Прорвало! Российский форвард забил первый гол в сезоне и принес своей команде победу

Классный матч от Ильи Михеева.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Торонто» — 2:4 (1:0, 0:1, 1:3)

Голы: Андерсон — 9 (Друэн), 1:16 — 1:0. Дермотт — 1 (Маззин, Таварес), 35:18 — 1:1. Холл — 1 (Таварес, Маззин), 41:50 — 1:2. Михеев — 1 (Керфут, Хаймэн), 42:32 — 1:3. Татар — 4 (Чиаро, Романов), 56:40 — 2:3. Хаймэн — 4 (п.в., Мэттьюс, Маззин), 58:56 — 2:4.

Вратари: Прайс (58:40 — 58:56, 59:09) — Андерсен.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 35 (9+13+13) — 24 (6+6+12).

Наши: Романов (18.02/2/0) — Михеев (16.00/3/0).

11 февраля. Монреаль. Centre Bell.

«Торонто» и «Монреаль» — лидеры Северного дивизиона, в котором в этом сезоне играют только канадские клубы. Матчи между этими командами всегда принципиальны, а теперь к ним добавляется и важная турнирная составляющая.

Открыл счет в сегодняшнем матче Джон Андерсон — неожиданно один из лучших снайперов нынешнего сезона. Он забил уже в четвертой игре подряд, а всего на его счету уже 9 голов в 13 матчах. Теперь уже никто в Монреале не расстраивается тому, что за Андерсона в «Коламбус» отдали Макса Доми.

«Монреаль» лидировал больше половины матча, но во втором периоде команду подвел Кэри Прайс. Видимо, вратарь не ожидал броска в ближний угол от защитника Дермотта.

Вперед «Торонто» вывел еще один защитник — Джастин Холл.

The @MapleLeafs came out the gate flying in the third!



First it starts with Justin Holl... pic.twitter.com/qGceNaO067 — NHL (@NHL) February 11, 2021

А победную шайбу в матче забросил Илья Михеев — до сегодняшней игры он не мог забить в 13 матчах этого сезона.

Михеев играл в тройке с Таваресом и Нюландером, но отличился, выйдя в сочетании с Кефрутом и Хаймэном, в котором не мог забить до этого. Моменты у российского нападающего были и до этого, но забил Михеев только сегодня. Это плюс для уверенности игрока, но Илье в «Торонто» доверяли и без голов — уж слишком важную роль играет форвард, который хорош в силовой борьбе и может отработать за звездных партнеров в обороне.

Этого нельзя сказать об Александре Барабанове, не попавшем в состав. Из 14 матчей команды он сыграл лишь в семи со средним игровым временем в шесть минут и 20 секунд. В составе для него места нет, а когда не получаешь время, то и проявить себя невозможно.