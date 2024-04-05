Обзор игрового дня.

«Тампа» и «Монреаль» устроили перестрелку

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Тампа-Бэй» — 4:7 (1:2, 1:4, 2:1)

Голы: Армиа — 15 (Галлахер, Ньюхук), 2:37 — 1:0. Пол — 21 (бол., Пойнт, Кучеров), 9:45 — 1:1. Эйссимонт — 11 (Мотт, Дамба), 16:26 — 1:2. Армиа — 16 (Ньюхук, Галлахер), 24:42 — 2:2. Стэмкос — 33 (Чирелли, де Хаан), 27:58 — 2:3. Пол — 22 (Эйссимонт), 29:12 — 2:4. Хагель — 24 (Раддиш, Чирелли), 33:18 — 2:5. Кучеров — 43 (бол., Пойнт, Стэмкос), 37:45 — 2:6. Слафковски — 16 (Джекай, Мэтисон), 48:40 — 3:6. Кофилд — 22 (Сузуки, Слафковски), 51:51 — 4:6. Стэмкос — 34 (п.в., Кучеров), 59:06 — 4:7.

Вратари: Примо (54:58 — 55:57, 57:23 — 59:06) — Томкинс.

Штраф: 16 — 14.

Броски: 30 (8+6+16) — 35 (8+20+7).

Наши: — - Кучеров (20.38/2/+1).

5 апреля. Монреаль. Centre Bell. 21 105 зрителей.

Никита Кучеров, вчера побивший свой собственный рекорд результативности и обошедший всех россиян по количеству набранных очков за сезон, не планирует останавливаться. Форвард «Лайтнинг» набрал еще 3 (1+2) очка и продолжил гонку за «Арт Росс Трофи».

«Тампа» уверенно обыграла «Канадиенс», на двоих команды забросили 11 шайб. Андрею Василевскому, игравшему вчера в воротах «молний», сегодня дали отдохнуть. В воротах сыграл Мэтт Томкинс, отразивший 32 из 36 бросков.

Никита Кучеров поучаствовал сразу в трех шайбах своей команды в этом матче. Сначала в первом голе, который позволил «Лайтнинг» сравнять счет в первом периоде.

А затем забросил сам из правого круга вбрасывания, куда на пустые ворота отдал Ник Пол, которому Кучеров ассистировал при первой шайбе.

На последней минуте при игре «5 на 6» с передачи Кучерова Стэмкос отправил шайбу в пустые, не оставив хозяевам шанса на отыгрыш.

«Айлендерс» снова в зоне плей-офф

«Коламбус» — «Айлендерс» — 2:4 (2:2, 0:0, 0:2)

Голы: Энгвалль — 9 (бол., Пулок, Палмиери), 7:53 — 0:1. Воронков — 18 (бол., Марченко, Тексье), 9:45 — 1:1. Хорват — 32 (Барзал, Романов), 13:48 — 1:2. Марченко — 21 (Веренски, Силлинджер), 17:22 — 2:2. Добсон — 10 (Барзал, Романов), 43:21 — 2:3. Палмиери — 25 (п.в.), 59:22 — 2:4.

Вратари: Тарасов (Гривз, 17:53, 56:25 — 59:22) — Сорокин (30:41 — 31:35).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 27 (9+6+12) — 41 (18+14+9).

Наши: Воронков (16.49/2/-1), Марченко (18.25/6/-1), Проворов (24.22/0/0) — Романов (16.53/1/+2).

5 апреля. Коламбус. Nationwide Arena. 16 213 зрителей.

Хоть «Блю Джекетс» и потеряли шансы на плей-офф, они продолжают огорчать соперников. До этого они обыграли «Питтсбург» и «Колорадо», а сегодня потрепали нервы «островитянам».

Две заброшенные шайбы команды на счету россиян — Дмитрия Воронкова и Кирилла Марченко.

Дмитрий Воронков проводит отличный сезон в «Коламбусе», сейчас уже трудно представить, чтобы слухи о возвращении форварда в «Ак Барс» были обоснованными, как это было в начале сезона.

Пожалуй, самый яркий гол сегодняшнего игрового дня принадлежит российскому форварду Кириллу Марченко, который забил Илье Сорокину с острого угла рикошетом от шлема голкипера «Айлендерс».

Тем не менее Сорокин отразил 25 из 27 бросков, чего оказалось достаточно для победы. Защитник «Айлендерс» Александр Романов сделал две результативные передачи.

Капризов без плей-офф

«Миннесота» — «Колорадо» — 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)

Голы: Лехконен — 14 (Джонсон, Миттельштадт), 4:34 — 0:1. Леттьери — 5 (Шоу, Луккини), 8:05 — 1:1. Друэн — 16 (бол., Макар, Маккиннон), 12:28 — 1:2. Друэн — 17 (Маккиннон, Тэйвз), 20:43 — 1:3. Чисхолм — 2 (бол., Капризов, Зуккарелло), 30:10 — 2:3. Маккиннон — 48 (Друэн), 46:32 — 2:4. Рантанен — 40 (п.в.), 58:32 — 2:5.

Вратари: Густавссон (23:50 — 23:53, 56:10 — 58:32) — Аннунен.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 46 (11+18+17) — 36 (18+8+10).

Наши: Капризов (24.45/4/-2), Хуснутдинов (11.33/2/-1) — -.

5 апреля. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18 803 зрителя.

«Миннесота» уступила «Колорадо» и сохраняет лишь теоретические шансы на попадание в кубковую восьмерку.

«Уайлд» — еще одна команда, которая упустила свои шансы на попадание в плей-офф, а у одного Капризова не получается тащить на себе всю команду. «Миннесота» на десятом месте и отстает от «Кингз» на 10 очков.

Минувшей ночью команда уступила «Эвеланш» со счетом 2:5. У Капризова — одна результативная передача.

Нэйтан Маккиннон не отстает от Никиты Кучерова, форвард «Колорадо» тоже набрал три очка в игре с «Уайлд».