Кошмар российских вратарей в НХЛ: три наших голкипера пропустили 11 шайб за матч!
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Флорида» — 4:8 (0:3, 3:1, 1:4)
Голы: Верхэге — 21 (Ткачак, Беннетт), 1:10 — 0:1. Райнхарт — 26 (Форслинг, Барков), 3:02 — 0:2. Райнхарт — 27 (Барков, Родригес), 7:41 — 0:3. Макар — 9 (Маккиннон, Рантанен), 20:21 — 1:3. Мэнсон — 5 (Ничушкин, О`Коннор), 20:52 — 2:3. Ничушкин — 20 (бол., Макар, Рантанен), 24:35 — 3:3. Экман-Ларссон — 8 (Барков, Родригес), 28:50 — 3:4. Друэн — 9 (Жирар), 43:31 — 4:4. Райнхарт — 28 (бол., Ткачак, Барков), 45:59 — 4:5. Стенлунд — 7 (Ломберг), 48:59 — 4:6. Ткачак — 8 (Верхэге, Экблад), 56:17 — 4:7. Верхэге — 22 (п.в., Ткачак, Форслинг), 56:54 — 4:8.
Вратари: Просветов (Георгиев, 28:50, 56:39 — 56:54) — Бобровский.
Штраф: 12 — 10.
Броски: 26 (8+14+4) — 29 (10+7+12).
Наши: Ничушкин (18.41/6/-2) — Куликов (17.18/0/+1).
Денвер. Ball Arena. 18132 зрителя.
Перед встречей с «Флоридой» главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар планировал дать отдохнуть основному голкиперу Александру Георгиеву. Первый номер «Лавин» провел без замен пять матчей, выиграл четырех из них, а в последнем — с «Далласом» — получил приличную нагрузку. «Эвеланш» справились с прямым конкурентом по Центральному дивизиону только в овертайме. Георгиев отразил 28 бросков из 32. Вот только план Беднара с треском провалился. Вратарям в матче с «Флоридой» отводилась незавидная роль, а Просветов вовсе заканчивал игру на скамейке запасных.
«Эвеланш» словно забыли выйти на первый период и получили три пробоины за восемь минут. «Пантерз» забивали голы на любой вкус. Картер Верхаге расстрелял Просветова с близкой дистанции после передачи Мэттью Ткачака из-за ворот. Сэм Рейнхарт удачно подставил клюшку на пятаке, а позднее оформил дубль, лихо реализовав выход «один на один». Беднар отказался от быстрой замены голкипера, позволив Ивану исправиться. Хотя большой вины Просветова в пропущенных шайбах нет. Мало того, что «Флорида» с дебюта нагрузила вратаря опасными моментами, так еще и партнеры не шибко помогали россиянину.
Сергей Бобровский прочувствовал тяготы Просветова на старте второго периода. Уже тогда стало понятно, что команды подготовили матч-концерт. «Эвеланш» отыграли две шайбы за 52 секунды. В первой же атаке роскошный кистевой бросок удался Кэйлу Макару, а в следующей смене не обошлось без курьеза. Голкипер «Пантерз» отразил дальний бросок Джоша Мэнсона, но поскользнулся на своей клюшке, упал и позволил шайбе приземлиться за ленточку. Беды для Бобровского на этом не закончились. Еще через три минуты Валерий Ничушкин реализовал большинство, в фирменном стиле переправив шайбу на пятаке, и сравнял счет.
Терпение Беднара иссякло, когда «Лавины» пропустили четвертую шайбу. Оливер Экман-Ларссон пробил вратаря прямым броском от синей линии. В игру экстренно вступил Георгиев. Александр почти сразу отметился эффектным сэйвом, остановив прорыв к воротам финна Эту Луостаринена. Замена голкипера успокоила игру. Уже в третьем периоде «Эвеланш» снова сравняли счет — но удивительным образом развалились после спасительной шайбы Джонатана Друэна и получили еще четыре гола до конца матча, один в пустые ворота.
На сегодняшнюю статистику вратарей без слез не взглянешь. Дуэль российских голкиперов закончилась настоящим издевательством. Бобровский, впрочем, часто в интервью отмечал, что личные цифры отходят на второй план, когда команда выигрывает. Тем более «Флорида» продлила победную серию до семи матчей и подбирается к лидерам «Востока»: «Бостону» и «Рейнджерс». А «Эвеланш» во второй раз в сезоне пропустили восемь шайб. В середине ноября разобрать оборону «Колорадо» на молекулы удалось «Сент-Луису».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|38
|26
|12
|54
|2
|Каролина
|40
|22
|18
|49
|3
|Айлендерс
|39
|18
|21
|46
|4
|Филадельфия
|39
|20
|19
|46
|5
|Нью-Джерси
|38
|21
|17
|44
|6
|Вашингтон
|37
|18
|19
|42
|7
|Питтсбург
|38
|19
|19
|42
|8
|Коламбус
|41
|13
|28
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|38
|24
|14
|54
|2
|Флорида
|39
|25
|14
|52
|3
|Торонто
|37
|20
|17
|47
|4
|Тампа-Бэй
|41
|19
|22
|43
|5
|Детройт
|39
|19
|20
|42
|6
|Монреаль
|39
|17
|22
|39
|7
|Баффало
|40
|17
|23
|38
|8
|Оттава
|35
|14
|21
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|38
|25
|13
|54
|2
|Колорадо
|40
|25
|15
|53
|3
|Даллас
|38
|22
|16
|49
|4
|Нэшвилл
|40
|22
|18
|45
|5
|Сент-Луис
|38
|20
|18
|41
|6
|Аризона
|37
|19
|18
|40
|7
|Миннесота
|38
|17
|21
|38
|8
|Чикаго
|39
|11
|28
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|39
|25
|14
|53
|2
|Вегас
|40
|23
|17
|51
|3
|Лос-Анджелес
|35
|20
|15
|46
|4
|Эдмонтон
|36
|20
|16
|41
|5
|Сиэтл
|39
|16
|23
|41
|6
|Калгари
|39
|17
|22
|39
|7
|Анахайм
|38
|13
|25
|27
|8
|Сан-Хосе
|40
|9
|31
|21
|7.01
|00:00
|
Колорадо – Флорида
|4 : 8
|7.01
|03:00
|
Питтсбург – Баффало
|1 : 3
|7.01
|03:00
|
Сан-Хосе – Торонто
|1 : 4
|7.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Ванкувер
|4 : 6
|7.01
|03:00
|
Коламбус – Миннесота
|3 : 4 ОТ
|7.01
|03:00
|
Бостон – Тампа-Бэй
|7 : 3
|7.01
|03:00
|
Каролина – Сент-Луис
|1 : 2 Б
|7.01
|03:00
|
Монреаль – Рейнджерс
|4 : 3 Б
|7.01
|04:00
|
Даллас – Нэшвилл
|3 : 4
|7.01
|06:00
|
Вегас – Айлендерс
|5 : 2
|7.01
|06:00
|
Эдмонтон – Оттава
|3 : 1
|7.01
|23:00
|
Чикаго – Калгари
|- : -
|7.01
|23:00
|
Вашингтон – Лос-Анджелес
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|40
|67
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|40
|65
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|38
|55
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|36
|30
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|40
|28
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|39
|28
|И
|КН
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41