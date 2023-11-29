Дикий скандал в НХЛ: олимпийского чемпиона Перри выгнали из «Чикаго». По слухам, из-за интимной связи с мамой Бедарда
Кори Перри за последние сезоны заработал статус одного из главных неудачников НХЛ. Канадский форвард менял клубы, добирался до финала Кубка Стэнли, но проигрывал в решающих сериях. С «Далласом», «Монреалем» и «Тампой» нападающему оставалось только любоваться трофеем, который выставляли во время игр финала.
В межсезонье кубковый энтузиазм Перри угас. Вместо клуба-контендера канадец выбрал перестроечное «Чикаго» и подписал однолетний контракт на 4 млн долларов. Получил наибольший кэпхит с 2021 года, когда играл еще за «Монреаль». Правда, Перри продолжила преследовать черная полоса. Контракт с «Блэкхокс» нападающий не отработал — 28 ноября клуб поместил канадца на драфт отказов.
Кори пропустил два последних матча «Чикаго». Причины не разглашались. Генменеджер Кайл Дэвидсон только загадочно уточнял, общаясь с прессой, что Перри не будет в команде в обозримом будущем. Ветерана, которого приглашали летом, чтобы он помог адаптироваться в лиге первому номеру драфта Коннору Бедарду, таинственно отстранили. Официальное заявление от клуба пришло только сегодня. Оказывается, дело дошло до внутреннего расследования. О том, что на самом деле натворил Перри, нам придется только догадываться.
«После внутреннего расследования клуб установил, что Кори Перри вел себя неприемлемо и нарушил как условия своего контракта стандартного игрока, так и внутреннюю политику «Блэкхокс», направленную на создание профессиональной и безопасной рабочей среды. В связи с этим Кори Перри отправлен на драфт отказов. После того как мистер Перри пройдет процедуру драфта отказов, контракт с ним будет немедленно расторгнут», — говорится в заявлении «Блэкхокс».
Отстранение Перри сопровождалось странными слухами. Анонимный аккаунт в твиттере запустил инсайд об интимной связи Кори с мамой Коннора Бедарда. Позднее инсайдер NBC Sports Chicago Чарли Румелиотис опроверг слухи об интрижке нападающего. Дыма без огня, как известно, не бывает. Об этом намекает и категоричная позиция «Чикаго», которое не стало церемониться с авторитетным хоккеистом.
Формально канадец открыт для предложений от остальных команд, но вряд ли руководители захотят связываться со скандальным игроком. В НХЛ трепетно (но в то же время выборочно) относятся к институту репутации. Остается только догадываться, какими методами Перри помогал Бедарду адаптироваться в лиге, но теперь НХЛ с большей вероятностью закрыта для члена Тройного золотого клуба.
После отстранения форварду приготовлены два пути: продолжить играть в Европе или закончить карьеру. Перри — 38 лет. Не исключено, что контрактом с «Чикаго» нападающий планировал завершить славный путь в НХЛ. Никто не знает, как неприятная история повлияет на желание оставаться в хоккее.
Кори могут приютить в КХЛ или чемпионате Швейцарии. Наша лига за последние сезоны приняла немало игроков, которые попали в скандалы разной степени тяжести за океаном: Рид Буше, Брендан Лайпсик, Джейк Виртанен, Алекс Гальченюк, Митчелл Миллер. Так почему бы кому-то из клубов-олигархов не уговорить олимпийского чемпиона доиграть сезон в России? Такой сценарий не выглядит правдоподобным, но в то же время месяц назад мы и представить не могли, что Перри со скандалом выгонят из «Чикаго», а одной из его причин, по слухам, будут отношения с мамой Бедарда.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|20
|15
|5
|31
|2
|Каролина
|20
|12
|8
|24
|3
|Филадельфия
|21
|11
|10
|23
|4
|Вашингтон
|18
|10
|8
|22
|5
|Айлендерс
|20
|8
|12
|22
|6
|Питтсбург
|20
|10
|10
|20
|7
|Нью-Джерси
|19
|9
|10
|19
|8
|Коламбус
|23
|7
|16
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|21
|14
|7
|31
|2
|Флорида
|21
|13
|8
|27
|3
|Детройт
|20
|11
|9
|25
|4
|Тампа-Бэй
|22
|10
|12
|25
|5
|Торонто
|19
|10
|9
|23
|6
|Баффало
|22
|10
|12
|22
|7
|Монреаль
|21
|9
|12
|20
|8
|Оттава
|17
|8
|9
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|21
|15
|6
|30
|2
|Даллас
|19
|12
|7
|26
|3
|Виннипег
|20
|12
|8
|26
|4
|Сент-Луис
|20
|11
|9
|23
|5
|Нэшвилл
|20
|10
|10
|20
|6
|Аризона
|20
|9
|11
|20
|7
|Миннесота
|19
|5
|14
|14
|8
|Чикаго
|19
|6
|13
|12
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|22
|14
|8
|31
|2
|Лос-Анджелес
|19
|13
|6
|29
|3
|Ванкувер
|22
|14
|8
|29
|4
|Калгари
|22
|9
|13
|21
|5
|Сиэтл
|22
|8
|14
|21
|6
|Анахайм
|21
|9
|12
|18
|7
|Эдмонтон
|20
|7
|13
|15
|8
|Сан-Хосе
|22
|5
|17
|12
|29.11
|03:00
|
Торонто – Флорида
|- : -
|29.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Айлендерс
|- : -
|29.11
|03:30
|
Филадельфия – Каролина
|- : -
|29.11
|04:00
|
Миннесота – Сент-Луис
|- : -
|29.11
|04:00
|
Нэшвилл – Питтсбург
|- : -
|29.11
|04:00
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Виннипег – Даллас
|- : -
|29.11
|04:30
|
Чикаго – Сиэтл
|- : -
|29.11
|05:00
|
Эдмонтон – Вегас
|- : -
|29.11
|05:00
|
Аризона – Тампа-Бэй
|- : -
|29.11
|06:00
|
Ванкувер – Анахайм
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|21
|36
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|22
|33
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|22
|33
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|22
|15
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|21
|15
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|21
|15
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|3
|1.35
|
|
Адин Хилл
Вегас
|13
|1.97