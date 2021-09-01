Российский вратарь покорил Нью-Йорк. «Айлендерс» дали Сорокину контракт в два раза больше

Илья отлично провел дебютный сезон в НХЛ.

Большой день для болельщиков «Островитян». Клуб продлил контракты сразу с несколькими игроками основного состава. Помимо нападающих Кайла Палмьери, Кейси Сизикаса и Энтони Бовилье новое соглашение с командой подписал и российский вратарь Илья Сорокин. В прошлом сезоне воспитанник новокузнецкого «Металлурга» дебютировал в НХЛ и с ходу доказал, что уже готов выступать на самом высоком уровне. Игра Сорокина впечатлила не только в регулярном чемпионате, но и в плей-офф. По предыдущему контракту зарплата Ильи составляла два миллиона долларов, но теперь 26-летний вратарь на протяжении трех сезонов будет получать по четыре миллиона.

Илья Сорокин. Фото Getty Images

До сезона-2020/21 в истории «Айлендерс» еще никогда не было вратарского тандема, состоящего из двух россиян. Но в прошлом сезоне все прекрасно убедились в том, что руководство клуба не прогадало, сделав ставку на Семена Варламова и Сорокина. Российская бригада стала одной из лучших во всей лиге, и теперь в сумме будет обходиться команде в 9 миллионов долларов. Для клуба, который в ближайшие годы собирается бороться за кубок, лучшего сценария не придумать. Два сезона подряд команда Барри Тротца добиралась до финала конференции, и оба раза «Островитяне» упирались в «Тампу». Нет сомнений, что «Айлендерс» по-прежнему ставят перед собой только самые высокие задачи.

Безусловно, продолжение сотрудничества с Сорокиным было одним из главных приоритетов клуба в этом межсезонье. После серии первого раунда с «Питтсбургом» иначе быть не могло. Илья стал одним из главных героев и первым вратарем в истории «Айлендерс», выигравшим свои первые четыре кубковых поединка. В противостоянии с «Пингвинами» Сорокин пропустил девять шайб со 159 бросков, что для дебютанта — потрясающий результат. Если у Варламова не шла игра, то Илья прекрасно справлялся с его заменой. В регулярном чемпионате Сорокин провел 22 матча, пропуская в среднем 2,17 шайбы и отражая 91,8% бросков.

После одного из матчей плей-офф нью-йоркские болельщики огромной толпой скандировали фамилию Сорокина. Невероятная степень признания для новичка НХЛ. Впрочем, российского голкипера превозносили еще до приезда в Северную Америку. The Athletic выдавал ему солидные комплименты и даже ставил в топ-4 претендентов на «Колдер Трофи». Мудрый Тротц не любит подобную шумиху и старался не опережать события: «Журналисты успели превознести Сорокина еще до его приезда в НХЛ. Я же смотрю на это чуть иначе. Илья очень хорошо играет, но в моих глазах величие заключается в долголетии. Давайте подождем с дифирамбами, дадим ему время пройти этот тест и посмотрим, как он с ним справится на длинной дистанции».

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Сложно не согласиться с главным тренером «Айлендерс», но нынешний кредит доверия клуба к Сорокину полностью оправдан. Российский вратарь оказался в нужном месте и в нужное время. У него прекрасные условия для будущего прогресса, а работа бок о бок с таким опытным вратарем, как Варламов, пойдет ему только на пользу. Контракт 33-летнего голкипера заканчивается через два года. В «Айлендерс» любят по ходу сезона чередовать двух вратарей и всегда дают шанс проявить себя обоим. Если же Илья полностью затмит Варламова, то «Островитяне» могут рассмотреть вариант с обменом ветерана до истечения срока его соглашения. Хотя пока в такой сценарий не очень верится, Семен находится в отличной форме и имеет запрет на обмен.

И все-таки если смотреть на перспективу, то у Сорокина есть все шансы стать яркой звездой клуба и связать себя с ним на долгие годы. В Нью-Йорке ему очень нравится. Системная игра в обороне помогает вратарю чувствовать себя увереннее, сильный тренерский штаб и менеджмент — что еще нужно молодому игроку? Если Илья продолжить прогрессировать, то может получить от «Айлендерс» долгосрочное предложение на приличную сумму. Осталось лишь не сбавлять обороты. «Он всегда старается изо всех сил. Илья невероятно неуступчив, даже на тренировке. Когда он пропускает шайбу, то дико этим недоволен. Он пытается сделать сейв в каждом моменте. Мне кажется, именно поэтому он так хорош. Сорокин бьется за нас. Он играет за эмблему на нашей форме, и мы счастливы, что он с нами», — уверен форвард «Айлендерс» Жан-Габриэль Пажо.

Складывается впечатление, что Илья действительно готов к новому вызову. В 2019-м он стал самым ценным игроком Кубка Гагарина, а за восемь сезонов в лиге установил рекорд КХЛ по количеству сухих матчей в плей-офф — 16. Однажды он отвез Кубок Гагарина в родную Кемеровскую область и спустился с ним в шахту. Кто знает, может, совсем скоро он повторит это, но уже с Кубком Стэнли.