когда ребята, с которыми я занимался, публично или в частном порядке высоко оценивают нашу совместную работу. Это касается не только Ярослава. Но в моем расставании со СКА и сборной России не стоит искать каких-то подтекстов и тем более скандалов. У меня действительно были серьезные проблемы со здоровьем перед чемпионатом мира — дико скакало давление. Работа на два фронта без перерывов на протяжении нескольких лет сказалась. Продолжать в таком же темпе в олимпийский сезон мне было бы очень трудно. Я благодарен руководству петербургского клуба и национальной команды, пошедшему мне навстречу. Возможность столько поработать на высоком уровне и оказанное доверие очень ценю. Золото Олимпиады в Пхенчхане — воспоминание на всю жизнь.

Рашит Давыдов и Илья Сорокин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Слава богу, сейчас мое здоровье в порядке.

— В кулуарах много говорится о том, что руководство оказывает влияние на все внутренние процессы. Может, вы устали от этого давления?

— Общаясь с коллегами из других клубов, понимаешь, что ситуация везде приблизительно одинаковая. Руководство переживает за результат и старается помочь всем, чем может. Это неудивительно. Особенно в командах, ставящих задачу выиграть первое место. Там по-другому быть не может. Понятно, что у разных людей взгляды на какие-то моменты могут расходиться. Это нормально, когда есть альтернативные мнения. Но за годы работы в клубах и сборной я воспринимаю такие ситуации нормально. Мой уход совершенно не связан с каким-либо давлением сверху. Все имеет свой конец и свое начало.

— За чемпионатом мира вы наблюдали со стороны. Стоило пойти с Самоновым до конца?

— Саша набрал по ходу турнира хорошие игровые кондиции и к плей-офф был «горячим». Не думаю, что он сыграл бы хуже Сергея Бобровского. Самонов упорный парень, старательный и чем-то мне напоминает своим подходом к работе Александра Еременко. Однако как только Сергей дал согласие приехать на чемпионат мира, ситуация получила билет в один конец. Он бы сыграл, что бы ни случилось. Заслуженный человек, опытный боец после сложного сезона и вылета из плей-офф тут же срывается из теплой Флориды, мчит через океан в рижский «пузырь». Поступок Сергея Бобровского как минимум заслуживает уважения.

— Вы много работали с Бобровским в сборной, хорошо его знаете. Он еще способен быть топ-вратарем в НХЛ?

— Все в его руках и голове. Уверен, Сергей еще не сказал своего последнего слова. Первый сезон во «Флориде» был очень непростым для него по понятным причинам. Я следил за тем, как Сергей выступает в «Пантерз», и с каждым матчем ждал появления стабильности в игре. Все-таки смена команд, проповедующих совершенно разный хоккей, для вратаря не проходит легко.

Скажу лишь, что Бобровский проделал огромную работу над собой по ходу сезона, смог перезагрузиться и посмотреть на многое вокруг, на себя самого по-другому. Он вспомнил, как получать удовольствие от хоккея. И на второй год ситуация стала выправляться. Прошлым летом мы с Сергеем совершенно случайно пересеклись в Санкт-Петербурге, пообщались немного. Хотя я и не верю в такие случайности, но зачем-то эта встреча ранним утром случилась.

Из нашего разговора я понял, что Сергей вернулся в свое привычное и комфортное состояние. В результате в его игре появляется прежняя уверенность.

Андрей Василевский. Фото Getty Images

Василевский и остальные

— Кто из вратарей должен составить компанию Василевскому на Олимпиаде в Пекине?

— Тот, кто будет хорошо, много и стабильно играть за свою команду. От этого и надо отталкиваться. На данный момент нет смысла называть конкретные фамилии. Каждый российский вратарь, играющий в НХЛ, достоин выступать на Олимпиаде в Пекине.

— На больших турнирах вы всегда заранее делали ставку на основного вратаря, проверяя готовность кандидатов в контрольных матчах и на тренировках. Если вспоминать метания в Ванкувере и Сочи, то это хороший подход.

— Надо уметь быть гибким и реагировать на текущую ситуацию. Но Василевский играет так, что облегчает задачу выбора тренерам. На данный момент Андрей — лучший вратарь на планете. При этом я считаю, что он еще не находится на своем пике и может прибавить.

— В чем еще?!

— Обратите внимание, насколько идеально Василевский проводил в последнем плей-офф заключительные матчи серий, играя их на ноль. В ключевые моменты он собирается на максимум. Тогда как на более ранней стадии позволяет соперникам чуть больше, словно играя в кошки-мышки. Его потенциал не до конца реализован. Василевский способен поднять средний уровень своей игры, выдавая еще больше безупречных матчей.

— Давно хотел спросить. В отдельных эпизодах глаза у Андрея находятся навыкате, что любят подмечать телевизионщики. Для чего он это делает?

— Андрей включает концентрацию глазами, чтобы четче и быстрее определить происходящее на льду — и, соответственно, более качественно среагировать на изменение ситуации. Я об этом говорю всем своим вратарям, с которыми работаю. Если правильно сконцентрироваться, то многое будет восприниматься на долю секунды быстрее. Словно в замедленной съемке. Это позволит лучше прочитать ситуацию.

Станислав Галимов и Рашит Давыдов. Фото Алексей Иванов, —

Большое количество классных российских вратарей о чем-то должно говорить

— Сейчас вы два раза в день проводите тренировки на разных концах Москвы. Не слишком резво вернулись к своим делам?

— У меня есть и выходные. Нельзя все время лежать на диване и ждать, когда тебе снова предложат работу. Мне удалось отдохнуть, перезагрузиться, решить совместно с семьей бытовые вопросы с переездом из Санкт-Петербурга в Химки. Спасибо друзьям за помощь! Работа как-то сама меня нашла. Я рад, что появилась возможность этим летом уделить свое внимание нашим вратарями из НХЛ — Мельничуку, Шестеркину, Сорокину. Но скажу искренне, что я получаю одинаковое удовольствие, тренируя как профи, так и тех, кому всего 14-15 лет. Это мое любимое дело. Оно не может надоесть.

— С Шестеркиным в клубе работает известный специалист Бенуа Аллэр. Разве его недостаточно?

— Вратари высокого уровня — самодостаточные люди, знающие, что именно им нужно. Вам лучше спросить самого Игоря. Я никогда не лезу понапрасну с советами. Только если вижу, что какая-то проблема у вратаря затянулась и стала системной, то тогда не выдерживаю и отправляю сообщение. Тренеры вратарей в НХЛ дают опытным ребятам больше свободы и гоняют по полной программе только молодых. Считается, что сложившегося голкипера лишний раз трогать не надо. Но на мой взгляд, системная работа всегда полезна и приносит стабильность в игре.

— С учетом того, что в Канаде уже много лет проблемы с воспитанием классных вратарей, разговоры о большом количестве сильных специалистов в Северной Америке смахивают на миф?

— Вы для себя сами решайте. Не хотелось бы обсуждать работу иностранных коллег, с которыми мы делаем общее дело. Скажу так: большое количество классных вратарей, выросших в России за последнее время, о чем-то должно говорить.

Все вратари, с которыми я работал, мне очень дороги. Мы в ответе за тех, кого приручили, как писал Сент-Экзюпери. Не могу совсем оставаться в стороне, если вижу неприятную тенденцию. Например, в первый сезон Игоря Шестеркина в Северной Америке мы общались с ним после каждого матча, разбирая нюансы его действий. Во второй сезон — по минимуму. И повторюсь, я рад, что мы вернулись к совместной работе перед новым сезоном.

— Вас удивило, как легко он сумел закрепиться в НХЛ?

— Нет, за последний сезон в СКА он сильно прибавил в ментальном плане и поехал в «Рейнджерс» во всех смыслах готовым к конкуренции. Хотя как-то Игорь сказал, что мог отправиться в Северную Америку на два года раньше. Неизвестно, как тогда сложилась бы его карьера. Лундквист на тот момент еще был на ходу, к тому же хорошо дебютировал Георгиев. Совсем недавно Игорь заключил новый хороший контракт с «Рейнджерс». Это здорово! Но Игорю я сказал, что поставить подпись — это самое легкое в нашем деле. Самое главное — стабильно подтверждать свой уровень.

Ярослав Аскаров. Фото photo.khl.ru

Аскарова ждет яркая карьера

— Уверен, что после расставания со СКА у вас были предложения от других клубов. На поверхности лежит вариант с московским «Динамо», в системе которого в МХЛ работает ваш сын Ильдар.

— «Динамо» для меня не пустой звук. Этот клуб дал мне очень многое и занимает в сердце особенное место. Надеюсь, что когда-нибудь еще представится возможность быть полезным «Динамо». Какие-то разговоры ходили на эту тему, но не более того.

— Возвращаясь к Аскарову, который сейчас из-за высокой конкуренции вынужден играть за фарм-клуб. Вам не кажется, что он остановился в своем развитии?

— Я так не считаю. Ярослав поднял планку ожиданий в достаточно раннем возрасте. Именно яркий и мощный старт в КХЛ в виде трех матчей подтолкнул руководство «Нэшвилла» выбрать Аскарова в первом раунде. На следующий же день после драфта тренеры вратарей «Нэшвилла» связались со мной и стали интересоваться моим мнением по ряду вопросов относительно нюансов игры Ярослава. Просто удачно выстрелить на взрослом уровне — одно дело. В таком возрасте сложнее подтвердить это дальше. Аскаров потом качественно и четко отыграл все три матча на Кубке Карьяла. Более того, сделал он это уже после того, как переболел ковидом.

В феврале Ярослав также солидно провел свой матч на Шведском этапе Евротура. Для меня именно все эти игры на взрослом уровне были показателем его уровня готовности и потенциала в целом.

— Чего же ему не хватает для дальнейшего роста?

— Серьезной практики на уровне КХЛ. Можно сколько угодно тренироваться по самым лучшим методикам, но узнать их эффективность реально только в настоящем деле. В идеальном мире в предстоящем сезоне за СКА играл бы дуэт Самонов — Аскаров.

Как вариант, можно было отпустить Ярослава на год в аренду в другой клуб КХЛ. Это всего лишь мои мысли вслух, но это компетенция других людей.

Оценивать рост молодого вратаря, на мой взгляд, надо в играх на взрослом уровне и не торопиться делать выводы, отталкиваясь от уровня МХЛ. Дайте ему время, чтобы дозреть, как это в свое время сделал Василевский.

— Аскарову всего 19 лет, он уже не может развиваться в ВХЛ и МХЛ?

— В лучшем случае будет набор игрового опыта, но в развитии — это топтание на месте. После того как ты убедился, что можешь успешно выступать на уровне КХЛ, выступление в лиге ниже уровнем, если речь не идет об одном-двух матчах для набора формы, уверенности в себе не придаст. Наоборот, бьет по психологии. После КХЛ ехать в МХЛ — всегда стресс. Там совсем другая игра.

— Историю с потерями клюшки на последнем МЧМ Аскарову будут еще долго вспоминать.

— Своей последующей игрой можно убедить всех, что это была лишь кратковременная проблема. Ярослав на том турнире слишком рьяно пытался воздействовать на канадских нападающих, зачем-то ввязываясь с ними в контакт на пятачке, в результате чего для продолжения контроля в голевой ситуации ему приходилось бросать клюшку. Был еще один момент, который я в силу этических причин обнародовать не хочу. И Ярослав не стал этого делать. Он по-мужски взял всю вину на себя.

Важно, что после МЧМ мы в клубе проанализировали этот эпизод и исправили ситуацию. Ярослава впереди ждет яркая карьера. Для этого у него есть все: профессиональный подход к работе, великолепные игровые и физические данные.