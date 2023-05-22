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Американский ЦСКА: «Вегас» не прощает ошибок соперникам

Михаил Зислис
Обозреватель
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21 мая. «Вегас» — «Даллас» (3:2 ОТ).
Фото USA Today Sports
«Рыцари» вырвали вторую победу у «Далласа».

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Второй матч
«Вегас» — «Даллас» — 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Хейсканен — 1 (Гленденинг, Сутер), 2:47 — 0:1. Стоун — 6 (бол., Стивенсон, Маршессо), 10:08 — 1:1. Робертсон — 4 (бол., Дадонов, Сутер), 29:21 — 1:2. Маршессо — 6 (Айкел, Барбашев), 57:38 — 2:2. Стивенсон — 7 (Теодор, Стоун), 61:12 — 3:2.
Вратари: Хилл — Эттингер.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 24 (5+5+12+2) — 28 (9+8+10+1).
Наши: Барбашев (15.23/0/+1) — Дадонов (17.09/3/-1).
21 мая. Парадайс. T-Mobile Arena.
Счет в серии: 2-0.

«Вегас» во второй раз подряд оказался сильнее «Далласа» в овертайме (3:2ОТ) и укрепил свое преимущество в серии до 2-0.

Вязкая игра в исполнении «Голден Найтс» способна быстро превратить бурно цветущий сад в унылую пустыню. Огромная плотность и масса активно навязываемых единоборств заставляют проводить определенные параллели. «Золотые Рыцари» сильно напоминают по стилю ЦСКА с поправкой на уровень мастерства. Только в первом периоде соперники провели 27 силовых приемов на двоих, причем «Даллас» старался не отставать от хозяев. Смотрелось действо, в котором главной задачей ставится разрешение, бодро только поначалу. Несколько изменил течение матча гол защитника «Старз» Миро Хейсканена — финну помог удачный рикошет.

«Вегас» ответил быстро, заработав своей активностью два удаления в одной смене благодаря тройке Иван Барбашев-Джэк Айкел-Джонатан Маршессо. Именно это сочетание больше всех выделялось в атаке «Золотых Рыцарей». Однако синхронности в атакующих действиях остальным звеньям остро не хватало. Гол, забитый в формате «пять на три», состоялся благодаря удачному отскоку от конька защитника «Далласа» Эсы Линделла точно на клюшку Марку Стоуну.

Подзарядиться эмоциям от заброшенной шайбы хоккеистам «Вегаса» не удалось. Игра в исполнении хозяев навевала тоску и клонила в сон. Десять бросков в створ ворот Джейка Оттинджера к третьему периоду — это ужас. Режиссер трансляции не нашел ничего лучше, чем продемонстрировать нарезку эпизодов с Айкелом, добросовестно отрабатывающим в обороне. Больше похвастаться «Вегасу» было нечем. Тогда как «Даллас» изредка находил способы пробиваться вперед с большим трудом, словно попутно преодолевал капканы, ловушки и ряды колючей проволоки в нейтральной зоне. Забили гости в большинстве, причем лучший бомбардир команды в регулярном чемпионате Джейсон Робертсон, слегка потерявшийся в плей-офф, отличился во втором матче подряд. Снова стоит выделить очень полезно отыгравшего всю встречу Евгения Дадонова.

В третьем периоде «Вегас» добавил и заставил Оттинджера трудиться, не жалея сил. У его ворот периодически вспыхивали опасные ситуации, но гости с горем пополам справлялись с давлением соперника. Подвел их совершенно неожиданно самый опытный защитник команды, 38-летний Райан Сутер. Он и шайбу не сумел быстро по борту вывести, и на своем пятачке потерял Маршессо. Форвард «Вегаса» перевел игру в овертайм за 2.22 до конца третьего периода.

Овертайм не затянулся, а забил Чэндлер Стивенсон после добивания. Незадолго до победной шайбы «Золотых Рыцарей» выручил вратарь Эйдин Хилл, справившийся с броском нападающего «Старз» Уайатта Джонстона. После двух игр «Вегас» ведёт 2-0 в серии и пока непонятно, как можно остановить эту машину.

Евгений Дадонов
Иван Барбашев
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Даллас Старз
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