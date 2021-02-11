Новый путь «Питтсбурга»: будут ли менять Малкина и что делать с вратарями?

В клубе новое руководство.

9 февраля «Питтсбург» назначил Рона Хекстолла генеральным менеджером, а Брайна Бурка — президентом по хоккейным операциям. Причем второй будет в подчинении первого. Новым функционерам предстоит перезагрузить команду, которая еще в сезоне-2016/17 выигрывала Кубок Стэнли, но в последние годы отдалилась от пула фаворитов. А сейчас идет вне зоны плей-офф.

Наследие Рутерфорда

Разгар сезона — не самое привычное время для перестановок в управленческом штабе. Но ситуация в «Питтсбурге» не вписывается в привычные рамки. Экс генеральный менеджер Джим Рутерфорд оставил пост по собственному желанию — так говорится на официальном сайте клуба. Понимаю, что Рутерфорду 71 год. Освободить себя от работы он мог и по семейным причинам, и по состоянию здоровья. Однако напрашивается другая мысль — может быть, функционера попросту уволили, а «собственное желание» — ширма для прикрытия репутации уважаемого в клубе человека? Джим проработал в «Питтсбурге» шесть лет, а в 1970-е годы выступал за команду еще на позиции вратаря.

Вспомните, что летом «Пингвинз» убрали помощника Рутерфорда — Джейсона Карманоса, с которым они пришли из «Каролины» в 2014 году. Видимо, Джиму дали последний шанс, но, судя по неудовлетворительным результатам на старте сезона, терпение у владельца «Питтсбурга» Марио Лемье лопнуло. К тому же ходил слух, что Рутерфорд хотел обменять ветерана Криса Летанга, но руководство клуба было против.

По-хорошему, отказаться от должности Рутерфорду следовало еще пару лет назад. После двух чемпионских сезонов руководство не предпринимало попыток перезагрузить команду. Кошмар во вратарской линии, пассивная политика на драфте, неоднозначные обмены, попытки выйти в дамки за счет Малкина и Кросби, которые не молодеют.

Считается, что именно Рутерфорд приложил руку к двум чемпионствам «Пингвинз» — в 2016 и 2017 годах. Однако, если проанализировать состав, костяк формировал его предшественник — Рэй Шеро, которому указали на дверь в сезоне-2013/14. Да, Джим со своим напарником Карманосом провернули несколько сильных ходов (приходы Кессела, Бонино и Хернквиста). Но восхвалять одного Рутерфорда, как и приуменьшать заслуги Шеро, не стоит. Более того, после победных сезонов Джим так и не произвел перестройку состава, а лишь отказался от опытных игроков: те же Кессел и Хернквист, Флери, Мяяття покинули команду. В историческом разрезе вряд ли кто-то вспомнит о просчетах, когда клуб дважды выиграл кубок. Но политика Рутерфорда привела к тому, что «Питтсбург» выпал из круга лидеров, и спасти команду от пикирования смогут только кардинальные перемены.

Новые управленцы

Разгребать наследие Рутерфорда предстоит Хекстоллу и Бурку. Оба познали хоккей со всех сторон — от игроков до скаутов и менеджеров, но можно ли их управленческий опыт назвать успешным? Экс-вратарь Хекстолл, которого все помнят по вспыльчивому характеру, завершил игровую карьеру в 1999 году. Затем Рон работал скаутом, директором по развитию, ассистентом и генеральным менеджером как на клубном уровне, так и в сборной. Но только в 2014 году в «Филадельфии», где Хекстолл отыграл 11 сезонов, он начал самостоятельно управлять селекцией.

Рон омолодил «Флайерз», расставшись с ветеранами Лекавалье, Гроссманом, Тимоненом, Хартнеллом, но за четыре года команда лишь дважды выходила в плей-офф. При этом первый раунд оставался потолком. С переменным успехом Хекстолл действовал на драфтах. Наряду с удачными выборами — Картер Харт, Иван Проворов, Трэвис Конечны — были и промахи — Нолан Патрик (2-й пик) и Герман Рубцов (22-й). Канадец, правда, пропустил прошлый сезон, поэтому приписывать его к разочарованиям пока рано. Тем не менее на драфте-2017 ниже Патрика ушли Хейсканен (3-й номер), Макар (4-й) и Петтерссон (5-й), которые уже сейчас зажигают в НХЛ.

