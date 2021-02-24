«Я тебя породил, я тебя и убью». Назаров был крестным отцом звездной карьеры Панарина, а теперь может ее уничтожить

История отношений тренера и хоккеиста

«Тарас Бульба» Назаров

«Дело Панарина» пронизано политикой на всех уровнях, о чем первоначально заявил сам возмутитель спокойствия Андрей Назаров. Даже «Рейнджерс» своим заявлением перевели ситуацию в эту сферу. Последующая реакция западных СМИ, не только североамериканских, но и европейских, совсем не удивительна.

Однако эта «история с продолжением» вышла в свет по желанию Назарова. Сомневаюсь, что кто-то приставил ему нож к горлу. Почему-то вспомнились бессмертные строчки из гоголевского «Тараса Бульбы» — «я тебя породил, я тебя и убью». Назаров в определенном смысле можно считать отцом для Панарина. Хотя бы крестным.

Юного нападающего первый раз поднял в состав «Витязя» из молодежной команды Сергей Гомоляко. Твердым игроком основы он стал именно в тот сезон, когда в клуб пришел Назаров. Специалист в октябре 2010-го сменил на посту главного тренера Алексея Ярушкина. Это был расцвет эпохи бойцовского «Витязя». Его владельцы, которым уже тогда приписывали криминальное прошлое, обожали драки и за хорошие деньги выписывали из Северной Америки мастеров кулачного боя. В том сезоне за команду выступало четверо легионеров-тафгаев, включая знаменитого Криса Саймона. Он не только набрал 111 минут штрафа в 43 матчах чемпионата, но и стал вторым бомбардиром «Витязя» с 28 очками.

Панарин, выходя на лед вместе с иностранными громилами, чувствовал себя спокойно и не терялся, когда оказывался у чужих ворот. Сам Назаров сейчас не склонен давать пространные комментарии и вспоминать те времена применительно к чисто хоккейным моментам. Прошлой весной, когда я делал с ним интервью об одном из эпизодов его карьеры в НХЛ, речь зашла и о Панарине. Причем без малейшего намека на политический контекст. По словам специалиста, для юного нападающего был создан наиболее благоприятный режим.

Шоу Малахова

Настоящий прорыв у Артемия случился уже после возвращения с молодежного чемпионата мира из Баффало. Первую игру он пропустил, поскольку отправился на Первый канал для съемки в телешоу у Андрея Малахова и не успел вернуться к вечерней тренировке.

Матч с «Северсталью» форвард смотрел с трибуны, на следующую игру в Санкт-Петербурге вышел в первом звене с Виктором Бобровым и Сергеем Леснухиным. «Витязь», игравший без легионеров за исключением вратаря Кевина Лаланда, уступал 0:2 в середине первого периода, но в итоге одержал сенсационную победу (5:4 Б). Панарин отдал две голевые передачи и реализовал решающий буллит в серии послематчевых бросков.

Уверенность в своих силах для молодого игрока очень много значит. Назарова нельзя назвать экспертом по развитию технических навыков. Но его своеобразные установки с массой ярких словесных оборотов убедительно действуют на подрастающие умы. И Евгений Кузнецов, и Антон Бурдасов, и сам Панарин хвалебно отзывались о своем бывшем тренере именно по этой причине. Он дал им шанс закрепиться во взрослом хоккее.

Неизвестная история вражды

Во втором сезоне Назарова в «Витязе» 20-летний Артемий, часто выходивший в одной тройке с Михаилом Анисиным, вырос в одного из лидеров нападения. Если инцидент в Риге имел место в тех подробностях, что расписал в интервью тренер, то понятно, почему за игрока единогласно вписались. Панарин стал яркой звездочкой и ему прочили хорошее будущее. Он набрал 26 очков в 38 матчах и в дедлайн был обменян на денежную компенсацию в «Ак Барс».

Форвард забил за казанцев в первой же игре «Льву», удостоился положительных отзывов, но идиллия продолжалась недолго. Там у него не сложились отношения с Владимиром Крикуновым, который держал субтильного нападающего по большей части в запасе. После сезона Панарин вернулся в «Витязь» и Назарова уже не застал — тот ушел в «Северсталь». В 2015-м специалист пришел в СКА, но Артемий к тому моменту подписал контракт с «Чикаго».

В дальнейшем их пути не пересекались, хотя друг о друге оба отзывались хорошо, с теплотой вспоминая опыт совместной работы. Я до сих пор уверен, что политика стала лишь поводом для Назарова инициировать всю историю — но просто так пытаться прибивать карьеру хорошо знакомого хоккеиста он бы не стал.

Подозреваю, что за эти годы между ними что-то произошло. Например, как посчитал тренер, игрок не выказал должного уважения при случайной встрече или сотворил какую-то ошибку. Отношения между ними точно испортились. Это были совсем не те люди, которые в декабре 2011-го вместе отмахивались в Минске клюшками от заведенных болельщиков. Теперь это враги, а нынешнему скандалу пока не видно конца.