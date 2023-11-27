Русский форвард тоскует в Америке и хочет вернуться. Почему Воронкову некомфортно в «Коламбусе»

Наш игрок готов приехать в «Ак Барс» в любой момент, а клуб готов его взять назад.

Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков может вернуться в КХЛ. Способов несколько. Хоккеист постарается уговорить клуб досрочно разорвать контракт или попросить у руководства «Жакетов», чтобы его отправили в Казань в аренду, при которой он вернется после окончания сезона. Но не спешите смеяться над Дмитрием или обвинять его в слабости. Не всем нравится играть в Америке.

О том, что у Дмитрия сложности за океаном, стало известно еще во время лагеря новичков. Руководство «Коламбуса» очень удивилось физическому состоянию Воронкова, который приехал со значительным лишним весом. К чести нападающего, он спокойно принял рекомендации и довольно быстро привел себя в форму.

Ссылка в фарм нервировала нашего игрока, но нахождение в «Кливленде» не затянулось. Руководство почувствовало, что Воронков недоволен своим положением, и быстро перевело его в основу, да и затягивать было нельзя. Если бы он остался в АХЛ до ноября, то мог бы самостоятельно вернуться домой. Более того, совсем недавно Дмитрий получил документ, гарантирующий ему то, что он больше не поедет в АХЛ. Имея такую бумагу на руках, хоккеист мог снимать квартиру в Коламбусе, обустраиваться и думать только о том, чтобы проявить себя в основном составе.

Для многих российских игроков такой документ — несбыточная мечта. Воронков же получил его, не показав в матчах ничего выдающегося. Да, статистика у него довольно неплохая для дебютанта, но надо смотреть матчи, чтобы понять ее истинное значение. Воронков отдавал передачи и даже забивал словно на автомате. Не покидало ощущение, что Дмитрий не понимал, что он здесь делает.

Дмитрий Воронков. Фото USA Today Sports

По слухам, Воронков совсем забросил тренировочный процесс между играми. То есть не горел желанием ходить в зал или дополнительно заниматься на льду. Это необязательно, но рекомендуется. Точнее, там как делается: тренер подходит и как бы случайно начинает говорить о необходимости подтянуть тот или иной показатель. Не приказывает, а как бы советует. Прислушаешься — молодец, а Дмитрий все это игнорировал.

И на это тоже можно было бы закрыть глаза. Воронков — мощный спортсмен с природным талантом. Ему надо месяца три просидеть на пляже с бесплатными напитками, чтобы действительно запустить свою форму. Главная причина в другом. И к ней надо относиться с уважением. Воронкову не очень комфортно в Америке. Он не знает английский, вряд ли его выучит, и ему в этом месте очень одиноко. Да, в команде есть Егор Чинахов и Кирилл Марченко, но у каждого своя жизнь, они не могут постоянно опекать Воронкова.

Хоккеист просто не готов к жизни в другой стране, и в этом нет ничего странного. Между прочим, в такой же ситуации оказывался Александр Радулов до момента, когда по-настоящему повзрослел. Ему тоже была необходима полноценная жизнь вне льда: тусовки, встреча с друзьями, общение с нашими девушками. Это позже он возмужал, изменились приоритеты — и рванул покорять НХЛ. Для Воронкова просто не пришло время.

Дмитрий пока не готов к тому, чтобы играть в НХЛ, у него нет особого желания жить в чужой стране и лишаться того, что не приобрести ни за какие деньги за океаном. Может быть, позже, через несколько лет, когда он остепенится, повзрослеет. И если вернется сейчас, то в этом не будет ничего позорного.

Дмитрий Воронков. Фото USA Today Sports

«Ак Барс» готов принять игрока в любую секунду. Да, придется освобождать ведомость, но запасные варианты у менеджеров клуба имеются. Воронков добавит клубу агрессии в атаке, наверняка сразу оживет Радулов, чуть поникший в последнее время.

А уехать в Америку Дмитрий успеет. Дайте время.