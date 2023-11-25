У Овечкина отняли гол! «Вашингтон» после серии побед уничтожили дома
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Эдмонтон» — 0:5 (0:2, 0:3, 0:0)
Голы: Кейн — 9 (Драйзайтль, Дешарне), 14:10 — 0:1. Нюджент-Хопкинс — 4 (Макдэвид, Хаймэн), 15:24 — 0:2. Бушар — 5 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 23:44 — 0:3. Драйзайтль — 7 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 24:48 — 0:4. Драйзайтль — 8 (бол., Хаймэн, Макдэвид), 38:37 — 0:5.
Вратари: Линдгрен — Скиннер.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 25 (6+11+8) — 35 (21+9+5).
Наши: Алексеев (13.20/1/-1), Кузнецов (21.40/2/-1), Овечкин (23.54/3/-1) — -.
24 ноября. Вашингтон. Capital One Arena.
Смена главного тренера не дала мгновенного результата. После увольнения Джея Вудкровта «Ойлерз» сначала одержали две победы, а затем проиграли трижды подряд, все отдаляясь от зоны плей-офф.
Обратная ситуация — у «Вашингтона». Никто в здравом уме не считал их перед началом сезона фаворитами на взятие «чашки», в отличие от того же «Эдмонтона». Однако команда Овечкина выдала очень быстрый старт, а к матчу с «Вашингтоном» подошла с 5-матчевой победной серией.
Кроме того, к матчу с «Ойлерз» после болезни вернулся Евгений Кузнецов. Спенсер Карбери определил его в звено к Ти Джею Оши и Сонни Милано. Но по ходу матча сочетания в «Кэпиталз» неоднократно менялись. Более-менее стабильно провела игру только четвертая тройка.
В первом периоде «Эдмонтон» выглядел солиднее соперника и закономерно повел в счете 2:0. Даже несмотря на то, что обе шайбы, влетевшие в ворота Чарли Линдгрена в первые 20 минут встречи, были немного шальными.
Уже в первые 5 минут второго периода у хоккеистов «Вашингтона» откровенно начали сдавать нервы. Сначала Том Уилсон в стиле Дамира Рыспаева полез на троих игроков «Эдмонтона» и получил две минуты за грубость. Затем опытный Джон Карлсон схлопотал удаление за оскорбление судей.
Обе эти попытки численного преимущества «Эдмонтон» реализовал, поведя в счете уже в четыре шайбы. Оставшиеся 35 минут встречи фактически превратились в формальность.
Во втором периоде «Ойлерз» еще несколько раз убегали в опасные контратаки, а в концовке Леон Драйзайтль вновь реализовал попытку большинства — 5:0.
Макдэвид, который прошлую регулярку завершил с со 153 результативными действиями, впервые в этом сезоне смог набрать более двух очков за игру. Канадец в игре с «Вашингтоном» отметился сразу 4 результативными действиями. Теперь на его счету 20 (6+14) очков в 17 матчах. На счету Леона Драйзайтля дубль и ассист. Всего в 19 матчах сезона немец уже набрал 26 (8+18 очков).
В третьем периоде Овечкин и Кузнецов повторили эпизод из матча «Локомотив» — СКА. Евгений выиграл в большинстве вбрасывание, а Александр мгновенно бросил в касание и забил. Однако судья уже после броска свистнул о нарушении процедуры вбрасывания. Ему очень повезло, что к тому моменту счет на табло был уже 5:0, а до конца игры оставались не доли секунды, а 14 с половиной минут.
За весь матч Овечкин в итоге нанес 3 броска в створ, но отличиться не смог. В 17 матчах на его счету всего 5 голов. С таким графиком погоня за Гретцки будет крайне непростой.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|18
|14
|4
|29
|2
|Вашингтон
|17
|10
|7
|22
|3
|Каролина
|18
|11
|7
|22
|4
|Филадельфия
|20
|10
|10
|21
|5
|Айлендерс
|18
|7
|11
|19
|6
|Питтсбург
|18
|9
|9
|18
|7
|Нью-Джерси
|18
|8
|10
|17
|8
|Коламбус
|21
|6
|15
|16
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|19
|14
|5
|31
|2
|Флорида
|19
|12
|7
|25
|3
|Торонто
|18
|10
|8
|23
|4
|Детройт
|19
|10
|9
|23
|5
|Тампа-Бэй
|20
|9
|11
|23
|6
|Монреаль
|20
|9
|11
|20
|7
|Баффало
|19
|8
|11
|18
|8
|Оттава
|15
|8
|7
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|18
|12
|6
|26
|2
|Колорадо
|18
|12
|6
|24
|3
|Виннипег
|18
|11
|7
|24
|4
|Сент-Луис
|19
|10
|9
|21
|5
|Нэшвилл
|19
|9
|10
|18
|6
|Аризона
|19
|8
|11
|18
|7
|Миннесота
|17
|5
|12
|14
|8
|Чикаго
|18
|6
|12
|12
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|20
|14
|6
|30
|2
|Лос-Анджелес
|18
|12
|6
|27
|3
|Ванкувер
|20
|13
|7
|27
|4
|Сиэтл
|21
|8
|13
|21
|5
|Анахайм
|20
|9
|11
|18
|6
|Калгари
|19
|7
|12
|17
|7
|Эдмонтон
|19
|6
|13
|13
|8
|Сан-Хосе
|20
|3
|17
|8
|25.11
|02:00
|
Баффало – Питтсбург
|- : -
|25.11
|03:30
|
Оттава – Айлендерс
|- : -
|25.11
|04:00
|
Каролина – Тампа-Бэй
|- : -
|25.11
|04:00
|
Флорида – Виннипег
|- : -
|25.11
|04:30
|
Миннесота – Колорадо
|- : -
|25.11
|04:30
|
Даллас – Калгари
|- : -
|25.11
|06:00
|
Сиэтл – Ванкувер
|- : -
|25.11
|21:00
|
Рейнджерс – Бостон
|- : -
|И
|О
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|20
|31
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|20
|30
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|19
|30
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|18
|14
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|18
|14
|
|
Фрэнк Ватрано
Анахайм
|20
|13
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|2
|1.53
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|7
|1.7