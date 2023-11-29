У Капризова новый тренер. Однако «Миннесоту» его назначение вряд ли спасет

Джон Хайнс сменил Дина Эвасона на тренерском мостике «Уайлд».

В своем последнем матче на посту главного тренера «Миннесоты» против «Детройта» Дин Эвасон всем своим видом производил впечатление обреченного человека. Хотя инсайдеры вроде Майкла Руссо из The Athletic и сообщали, что у канадского специалиста есть достаточно большой кредит доверия от руководства, седьмое поражение подряд и падение практически на самое дно дивизиона к совсем уж разобранному «Чикаго» стали для него приговором.

Терпеть хоккей, который показывала команда при Эвасоне в ноябре, уже было нельзя. «Миннесота» играла в откат, даже ведя в счете. Просто ужасно атаковала и сваливалась на редкие броски из мусорных позиций, превратившись в одну из самых незабивных команд лиги. А также катастрофически действовала в неравных составах. И если большинство у парней из Сент-Пола сейчас еще с трудом работает (16,2%, 24-е место в лиге), то меньшинство выглядит просто кошмарно — 66,6% нейтрализации и с большим отрывом последнее место в лиге по этому показателю. Усилила же катастрофу откровенно слабая игра вратарского тандема Флери — Густавссон и хандра Кирилла Капризова, который пока не в силах вдохнуть жизнь в партнеров.

За четыре года 59-летний коуч, сменивший в середине сезона-2019/20 старика Брюса Будро, трижды выводил «Миннесоту» в плей-офф, но ни разу не прыгал с ней выше первого раунда. Так что веских причин цепляться за него у генерального менеджера «Дикарей» Билла Герина не было. Особенно в свете того, как часто Эвасон обрушивался с критикой на лидеров команды в этом сезоне — вряд ли в этой ситуации Капризов, Зуккарелло, Сперджен, Эрикссон Эк и Болди встали грудью за тренера.

Герин мог бы попытаться взбодрить команду обменами, если бы не одно «но» — почти у всех видных игроков «Уайлд», за исключением неприкасаемых Капризова, Болди и Эрикссона Эка, есть запрет на обмен: у Хартмана, Сперджена, Фолиньо, Бродина — полные, а Зукаррелло — частичный со списком из 10 нежелательных команд. Нельзя скинуть без согласия игрока даже престарелого защитника Алекса Голигоски и работяг Брэндона Дюхайма с Пэтом Маруном. И «спасибо» за это американец может сказать лишь себе и своей щедрости, с которой он прописал no-move clause чуть ли не каждому хоккеисту «Миннесоты» — пространства для телодвижений он лишил себя сам.

Единственным способом взбодрить потухшую команду было увольнение Эвасона. Только решение Герина назначить вместо него Джона Хайнса не сулит «Дикарям» принципиально ничего хорошего.

Джон Хайнс. Фото USA Today Sports

Хайнс — тренер без больших достижений и друг генерального менеджера

К своим 48 годам новый тренер Капризова и компании не выиграл ровным счетом ничего на профессиональном уровне. Он дважды становился чемпионом регулярки в студенческой NCAA, будучи помощником некогда бессменного коуча Университета Бостона Джека Паркера. Успел привести юниорскую сборную США к золотым медалям ЮЧМ как в качестве главного, так и в роли ассистента, сделав неплохую карьеру в Национальной программе развития. А после — шагнул в АХЛ и возглавил фарм-клуб «Питтсбурга», где в то время начинал свой путь в системе на позиции тренера по развитию Герин, который в 2017-м начал совмещать работу ассистента Джима Рутерфорда в «Пингвинз» с должность генменеджера «Уилкс-Барри».

Впрочем, впервые пересеклись они еще в 1998-м, когда Герин во время контрактного спора с руководством «Нью-Джерси» поддерживал форму в команде Национальной программы развития и сдружился там с Хайнсом, занимавшим пост помощника главного тренера, — человеком, с которым у него была наименьшая разница в возрасте. Уже тогда они вместе ходили пить пиво (и это не чья-то выдумка, а слова тренера) и через какое-то время вновь воссоединились в Пенсильвании.

За шесть лет в фарме «Пингвинов» Хайнс дважды выигрывал ахаэловскую регулярку, но ни разу не доходил до финала Кубка Колдера, два раза оступившись на стадии финала конференции. Отсутствие серьезных побед в АХЛ не помешало ему возглавить в 2015-м перестроечный «Нью-Джерси». Причем свой первый шанс в НХЛ он получил от тогдашнего босса «Девилз» Рэя Шеро, который также знаком с ним со времен «Питтсбурга», где трудился генменеджером и вице-президентом по хоккейным операциям. В каком клубе нынче работает 61-летний американец, который привел Евгения Малкина и Сидни Кросби к их первому Кубку Стэнли? Разумеется, в «Миннесоте» старшим советником Герина. В ситуации, когда было нужно экстренно искать коуча, бывшие пенсильванские управленцы не придумали ничего лучше, кроме как пригласить на работу старого друга.

