«Миннесота» заиграла с новым тренером! Капризов снова забил, но его затмил канадский ноунейм
«Нэшвилл» — «Миннесота» — 1:6 (0:3, 0:2, 1:1)
Голы: Девар — 3 (Духайм, Росси), 6:08 — 0:1. Миддлтон — 4 (Фолиньо, Девар), 14:01 — 0:2. Капризов — 7 (бол., Зуккарелло, Сперджен), 14:32 — 0:3. Марун — 3 (Голигоски, Годро), 21:43 — 0:4. Девар — 4 (Капризов), 31:12 — 0:5. Пярссинен — 4 (Макдона, Евангелиста), 42:37 — 1:5. Девар — 5 (Леттьери, Богосян), 49:47 — 1:6.
Вратари: Сарос (Ланкинен, 21:43) — Густавссон.
Штраф: 17 — 17.
Броски: 27 (10+8+9) — 31 (13+8+10).
Наши: Тренин (15.11/0/0) — Капризов (17.33/1/+1).
1 декабря. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17159 зрителей.
Провальный старт сезона от «Миннесоты» стоил увольнения главному тренеру Дину Эвасону, при котором команда показывала крайне унылый хоккей. Растормошить далеко не самый слабый в лиге состав был призван Джон Хайнс, и пусть большого оптимизма это назначение не вызвало, пока оно полностью себя оправдывает: «Миннесота» в двух матчах под его руководством выиграла дважды с общим счетом 9:2.
И если игра с «Сент-Луисом» (3:1) получилась равной, то «Нэшвилл» не смог ничего противопоставить команде Хайнса. Началось все с гола редко забивающего Коннора Дьюара, затем классную шайбу положил с бэкхенда защитник Миддлтон, а завершил феерию первого периода классным броском в касание Кирилл Капризов. Главная звезда «Миннесоты» немного буксует в начале сезона — поможет ли ему новый тренер?
В прошлом матче Капризов в протоколе не отметился, зато сегодня был одним из главных действующих лиц. Российский нападающий схватил три удаления, а во втором периоде к голу добавил результативную передачу, ассистировав Дьюару.
24-летний канадский нападающий в итоге стал главным героем матча, затмив Капризова и всех остальных. До сегодняшней игры на счету Дьюара было всего 10 шайб в 136 матчах — Коннор забивал по большим праздника. Но в игре с «Нэшвиллом» у него получалось все. Получив шайбу на пятаке от Леттьери, Дьюар затолкал ее в сетку.
Самое удивительное, что Дьюар забросил после этого еще одну шайбу, но после видеопросмотра арбитры отменили гол. Вряд ли это могло расстроить кого-то в «Миннесоте»: команда набирает ход с новым тренером, а впереди — матчи с далеко не самыми грозными «Чикаго» и «Калгари».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|21
|16
|5
|33
|2
|Каролина
|22
|13
|9
|27
|3
|Вашингтон
|19
|11
|8
|24
|4
|Айлендерс
|22
|9
|13
|24
|5
|Филадельфия
|23
|11
|12
|24
|6
|Нью-Джерси
|21
|11
|10
|23
|7
|Питтсбург
|22
|11
|11
|23
|8
|Коламбус
|24
|7
|17
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|22
|15
|7
|33
|2
|Флорида
|23
|14
|9
|30
|3
|Торонто
|21
|12
|9
|27
|4
|Детройт
|22
|12
|10
|27
|5
|Тампа-Бэй
|24
|10
|14
|25
|6
|Баффало
|23
|10
|13
|22
|7
|Монреаль
|23
|10
|13
|22
|8
|Оттава
|17
|8
|9
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|22
|15
|7
|31
|2
|Даллас
|21
|13
|8
|29
|3
|Виннипег
|22
|12
|10
|26
|4
|Сент-Луис
|22
|12
|10
|25
|5
|Аризона
|22
|11
|11
|24
|6
|Нэшвилл
|22
|11
|11
|22
|7
|Миннесота
|21
|7
|14
|18
|8
|Чикаго
|21
|7
|14
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|23
|14
|9
|32
|2
|Ванкувер
|23
|15
|8
|31
|3
|Лос-Анджелес
|20
|13
|7
|29
|4
|Калгари
|23
|10
|13
|23
|5
|Сиэтл
|24
|8
|16
|22
|6
|Эдмонтон
|22
|9
|13
|19
|7
|Анахайм
|22
|9
|13
|18
|8
|Сан-Хосе
|23
|5
|18
|12
|1.12
|03:00
|
Торонто – Сиэтл
|4 : 3 Б
|1.12
|03:00
|
Филадельфия – Нью-Джерси
|3 : 4 ОТ
|1.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Питтсбург
|2 : 4
|1.12
|03:00
|
Каролина – Айлендерс
|4 : 5 ОТ
|1.12
|03:00
|
Бостон – Сан-Хосе
|3 : 0
|1.12
|03:00
|
Детройт – Чикаго
|5 : 1
|1.12
|03:00
|
Монреаль – Флорида
|1 : 5
|1.12
|04:00
|
Сент-Луис – Баффало
|6 : 4
|1.12
|04:00
|
Виннипег – Эдмонтон
|1 : 3
|1.12
|04:00
|
Нэшвилл – Миннесота
|1 : 6
|1.12
|05:00
|
Калгари – Даллас
|4 : 3 ОТ
|1.12
|05:00
|
Аризона – Колорадо
|4 : 3 ОТ
|1.12
|06:00
|
Ванкувер – Вегас
|- : -
|1.12
|06:00
|
Анахайм – Вашингтон
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|23
|39
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|23
|35
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|22
|33
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|23
|17
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|23
|15
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|23
|15
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|4
|1.26
|
|
Адин Хилл
Вегас
|13
|1.97