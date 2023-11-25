Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 03:10

У Овечкина отняли гол! «Вашингтон» после серии побед уничтожили дома

«Вашингтон» проиграл «Эдмонтону» в НХЛ
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
25 ноября. «Вашингтон» — «Эдмонтон» — 0:5.
Фото USA Today Sports
«Эдмонтон» разгромил «Кэпиталз».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Эдмонтон» — 0:5 (0:2, 0:3, 0:0)
Голы: Кейн — 9 (Драйзайтль, Дешарне), 14:10 — 0:1. Нюджент-Хопкинс — 4 (Макдэвид, Хаймэн), 15:24 — 0:2. Бушар — 5 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 23:44 — 0:3. Драйзайтль — 7 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 24:48 — 0:4. Драйзайтль — 8 (бол., Хаймэн, Макдэвид), 38:37 — 0:5.
Вратари: Линдгрен — Скиннер.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 25 (6+11+8) — 35 (21+9+5).
Наши: Алексеев (13.20/1/-1), Кузнецов (21.40/2/-1), Овечкин (23.54/3/-1) — -.
24 ноября. Вашингтон. Capital One Arena.

Смена главного тренера не дала мгновенного результата. После увольнения Джея Вудкровта «Ойлерз» сначала одержали две победы, а затем проиграли трижды подряд, все отдаляясь от зоны плей-офф.

Обратная ситуация — у «Вашингтона». Никто в здравом уме не считал их перед началом сезона фаворитами на взятие «чашки», в отличие от того же «Эдмонтона». Однако команда Овечкина выдала очень быстрый старт, а к матчу с «Вашингтоном» подошла с 5-матчевой победной серией.

24&nbsp;ноября. &laquo;Вашингтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Эдмонтон&raquo;&nbsp;&mdash; 0:5. «Эдмонтон» разгромил «Вашингтон». У Овечкина «-1»

Кроме того, к матчу с «Ойлерз» после болезни вернулся Евгений Кузнецов. Спенсер Карбери определил его в звено к Ти Джею Оши и Сонни Милано. Но по ходу матча сочетания в «Кэпиталз» неоднократно менялись. Более-менее стабильно провела игру только четвертая тройка.

В первом периоде «Эдмонтон» выглядел солиднее соперника и закономерно повел в счете 2:0. Даже несмотря на то, что обе шайбы, влетевшие в ворота Чарли Линдгрена в первые 20 минут встречи, были немного шальными.

Уже в первые 5 минут второго периода у хоккеистов «Вашингтона» откровенно начали сдавать нервы. Сначала Том Уилсон в стиле Дамира Рыспаева полез на троих игроков «Эдмонтона» и получил две минуты за грубость. Затем опытный Джон Карлсон схлопотал удаление за оскорбление судей.

Обе эти попытки численного преимущества «Эдмонтон» реализовал, поведя в счете уже в четыре шайбы. Оставшиеся 35 минут встречи фактически превратились в формальность.

Во втором периоде «Ойлерз» еще несколько раз убегали в опасные контратаки, а в концовке Леон Драйзайтль вновь реализовал попытку большинства — 5:0.

Макдэвид, который прошлую регулярку завершил с со 153 результативными действиями, впервые в этом сезоне смог набрать более двух очков за игру. Канадец в игре с «Вашингтоном» отметился сразу 4 результативными действиями. Теперь на его счету 20 (6+14) очков в 17 матчах. На счету Леона Драйзайтля дубль и ассист. Всего в 19 матчах сезона немец уже набрал 26 (8+18 очков).

В третьем периоде Овечкин и Кузнецов повторили эпизод из матча «Локомотив» — СКА. Евгений выиграл в большинстве вбрасывание, а Александр мгновенно бросил в касание и забил. Однако судья уже после броска свистнул о нарушении процедуры вбрасывания. Ему очень повезло, что к тому моменту счет на табло был уже 5:0, а до конца игры оставались не доли секунды, а 14 с половиной минут.

За весь матч Овечкин в итоге нанес 3 броска в створ, но отличиться не смог. В 17 матчах на его счету всего 5 голов. С таким графиком погоня за Гретцки будет крайне непростой.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Эдмонтон Ойлерз
1
Читайте также
Русские вратари — больше не сильнейшие в мире? Начало чемпионата НХЛ — не в их пользу
Сборная России шесть раз была чемпионом мира по футболу. Нет, это не ошибка
Первый вертолет с заложниками ХАМАС приземлился в Тель-Авиве
Еще 105 эвакуированных из Газы россиян возвращены на родину
Глава фракции Зеленского Арахамия оценил возможность переговоров с Россией
Байден заявил об освобождении следующей группы заложников ХАМАС 25 ноября
Популярное видео
«Коламбус» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Судьи отменили гол Овечкина в матче с «Эдмонтоном»
«Эдмонтон» разгромил «Вашингтон». У Овечкина «-1»
Овечкин вышел на чистое 51-е место по количеству матчей в НХЛ
Экс-вратарь НХЛ Бирон считает, что Овечкин не сможет забить 30 голов в сезоне
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире (видео)
Юниор или ветеран? Угадай, сколько лет Овечкину на фото
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
`

Русские вратари — больше не сильнейшие в мире? Начало чемпионата НХЛ — не в их пользу
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 18 14 4 29
2 Вашингтон 17 10 7 22
3 Каролина 18 11 7 22
4 Филадельфия 20 10 10 21
5 Айлендерс 18 7 11 19
6 Питтсбург 18 9 9 18
7 Нью-Джерси 18 8 10 17
8 Коламбус 21 6 15 16
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 19 14 5 31
2 Флорида 19 12 7 25
3 Торонто 18 10 8 23
4 Детройт 19 10 9 23
5 Тампа-Бэй 20 9 11 23
6 Монреаль 20 9 11 20
7 Баффало 19 8 11 18
8 Оттава 15 8 7 16
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 18 12 6 26
2 Колорадо 18 12 6 24
3 Виннипег 18 11 7 24
4 Сент-Луис 19 10 9 21
5 Нэшвилл 19 9 10 18
6 Аризона 19 8 11 18
7 Миннесота 17 5 12 14
8 Чикаго 18 6 12 12
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 20 14 6 30
2 Лос-Анджелес 18 12 6 27
3 Ванкувер 20 13 7 27
4 Сиэтл 21 8 13 21
5 Анахайм 20 9 11 18
6 Калгари 19 7 12 17
7 Эдмонтон 19 6 13 13
8 Сан-Хосе 20 3 17 8
Результаты / календарь
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
25.11 02:00
Баффало – Питтсбург
 - : -
25.11 03:30
Оттава – Айлендерс
- : -
25.11 04:00
Каролина – Тампа-Бэй
 - : -
25.11 04:00
Флорида – Виннипег
 - : -
25.11 04:30
Миннесота – Колорадо
 - : -
25.11 04:30
Даллас – Калгари
 - : -
25.11 06:00
Сиэтл – Ванкувер
 - : -
25.11 21:00
Рейнджерс – Бостон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Куинн Хьюз

Куинн Хьюз

Ванкувер

 20 31
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 20 30
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 19 30
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 18 14
Кайл Коннор

Кайл Коннор

Виннипег Джетс

 18 14
Фрэнк Ватрано

Фрэнк Ватрано

Анахайм

 20 13
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Алекс Лион

Алекс Лион

Детройт

 2 1.53
Джонатан Куик

Джонатан Куик

Рейнджерс

 7 1.7

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости