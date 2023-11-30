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Сегодня, 10:30

«Вашингтон» вернулся в зону плей-офф! Но Овечкин не может набрать очки четыре матча подряд

Форвард «Вашингтона» Овечкин не набирает очки в четырех матчах подряд
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Александр Овечкин в матче с «Лос-Анджелесом».
Фото USA Today Sports
«Кэпиталз» одержали тяжелейшую победу над «Лос-Анджелесом».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон» — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
Голы: Калиев — 5 (Энглунд, Спенс), 9:04 — 1:0. Манта — 4 (Макмайкл, Протас), 12:12 — 1:1. Макмайкл — 5 (Манта, Протас), 38:30 — 1:2.
Вратари: Тэлбот — Линдгрен.
Штраф: 0 — 6.
Броски: 38 (11+13+14) — 15 (5+7+3).
Наши: Гавриков (19.45/1/-1) — Кузнецов (17.41/0/0), Овечкин (13.52/2/0).
30 ноября. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena.

После двух поражений подряд «Вашингтон» на этой неделе вновь оказался вне зоны плей-офф. Найти позитив в пяти пропущенных шайбах от кризисного «Эдмонтона» и фиаско во встрече с чахоточным «Сан-Хосе» сложно. Подпортила настроение также травма Ти Джея Оши, который получил по голове от защитника «Ойлерз» Маттиаса Экхольма и не отправился вместе с партнерами на пятиматчевый выезд. Благо нападающий уже начал самостоятельно тренироваться дома. Вот только ситуация у команды отнюдь не патовая, чтобы бить тревогу, — до очередной гостевой встречи с «Лос-Анджелесом» «Кэпиталз» отставали от идущей третьей в Столичном дивизионе «Филадельфии» всего на один балл, сыграв на четыре матча меньше.

Александр Овечкин (справа) в&nbsp;матче против &laquo;Сан-Хосе&raquo;. Обидное поражение Овечкина: «Вашингтон» играл лучше, но уступил аутсайдеру

Вот и этим утром найти оптимизм в игре «Столичных», за исключением надежности Чарли Линдгрена, чьи бенефисы постепенно становятся нормой, долгое время было сложно. «Кингз» с первых смен прихватили инициативу, эффективно выстраивались в 1-3-1 в средней зоне, затруднив прохождение собственной синей линии, и действовали на порядок быстрее гостей, регулярно нагружая голкипера «Кэпс» работой.

Хозяева еще в стартовом периоде вполне наиграли на что-то большее, чем гол Артура Калиева. Но в итоге на 13-й минуте пропустили контратаку от третьего звена «Вашингтона» и позволили Энтони Манте реализовать первый же стоящий момент у ворот Кэма Тэлбота.

Во второй двадцатиминутке команда Тодда Маклеллана продолжила висеть на воротах Линдгрена после того, как чуть было не пропустила в ее начале от Александра Овечкина, не сумевшего воспользоваться удачным шансом на пятачке. Кстати, Великая Восьмерка сегодня не сумела набрать очки уже в четвертом матче подряд и по-прежнему находится на расстоянии в три результативных балла от юбилейной отметки в 1500 очков.

Калифорнийцы были максимально близки к тому, чтобы вновь пробить Линдгрена и выйти вперед. Однако незадолго до перерыва снова получили не самый логичный гол, вновь пропустив от третьего сочетания гостей. На 39-й минуте Андреас Энглунд под давлением ошибся при попытке выхода из собственной зоны и быстро поплатился за это шайбой Коннора Макмайкла, который отличился на добивании бейсбольным ударом и сравнялся с Ови в снайперской гонке команды (5).

В середине третьего периода «Лос-Анджелес» все-таки сумел конвертировать подавляющее бросковое преимущество во вторую шайбу усилиями тройки Анже Копитара. Только, к несчастью для хозяев, внимательные тренеры «Вашингтона» углядели офсайд за несколько секунд до гола словенца, а судьи довольно быстро разочаровали капитана «Кингс».

За десять минут до финальной сирены «Столичные», прилично уступавшие в скорости, ожидаемо перешли на удержание и практически позабыли об игре в чужой зоне. И как бы хозяева ни старались, еще раз пробить Линдгрена и продлить свою пятиматчевую победную серию у них не получилось. Не помогло в решающий отрезок даже большинство после удаления Ника Дауда.

25&nbsp;ноября. &laquo;Вашингтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Эдмонтон&raquo;&nbsp;&mdash; 0:5. У Овечкина отняли гол! «Вашингтон» после серии побед уничтожили дома

Тяжелейшая победа над одним из фаворитов сезона позволила «Вашингтону» обойти «Филадельфию» и вернуться на третью строчку Центрального дивизиона. Идущие первыми «Рейнджерс» по-прежнему выглядят для команды из столицы США недосягаемыми. А вот подвинуть расположившуюся на втором месте «Каролину» вполне реально.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Лос-Анджелес Кингз
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 21 16 5 33
2 Каролина 21 13 8 26
3 Вашингтон 19 11 8 24
4 Филадельфия 22 11 11 23
5 Айлендерс 21 8 13 22
6 Нью-Джерси 20 10 10 21
7 Питтсбург 21 10 11 21
8 Коламбус 24 7 17 18
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 21 14 7 31
2 Флорида 22 13 9 28
3 Торонто 20 11 9 25
4 Детройт 21 11 10 25
5 Тампа-Бэй 23 10 13 25
6 Баффало 22 10 12 22
7 Монреаль 22 10 12 22
8 Оттава 17 8 9 16
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 21 15 6 30
2 Даллас 20 13 7 28
3 Виннипег 21 12 9 26
4 Сент-Луис 21 11 10 23
5 Нэшвилл 21 11 10 22
6 Аризона 21 10 11 22
7 Миннесота 20 6 14 16
8 Чикаго 20 7 13 14
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 23 14 9 32
2 Ванкувер 23 15 8 31
3 Лос-Анджелес 20 13 7 29
4 Калгари 22 9 13 21
5 Сиэтл 23 8 15 21
6 Анахайм 22 9 13 18
7 Эдмонтон 21 8 13 17
8 Сан-Хосе 22 5 17 12
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Флорида

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