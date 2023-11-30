«Вашингтон» вернулся в зону плей-офф! Но Овечкин не может набрать очки четыре матча подряд
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон» — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
Голы: Калиев — 5 (Энглунд, Спенс), 9:04 — 1:0. Манта — 4 (Макмайкл, Протас), 12:12 — 1:1. Макмайкл — 5 (Манта, Протас), 38:30 — 1:2.
Вратари: Тэлбот — Линдгрен.
Штраф: 0 — 6.
Броски: 38 (11+13+14) — 15 (5+7+3).
Наши: Гавриков (19.45/1/-1) — Кузнецов (17.41/0/0), Овечкин (13.52/2/0).
30 ноября. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena.
После двух поражений подряд «Вашингтон» на этой неделе вновь оказался вне зоны плей-офф. Найти позитив в пяти пропущенных шайбах от кризисного «Эдмонтона» и фиаско во встрече с чахоточным «Сан-Хосе» сложно. Подпортила настроение также травма Ти Джея Оши, который получил по голове от защитника «Ойлерз» Маттиаса Экхольма и не отправился вместе с партнерами на пятиматчевый выезд. Благо нападающий уже начал самостоятельно тренироваться дома. Вот только ситуация у команды отнюдь не патовая, чтобы бить тревогу, — до очередной гостевой встречи с «Лос-Анджелесом» «Кэпиталз» отставали от идущей третьей в Столичном дивизионе «Филадельфии» всего на один балл, сыграв на четыре матча меньше.
Вот и этим утром найти оптимизм в игре «Столичных», за исключением надежности Чарли Линдгрена, чьи бенефисы постепенно становятся нормой, долгое время было сложно. «Кингз» с первых смен прихватили инициативу, эффективно выстраивались в 1-3-1 в средней зоне, затруднив прохождение собственной синей линии, и действовали на порядок быстрее гостей, регулярно нагружая голкипера «Кэпс» работой.
Хозяева еще в стартовом периоде вполне наиграли на что-то большее, чем гол Артура Калиева. Но в итоге на 13-й минуте пропустили контратаку от третьего звена «Вашингтона» и позволили Энтони Манте реализовать первый же стоящий момент у ворот Кэма Тэлбота.
Во второй двадцатиминутке команда Тодда Маклеллана продолжила висеть на воротах Линдгрена после того, как чуть было не пропустила в ее начале от Александра Овечкина, не сумевшего воспользоваться удачным шансом на пятачке. Кстати, Великая Восьмерка сегодня не сумела набрать очки уже в четвертом матче подряд и по-прежнему находится на расстоянии в три результативных балла от юбилейной отметки в 1500 очков.
Калифорнийцы были максимально близки к тому, чтобы вновь пробить Линдгрена и выйти вперед. Однако незадолго до перерыва снова получили не самый логичный гол, вновь пропустив от третьего сочетания гостей. На 39-й минуте Андреас Энглунд под давлением ошибся при попытке выхода из собственной зоны и быстро поплатился за это шайбой Коннора Макмайкла, который отличился на добивании бейсбольным ударом и сравнялся с Ови в снайперской гонке команды (5).
В середине третьего периода «Лос-Анджелес» все-таки сумел конвертировать подавляющее бросковое преимущество во вторую шайбу усилиями тройки Анже Копитара. Только, к несчастью для хозяев, внимательные тренеры «Вашингтона» углядели офсайд за несколько секунд до гола словенца, а судьи довольно быстро разочаровали капитана «Кингс».
За десять минут до финальной сирены «Столичные», прилично уступавшие в скорости, ожидаемо перешли на удержание и практически позабыли об игре в чужой зоне. И как бы хозяева ни старались, еще раз пробить Линдгрена и продлить свою пятиматчевую победную серию у них не получилось. Не помогло в решающий отрезок даже большинство после удаления Ника Дауда.
Тяжелейшая победа над одним из фаворитов сезона позволила «Вашингтону» обойти «Филадельфию» и вернуться на третью строчку Центрального дивизиона. Идущие первыми «Рейнджерс» по-прежнему выглядят для команды из столицы США недосягаемыми. А вот подвинуть расположившуюся на втором месте «Каролину» вполне реально.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|21
|16
|5
|33
|2
|Каролина
|21
|13
|8
|26
|3
|Вашингтон
|19
|11
|8
|24
|4
|Филадельфия
|22
|11
|11
|23
|5
|Айлендерс
|21
|8
|13
|22
|6
|Нью-Джерси
|20
|10
|10
|21
|7
|Питтсбург
|21
|10
|11
|21
|8
|Коламбус
|24
|7
|17
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|21
|14
|7
|31
|2
|Флорида
|22
|13
|9
|28
|3
|Торонто
|20
|11
|9
|25
|4
|Детройт
|21
|11
|10
|25
|5
|Тампа-Бэй
|23
|10
|13
|25
|6
|Баффало
|22
|10
|12
|22
|7
|Монреаль
|22
|10
|12
|22
|8
|Оттава
|17
|8
|9
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|21
|15
|6
|30
|2
|Даллас
|20
|13
|7
|28
|3
|Виннипег
|21
|12
|9
|26
|4
|Сент-Луис
|21
|11
|10
|23
|5
|Нэшвилл
|21
|11
|10
|22
|6
|Аризона
|21
|10
|11
|22
|7
|Миннесота
|20
|6
|14
|16
|8
|Чикаго
|20
|7
|13
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|23
|14
|9
|32
|2
|Ванкувер
|23
|15
|8
|31
|3
|Лос-Анджелес
|20
|13
|7
|29
|4
|Калгари
|22
|9
|13
|21
|5
|Сиэтл
|23
|8
|15
|21
|6
|Анахайм
|22
|9
|13
|18
|7
|Эдмонтон
|21
|8
|13
|17
|8
|Сан-Хосе
|22
|5
|17
|12
|30.11
|03:00
|
Коламбус – Монреаль
|2 : 4
|30.11
|03:30
|
Рейнджерс – Детройт
|3 : 2
|30.11
|06:30
|
Лос-Анджелес – Вашингтон
|1 : 2
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|22
|37
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|23
|35
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|23
|33
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|23
|17
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|22
|15
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|22
|15
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|3
|1.35
|
|
Адин Хилл
Вегас
|13
|1.97