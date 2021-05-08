«Вашингтон» страдает без Овечкина и Кузнецова. Первое место в дивизионе уже упущено

Из россиян играет только Орлов.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Филадельфия» — 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Голы: Фараби — 18 (Хэйс), 1:44 — 0:1. Спронг — 13 (Манта), 16:19 — 1:1. Эллисон — 3 (Линдблом, Браун), 24:19 — 1:2. Эллисон — 4 (Майерс, ван Римсдайк), 34:45 — 1:3. Оши — 22 (Диллон, Эллер), 38:51 — 2:3. Кутюрье — 17 (п.в., ван Римсдайк, Эллиотт), 59:29 — 2:4.

Вратари: Ванечек (58:28 — 59:16, 59:23 — 59:29, 59:41) — Эллиотт (34:37 — 34:45).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 30 (8+12+10) — 29 (8+11+10).

Наши: Орлов (23.29/1/-1) — Проворов (24.33/0/+1).

8 мая. Вашингтон. Capital One Arena.

Одержав победу в двухматчевом ледовом побоище против «Нью-Йорк Рейнджерс», «Вашингтон» по потерянным очкам сохранял лидерство в Восточном дивизионе, но уступил на домашнем льду немотивированной «Филадельфии», чем практически лишил себя шансов на первое место в Восточном дивизионе.

Матч начался с быстрого гола в ворота «Кэпиталз». После суматохи возле ворот Витека Ванечека, ставшего первым номером «Вашингтона», шайба оказалась в сетке и была записана на Джоэла Фараби. На первый перерыв команды ушли при ничейном счете. Перешедший по ходу сезона из «Детройта» Энтони Манта из-за ворот выдал замечательную передачу на оставшегося одного перед воротами «Флайерз» Даниэля Спронга, который в касание направил шайбу в верхний угол.

Равенство в счете было нарушено Уэйдом Эллисоном, который дважды пробил Ванечека. Особо красивой получилась первая шайба нападающего «Филадельфии», изящным броском завершившего контратаку Браун-Линдблом-дальний борт.

Под конец периода первая звезда поединка с «Рейнджерс» Ти Джей Оши сократил отставание, мастерски подставив клюшку после броска Брендона Диллона.

Третий период запомнился тщетными попытками «Вашингтона» сравнять счет, но неподражаем на линии ворот «Филадельфии» был Брайан Эллиот, ставший по итогам матча второй звездой. На последней минуте Шон Кутюрье поразил пустые ворота «Вашингтона».

В отличие от матча с «Рейнджерс», в котором «Кэпиталз» набрали 11 удалений, сегодня лишь дважды игроки «Вашингтона» отправлялись на скамейку штрафников. Одним из нарушивших правила оказался россиянин Дмитрий Орлов. Защитник, проводящий в составе столичной команды девятый сезон, сейчас в одиночку отдувается за российских хоккеистов в клубе, который долгое время является одним из самых популярных для наших болельщиков.

Как и ожидалось перед стартом, сезон действительно выдается уникальным. Десятую игру пропустил капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин и повторил свое «достижение» сезона 2009/2010. Еще двое россиян Евгений Кузнецов и Илья Самсонов попали в немилость к тренеру и второй раз в сезоне были внесены в ковид-протокол. Остается надеяться, что к плей-офф Александр Овечкин восстановится от травмы, а Кузнецов и Самсонов смогут найти общий язык с Питером Лавиолеттом и к матчам на выбывание «Вашингтон» подойдет в полной боевой готовности.

После поражения «Вашингтона» сразу три команды сравнялись в таблице по потерянным очкам в борьбе за первое место в дивизионе. Наиболее предпочтительно выглядит ситуация «Питтсбурга». «Пингвинам» осталось провести матч с худшей командой лиги «Баффало», а по дополнительным показателям команда Малкина опережает «Вашингтон» и «Бостон», которые в последнем туре в очном противостоянии определят, кто займет второе место в дивизионе и начнет плей-офф дома.