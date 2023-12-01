«Миннесота» заиграла с новым тренером! Капризов снова забил, но его затмил канадский ноунейм

«Уайлд» выиграли второй матч с Джоном Хайнсом.

«Нэшвилл» — «Миннесота» — 1:6 (0:3, 0:2, 1:1)

Голы: Девар — 3 (Духайм, Росси), 6:08 — 0:1. Миддлтон — 4 (Фолиньо, Девар), 14:01 — 0:2. Капризов — 7 (бол., Зуккарелло, Сперджен), 14:32 — 0:3. Марун — 3 (Голигоски, Годро), 21:43 — 0:4. Девар — 4 (Капризов), 31:12 — 0:5. Пярссинен — 4 (Макдона, Евангелиста), 42:37 — 1:5. Девар — 5 (Леттьери, Богосян), 49:47 — 1:6.

Вратари: Сарос (Ланкинен, 21:43) — Густавссон.

Штраф: 17 — 17.

Броски: 27 (10+8+9) — 31 (13+8+10).

Наши: Тренин (15.11/0/0) — Капризов (17.33/1/+1).

1 декабря. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17159 зрителей.

Провальный старт сезона от «Миннесоты» стоил увольнения главному тренеру Дину Эвасону, при котором команда показывала крайне унылый хоккей. Растормошить далеко не самый слабый в лиге состав был призван Джон Хайнс, и пусть большого оптимизма это назначение не вызвало, пока оно полностью себя оправдывает: «Миннесота» в двух матчах под его руководством выиграла дважды с общим счетом 9:2.

И если игра с «Сент-Луисом» (3:1) получилась равной, то «Нэшвилл» не смог ничего противопоставить команде Хайнса. Началось все с гола редко забивающего Коннора Дьюара, затем классную шайбу положил с бэкхенда защитник Миддлтон, а завершил феерию первого периода классным броском в касание Кирилл Капризов. Главная звезда «Миннесоты» немного буксует в начале сезона — поможет ли ему новый тренер?

В прошлом матче Капризов в протоколе не отметился, зато сегодня был одним из главных действующих лиц. Российский нападающий схватил три удаления, а во втором периоде к голу добавил результативную передачу, ассистировав Дьюару.

24-летний канадский нападающий в итоге стал главным героем матча, затмив Капризова и всех остальных. До сегодняшней игры на счету Дьюара было всего 10 шайб в 136 матчах — Коннор забивал по большим праздника. Но в игре с «Нэшвиллом» у него получалось все. Получив шайбу на пятаке от Леттьери, Дьюар затолкал ее в сетку.

Самое удивительное, что Дьюар забросил после этого еще одну шайбу, но после видеопросмотра арбитры отменили гол. Вряд ли это могло расстроить кого-то в «Миннесоте»: команда набирает ход с новым тренером, а впереди — матчи с далеко не самыми грозными «Чикаго» и «Калгари».