Впрочем, сейчас «Филадельфия» — боеспособная команда, опережающая тот же «Питтсбург» в дивизионе. В этом есть и заслуга Хекстолла, который комплектовал состав на перспективу.

Персона Бурка, учитывая его многолетний опыт (а в управленческом деле Брайан аж с 1987 года), куда интереснее. Его единственный карьерный взлет — Кубок Стэнли-2007 с «Анахаймом». Однако и здесь не все так просто. Бурк пришел в команду в сезоне-2005/06, но масштабных изменений в составе не произвел, за исключением обмена Сергея Федорова и приглашений Криса Пронгера и Скотта Нидермайера.

В 2009 году Бурк захватил все руководящие посты в «Торонто» — президента и генменеджера. Но в богатой франшизе Брайан ничего не добился, а команда ни разу не вышла в плей-офф и впала в глубокий кризис. В феврале 2013-го Бурка уволили. Возможно, три с половиной года — не тот срок, по которому можно оценивать работу менеджера. Но с прихода Бурка до 2016 года «Торонто» лишь раз прошли в кубковую стадию.

С сезона-2013/14 Брайн был президентом по хоккейным операциям в «Калгари», который также не добился больших успехов. Последний год Бурк и вовсе отошел от управления в пользу журналистики и был телеаналитиком на Sportsnet. Теперь же ему и Хекстоллу придется исправлять ситуацию в «Питтсбурге», и начинать нужно с вратарской линии.

Вратарский вопрос и стареющие лидеры

Вратари — самая проблемная позиция «Питтсбурга», требующая серьезных изменений. В межсезонье клуб доверился тандему Тристана Джерри и Кейси Десмита, отказавшись от Мэтта Мюррея. Канадца обменяли в «Оттаву», где ему предложили 6,25 миллиона долларов. К слову, пока новичок их абсолютно не отрабатывает, пропуская по 3,63 шайбы за игру.

Вернемся на пару лет назад. В «Питтсбурге» Мюррея сделали основным после того, как отправили на драфт расширения опытного Марка-Андре Флери. Но если ветеран перезапустил карьеру в «Вегасе» и дошел до финала Кубка Стэнли, то Мэтт мучился с травмами и не потянул роль первого номера вратаря в топ-клубе. Летом «Пингвинз» наступили на те же грабли — не стали искать сильного голкипера на рынке. Причем помните, сколько вратарей поменяли клубы с открытия трансферного окна? Однако Рутерфорд поверил в Джерри и переподписал его на 3,5 миллиона долларов в год. В итоге ставка на канадца как на основного не сработала. Ни Тристан, ни его сменщик Кейси не справляются с нагрузкой, а «Питтсбург» вместе с «Вашингтоном» — самые пропускающие команды Восточного дивизиона.

Интересно, что Хекстолл за время работы в «Филадельфии» на каждом драфте выбирал как минимум одного вратаря. В итоге сейчас Харт — первый номер «Флайерз». «Питтсбург» же вел себя на драфтах пассивно и не работал на перспективу. Достойной подпитки из фарм-клуба АХЛ в ближайших сезонах ждать не придется — клубная вертикаль была выжжена товарищем Рутерфордом.

Кроме вратарского вопроса Рону требуется искать свежую кровь для Малкина, Летанга и Кросби. Да, у «Питтсбурга» есть очертания крепкого костяка — Раст, Гюнцель, Зукер, Жозеф, — но составу не хватает глубины. К тому же тянут платежку вниз неоправданно высокие контракты Майка Мэтисона и Брэндона Танева (4,85 и 3,5 миллиона соответственно).

Если информация о бане на обмен Летанга правда, то протекция Лемье распространится и на Малкина. Поэтому сейчас Евгению не о чем беспокоиться. Об обмене магнитогорца говорят не первый год, но до конкретики дело не доходило. Сомневаюсь, что ситуация изменится с новым генменеджером. Искать варианты для обмена топового форварда на спаде, учитывая его зарплату (9,5 миллиона долларов) и обязательное личное согласие на сделку, — не самый рациональный ход.

Для Хекстолла приглашение в «Питтсбург» — новый вызов в карьере. Задачи побеждать здесь и сейчас никто не снимал, при этом нужно вливать свежую кровь, омолаживая состав. Точечными корректировками тут вряд ли отделаешься — не исключаю, что придется резать по живому, расставаясь с кем-то из ветеранов клуба. Но, вероятно, уже в межсезонье.