Джон Хайнс. Фото USA Today Sports

Из «Нью-Джерси» и «Нэшвилла» Хайнса увольняли раньше срока

Добрым словом болельщики «Девилз» Хайнса не вспоминают. Хотя за четыре с половиной года в Ньюарке он сумел сенсационно вывести еле живую команду в плей-офф в сезоне-2017/18, когда «Дьяволы» на горбушке звена Холл — Хишир — Пальмери заползли в первый раунд через wild card и смогли зацепить один матч в серии с «Тампой». Требовать с ходу больших результатов на руинах, оставленных Лу Ламорелло, от него было глупо. Но после попадания в плей-офф и постепенного усиления состава от него ждали поступательного движения вперед, а не очередной борьбы за первый пик драфта и ряда конфликтов с лидерами, периодически отправлявшимися в запас.

Его увольнение в декабре 2019-м получилось довольно логичным. При этом об этом решении публично сожалели не только Шеро, назвавший его вынужденным, и Тэйлор Холл, взявший при нем «Харт Трофи», но и Джек Хьюз, откровенно мучившийся при нем в свой дебютный сезон в НХЛ от чересчур строгих рамок. А вот то, что он получил назначение в «Нэшвилл» спустя месяц после отставки из «Нью-Джерси», всех по-настоящему удивило.

Некогда бессменный генменеджер «Нэшвилл» Дэвид Пойл, знавший его по работе в USA Hockey, рассчитывал, что Хайнс идеально подойдет «Хищникам» с их привычным креном на оборонительный хоккей в тот момент, когда их чемпионское окно начало закрываться. Однако при нем лидеры впали в стагнацию, а команда, все чаще полагавшаяся на звездившего в рамке финна Юусо Сароса, застряла в середине таблицы и в первый же сезон под его руководством умудрилась проиграть в коронавирусном плей-ин «Аризоне».

Справедливости ради в сезоне-2021/22 ему удалось реанимировать почти безнадежных Райана Джохансена и Мэтта Дюшэна и провести более чем достойную регулярку, затащив увядающую команду в плей-офф и получив от руководства новый двухлетний контракт. Но в первом раунде его ждали быстрые 0:4 от чемпионского «Колорадо». Только уволенным он оказался лишь через год после того, как «Предаторз» прошлой весной впервые с 2014-го не попали в кубковую восьмерку «Запада». Не спасло Хайнса даже то, что распроданный перед дедлайном «Нэшвилл» до последнего боролся за wild card.

Фото USA Today Sports

«Миннесота» может снова стать унылой

В это межсезонье Хайнс считался одним из главных фаворитов на место Жерара Галлана в «Рейнджерс», которое в итоге досталось Питеру Лавиолетту. Параллельно с этим сразу несколько команд, включая «Миннесоту», предлагали ему роль ассистента. Несмотря на обилие вариантов, он решил проявить терпение и дождаться должности главного тренера, анализируя во время простоя слабые места потенциальных работодателей. Забавнее всего, что, по его собственному признанию, он чаще всего смотрел именно матчи «Уайлд».

Теперь ему и его новому помощнику Патрику Дуаеру, которого подняли из фарма, предстоит решать ворох игровых проблем «Дикарей». Проблема в том, что из-за предыдущих ходов Герина у него не так много инструментов, чтобы оперативно исправить игру команды, которая рискует застрять в подвале. Все, что остается ему сейчас, — это рассказывать про свое желание играть в «быстрый, агрессивный хоккей с быстрым выходом из зоны и переходом в атаку». Кажется, эти слова произносит любой тренер, который заступает на должность по ходу регулярного чемпионата.

У «Миннесоты» еще два сезона будут висеть мертвым грузом в платежке выкупленные контракты Зака Паризе и Райана Суттера, занимающие под потолком больше 14 миллионов долларов. Само собой, этот балласт — вина не Герина, а его предшественника Чака Флетчера. Правда, он загнал команду в тупик другими ошибками.

Например, Герин в 2021-м слишком загодя до открытия рынка свободных агентов выписал новый трехлетний контракт с NMC на общую сумму 3,6 миллиона долларов 31-летнему защитнику Джону Мериллу, который второй сезон подряд «едет с ярмарки» и сейчас не проходит в состав, а в сентябре — наградил четырехлетним соглашением с кэпхитом 4 миллиона долларов силовика Маркуса Фолиньо, лишь раз прыгнувшего выше планки в 40 очков за сезон. В условиях строжайшей экономии даже 1,2 миллиона Мерилла выглядят большой суммой. Тяжело понять и то, зачем он год назад продлил с полным запретом на обмен Алекса Голигоски, который на тот момент был седьмым защитником «Уайлд» при отсутствии проблем со здоровьем.

Пока ясно одно: Герин и владелец «Миннесоты» Крэйг Липолд решительно отвергают идею уйти в перестройку, несмотря на желание фанатов получить высокий пик в первом раунде следующего драфта. Для того чтобы иметь возможность сохранить Капризова через три года, «Дикари» должны оставаться конкурентоспособными и ежегодно выходить в плей-офф — кажется, именно кубковые перспективы команды смущали Кирилла во время затяжных переговоров по действующему контракту.

А значит, нужно срочно вытаскивать из ямы страдающего от нехватки голов Мэтта Болди и развивать талантливую молодежь — Марко Росси, Брока Фэйбера, Йеспера Валльстедта, Карсона Ламбоса и Райана О'Рурка. Иначе клуб рискует откатиться в «докапризовский» период, когда первый раунд был потолком, и окунуться в привычную серость. Настораживает лишь то, что за развитие проспектов некогда «юниорскому» тренеру Хайнсу прилетало в «Нью-Джерси» и «Нэшвилле» не меньше, чем за скучный хоккей и результаты.