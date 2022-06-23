«Колорадо» — чемпион? Команда Ничушкина — в шаге от победы в Кубке Стэнли

«Лавины» выиграли важнейший матч в гостях.

НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. Четвертый матч

«Тампа-Бэй» — «Колорадо» — 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Чирелли — 3 (Чернак), 0:36 — 1:0. Маккиннон — 12 (бол., Рантанен, Макар), 25:17 — 1:1. Хедман — 3 (Рутта), 30:42 — 2:1. Кольяно — 3 (Штурм, Хелм), 42:53 — 2:2. Кадри — 7, 72:02 — 2:3.

Вратари: Василевский — Кемпер.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 39 (17+9+10+3) — 38 (4+17+6+11).

Наши: Кучеров (22.51/2/0), Сергачев (32.50/3/-1) — Ничушкин (24.45/4/0).

23 июня. Тампа. Amalie Arena.

Счет в серии: 1-3

Практически все двое суток до четвертого матча финала Кубка Стэнли фанаты «Тампы» провели в томительном ожидании и гаданиях о том, сыграет ли Никита Кучеров. Главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер вроде бы как давал понять, что россиянин должен вернуться на лед ко второй домашней игре, но при этом не раскидывался стопроцентными обещаниями. И по-настоящему отлегло у болельщиков лишь, когда они увидели заветную фамилию «KUCHEROV» в официальном протоколе.

Не тешил ложными надеждами прессу и коуч «Колорадо» Джаред Беднар, не зря взявший травмированного Назема Кадри вместе с командой на выезд. Однако каким бы долгожданным ни было сегодняшнее возвращение второго центра «Эвеланш», мало кто верил, что после трех недель простоя чернобородый центр станет главным героем «Колорадо».

Поймавшая свою волну «Тампа» начала давить гостей с первой смены и уже на 36-й секунде благодаря неистовому навалу от второго звена размочила Дарси Кемпера. Не смутил судей даже слетевший шлем канадского вратаря, которого за мгновение до своей шайбы обезглавил Энтони Сирелли.

Открыв счет, «Лайтнинг» пошли в аккуратный форчекинг, вынуждавший «Колорадо» ошибаться и принесший победу в третьей игре. Один раз жестко обрезался на своей синей линии даже реактивный Натан Маккинон, чьим подарком не воспользовался Ник Пол. Но удивительное дело — при всем давлении и огромном количестве бросков хозяев, парни Беднара проводили достаточно много времени в чужой зоне и по времени в атаке переигрывали действующего чемпиона. Вот только «Молнии» просто роскошно играли в позиционной обороне и постоянно оказывались на линии броска, насобирав 13 блокшотов только за первый период. Особенно хороши в ловле шайбы на себя были Михаил Сергачев и Эрик Чернак, которого Маккиннон нехило подстрелил уже во втором периоде.

Сравнять счет «Колорадо» на старте второй двадцатиминутки помогло удаление Виктора Хедмана, схватившего не самые обязательные две минуты за блокировку. Причем гол неугомонного Маккиннона вышел довольно курьезным. Звездный центр, отдав поперечный пас на Микко Рантанена, покатил на пятак закрывать обзор Василевскому, но после быстрого прострела финна неожиданно для себя стал героем эпизода, забив коньком.

Впрочем, уже через пять минут Хедман исправился и, самостоятельно протащив шайбу почти через всю площадку, не самым сильным броском с неудобной руки поставил в тупик Кемпера. Получилось по-настоящему красиво. Чем не вызов для малыша Кэйла Макара?

Ну и если вы думаете, что Дэвон Тэйвз, чуть было не лишивший «Тампу» Кучерова два дня назад, в четвертом матче перестал жестить, то очень зря. Сегодня силовой прием защитника «Колорадо», пусть и опосредованно, но чуть было не лишил «Молний» Энтони Сирелли. Сам хит на первый взгляд получился довольно безобидным и никакого урона здоровью автора первой шайбы не нанес. А вот после того, как нападающий «Болтс» оказался на льду, его плечо зацепил Алекс Киллорн, неудачно зацепивший коньком руку партнера по звену. В итоге столкновение с Тэйвзом привело к тому, что канадец с итальянскими корнями мгновенно отправился в раздевалку, но уже после второго перерыва вернулся на лед.

Спасительный гол «Колорадо» пришел в начале третьего периода. Иронично, но и его «Лавины» забили ногой. Прожженный дед Даррен Хелм здорово бросил от правого борта в расчете на добивание, и в итоге его задумка оправдалась. После отскока от щитка Василевского первым на подборе оказался немец Нико Штурм. Однако как бы немец ни радовался, пытаясь забрать все лавры себе, атака гостей не стала бы результативной без рикошета от колена Эндрю Кольяно.

Овертайма вполне можно было бы избежать, попади довольно статичный Кучеров чуть ниже перекладины за 12 минут до конца третьего периода. И наверняка момент, после которого раздался характерный металлический лязг на всю арену, 86-й номер будет еще очень долго припоминать сам себе.

В дополнительной двадцатиминутке гости по-настоящему уничтожили «Тампу», перебросав ровно в четыре раза. Но куда важнее не количество, а качество моментов, которые «Лавины» генерировали у ворот хозяев. Чего только стоит попадание в каркас от Боуэна Байрэма и еще одно попадание в штангу. И это уже не говоря о нескольких спасениях Андрея Василевского, раз за разом дававшего своей команде шансы на исправление ситуации.

Ну и кто как не гениальный злодей Кадри должен был приговорить «Тампу» в овертайме? Практически весь матч один из самых ненавистных игроков лиги отмалчивался, а на 73-й минуте раздел Михаила Сергачева и забил настоящий гол-фантом. Пока все думали, что шайба после броска нападающего «Эвс» застряла где-то в щитках Василевского, она точнехонько затесалась под перекладиной и появилась на льду, только когда ее достал оттуда Стивен Стэмкос.

Ради такого момента ливанца из Онтарио стоило беречь почти месяц. «Колорадо» в шаге от своего первого с 2001 года Кубка Стэнли. И дописать свою сказку на домашнем льду Джаред Беднар может уже в эту субботу.