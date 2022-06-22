Самый престижный индивидуальный приз — у звездного американца. Его считают наследником Овечкина

«Харт Трофи» вручили Остону Мэттьюсу.

Для Остона Мэттьюса сегодня был большой день. Нападающий «Торонто» стал не только обладателем «Харт Трофи» по версии членов Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов, но и выиграл «Тед Линдсей Эворд» — приз самому выдающемуся хоккеисту чемпионата, которого выбирают представители Ассоциации игроков НХЛ. В борьбе за обе награды американец опередил форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида, причем сделал это довольно уверенно.

В голосовании на «Харт Трофи» Мэттьюс набрал в опросе 1630 баллов (119 первых мест), а капитан «Ойлерз» (прошлогодний обладатель награды) получил 1111 очков (29 первых мест). «Я всегда стараюсь ставить перед собой высокие цели и быть лучшим, насколько это возможно. Но думаю, что солгал бы, если бы сказал, что сейчас нет чувства легкой грусти. Прямо сейчас мне хотелось бы играть в хоккей и продолжать сезон», — скромно отреагировал Остон на свои индивидуальные награды.

Можно бесконечно спорить на тему того, кто же больше заслужил лавров из этих двух суперзвездных форвардов, но американец уже давно стал одним из главных действующих лиц в современной НХЛ. Мэттьюс в минувшей регулярке обновил кучу клубных рекордов и стал первым игроком в истории «Торонто», который выиграл «Тед Линдсей Эворд». Кроме того, он стал лучшим снайпером чемпионата, забросив 60 шайб в 73 матчах. Это первый случай в лиге за последние десять лет, когда кому-то покорился такой рубеж. Последним, кому это удавалось, был Стивен Стэмкос в сезоне-2011/12 (60 голов за 82 игры).

«С учетом его арсенала и того, как он бросает, я не удивлюсь, если в какой-то момент карьеры он забросит 70 шайб за сезон. Он настоящий снайпер. Не думаю, что на него можно наложить какие-то ограничения в этом плане, учитывая его мастерство и стремление. Такие показатели достигаются довольно редко, особенно в нынешнее время», — считает главный тренер «Тампы» Джон Купер. Не согласиться с ним очень трудно. Мэттьюс сейчас является безоговорочным символом нынешнего «Торонто». Он не просто стал лучшим снайпером чемпионата, но и обновил рекорд такого исторического клуба, превзойдя достижение Рика Вайва (54 гола в сезоне 1981/82).

Даже сам Вайв признался, что хочет пожать руку Мэттьюсу. «Пришло время передать эстафету. Прошло уже 40 лет, так что пришло время побить этот рекорд. И невероятно видеть, что это делает такой хоккеист. Химия Остона и Марнера великолепна. Митч — мастеровитый плеймейкер, он находит много способов передать шайбу Мэттьюсу, который способен забивать разными способами. Я просто хочу пожать Остону руку. Это будет момент гордости для меня», — сказал экс-форвард «Торонто». Впрочем, на снайперских достижениях Мэттьюс не остановился и стал третьим игроком в истории клуба, набравшим 100+ очков за сезон. Ранее это удавалось только Дэррилу Ситтлеру и Дагу Гилмору.

Неудивительно, что нынешние игроки НХЛ также впечатлены достижениями Остона. Ассоциация игроков лиги провела опрос среди хоккеистов, и 24 % игроков хотели бы бросать как нападающий «Торонто». Американец уступил в этом голосовании только Александру Овечкину (53 %). Даже капитан «Вашингтона» не остался в стороне и отметил снайперские способности Мэттьюса. «Мы оба любим атакующую игру, и он тоже играет с отличными хоккеистами, которые отдают ему шайбу и создают ему пространство. Конечно, за этим всегда интересно наблюдать. Каждый раз, когда вы видите, как кто-то забивает 50 или 60 голов, это довольно круто, и я надеюсь, что он продолжит делать то, что делает», — сказал Овечкин.

Остон Мэттьюс. Фото Global Look Press

По итогам минувшего сезона Остон заслуженно вошел в первую символическую сборную, которую выбирали журналисты. Рубеж в 50 голов ему покорился быстрее всех в НХЛ с 1996 года (62 матча). Куда ни глянь, а фамилия Мэттьюса соседствует с легендарными игроками. Легко понять, почему Остон — один из самых интересных игроков лиги и как ему удалось дважды за три года появиться на обложке симулятора НХЛ. Стиль за пределами льда, невероятный талант — он служит настоящим образцом новой хоккейной культуры и популяризирует этот вид спорта среди молодежи. Это не значит, что он превосходит Макдэвида в плане звездности, просто лиге хотя бы иногда нужна сменяемость лиц. Нет ничего удивительного в том, что американец собрал столько индивидуальных наград за этот сезон. И если травмы не помешают американцу, то пределы его возможностей еще впереди.