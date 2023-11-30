«Вашингтон» вернулся в зону плей-офф! Но Овечкин не может набрать очки четыре матча подряд

«Кэпиталз» одержали тяжелейшую победу над «Лос-Анджелесом».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Вашингтон» — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Голы: Калиев — 5 (Энглунд, Спенс), 9:04 — 1:0. Манта — 4 (Макмайкл, Протас), 12:12 — 1:1. Макмайкл — 5 (Манта, Протас), 38:30 — 1:2.

Вратари: Тэлбот — Линдгрен.

Штраф: 0 — 6.

Броски: 38 (11+13+14) — 15 (5+7+3).

Наши: Гавриков (19.45/1/-1) — Кузнецов (17.41/0/0), Овечкин (13.52/2/0).

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После двух поражений подряд «Вашингтон» на этой неделе вновь оказался вне зоны плей-офф. Найти позитив в пяти пропущенных шайбах от кризисного «Эдмонтона» и фиаско во встрече с чахоточным «Сан-Хосе» сложно. Подпортила настроение также травма Ти Джея Оши, который получил по голове от защитника «Ойлерз» Маттиаса Экхольма и не отправился вместе с партнерами на пятиматчевый выезд. Благо нападающий уже начал самостоятельно тренироваться дома. Вот только ситуация у команды отнюдь не патовая, чтобы бить тревогу, — до очередной гостевой встречи с «Лос-Анджелесом» «Кэпиталз» отставали от идущей третьей в Столичном дивизионе «Филадельфии» всего на один балл, сыграв на четыре матча меньше.

Вот и этим утром найти оптимизм в игре «Столичных», за исключением надежности Чарли Линдгрена, чьи бенефисы постепенно становятся нормой, долгое время было сложно. «Кингз» с первых смен прихватили инициативу, эффективно выстраивались в 1-3-1 в средней зоне, затруднив прохождение собственной синей линии, и действовали на порядок быстрее гостей, регулярно нагружая голкипера «Кэпс» работой.

Хозяева еще в стартовом периоде вполне наиграли на что-то большее, чем гол Артура Калиева. Но в итоге на 13-й минуте пропустили контратаку от третьего звена «Вашингтона» и позволили Энтони Манте реализовать первый же стоящий момент у ворот Кэма Тэлбота.

Во второй двадцатиминутке команда Тодда Маклеллана продолжила висеть на воротах Линдгрена после того, как чуть было не пропустила в ее начале от Александра Овечкина, не сумевшего воспользоваться удачным шансом на пятачке. Кстати, Великая Восьмерка сегодня не сумела набрать очки уже в четвертом матче подряд и по-прежнему находится на расстоянии в три результативных балла от юбилейной отметки в 1500 очков.

Калифорнийцы были максимально близки к тому, чтобы вновь пробить Линдгрена и выйти вперед. Однако незадолго до перерыва снова получили не самый логичный гол, вновь пропустив от третьего сочетания гостей. На 39-й минуте Андреас Энглунд под давлением ошибся при попытке выхода из собственной зоны и быстро поплатился за это шайбой Коннора Макмайкла, который отличился на добивании бейсбольным ударом и сравнялся с Ови в снайперской гонке команды (5).

В середине третьего периода «Лос-Анджелес» все-таки сумел конвертировать подавляющее бросковое преимущество во вторую шайбу усилиями тройки Анже Копитара. Только, к несчастью для хозяев, внимательные тренеры «Вашингтона» углядели офсайд за несколько секунд до гола словенца, а судьи довольно быстро разочаровали капитана «Кингс».

За десять минут до финальной сирены «Столичные», прилично уступавшие в скорости, ожидаемо перешли на удержание и практически позабыли об игре в чужой зоне. И как бы хозяева ни старались, еще раз пробить Линдгрена и продлить свою пятиматчевую победную серию у них не получилось. Не помогло в решающий отрезок даже большинство после удаления Ника Дауда.

Тяжелейшая победа над одним из фаворитов сезона позволила «Вашингтону» обойти «Филадельфию» и вернуться на третью строчку Центрального дивизиона. Идущие первыми «Рейнджерс» по-прежнему выглядят для команды из столицы США недосягаемыми. А вот подвинуть расположившуюся на втором месте «Каролину» вполне реально.