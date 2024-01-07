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Сегодня, 09:30

Кошмар российских вратарей в НХЛ: три наших голкипера пропустили 11 шайб за матч!

Вратари Георгиев, Бобровский и Просветов пропустили 11 шайб в матче «Колорадо» — «Флорида»
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Сергей Бобровский пропускает шайбу в матче против «Колорадо».
Фото USA Today Sports
Неприятная игра для Георгиева, Бобровского и Просветова.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Флорида» — 4:8 (0:3, 3:1, 1:4)
Голы: Верхэге — 21 (Ткачак, Беннетт), 1:10 — 0:1. Райнхарт — 26 (Форслинг, Барков), 3:02 — 0:2. Райнхарт — 27 (Барков, Родригес), 7:41 — 0:3. Макар — 9 (Маккиннон, Рантанен), 20:21 — 1:3. Мэнсон — 5 (Ничушкин, О`Коннор), 20:52 — 2:3. Ничушкин — 20 (бол., Макар, Рантанен), 24:35 — 3:3. Экман-Ларссон — 8 (Барков, Родригес), 28:50 — 3:4. Друэн — 9 (Жирар), 43:31 — 4:4. Райнхарт — 28 (бол., Ткачак, Барков), 45:59 — 4:5. Стенлунд — 7 (Ломберг), 48:59 — 4:6. Ткачак — 8 (Верхэге, Экблад), 56:17 — 4:7. Верхэге — 22 (п.в., Ткачак, Форслинг), 56:54 — 4:8.
Вратари: Просветов (Георгиев, 28:50, 56:39 — 56:54) — Бобровский.
Штраф: 12 — 10.
Броски: 26 (8+14+4) — 29 (10+7+12).
Наши: Ничушкин (18.41/6/-2) — Куликов (17.18/0/+1).
Денвер. Ball Arena. 18132 зрителя.

Перед встречей с «Флоридой» главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар планировал дать отдохнуть основному голкиперу Александру Георгиеву. Первый номер «Лавин» провел без замен пять матчей, выиграл четырех из них, а в последнем — с «Далласом» — получил приличную нагрузку. «Эвеланш» справились с прямым конкурентом по Центральному дивизиону только в овертайме. Георгиев отразил 28 бросков из 32. Вот только план Беднара с треском провалился. Вратарям в матче с «Флоридой» отводилась незавидная роль, а Просветов вовсе заканчивал игру на скамейке запасных.

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«Эвеланш» словно забыли выйти на первый период и получили три пробоины за восемь минут. «Пантерз» забивали голы на любой вкус. Картер Верхаге расстрелял Просветова с близкой дистанции после передачи Мэттью Ткачака из-за ворот. Сэм Рейнхарт удачно подставил клюшку на пятаке, а позднее оформил дубль, лихо реализовав выход «один на один». Беднар отказался от быстрой замены голкипера, позволив Ивану исправиться. Хотя большой вины Просветова в пропущенных шайбах нет. Мало того, что «Флорида» с дебюта нагрузила вратаря опасными моментами, так еще и партнеры не шибко помогали россиянину.

Вратарь «Колорадо» Иван Просветов.
Фото USA Today Sports

Сергей Бобровский прочувствовал тяготы Просветова на старте второго периода. Уже тогда стало понятно, что команды подготовили матч-концерт. «Эвеланш» отыграли две шайбы за 52 секунды. В первой же атаке роскошный кистевой бросок удался Кэйлу Макару, а в следующей смене не обошлось без курьеза. Голкипер «Пантерз» отразил дальний бросок Джоша Мэнсона, но поскользнулся на своей клюшке, упал и позволил шайбе приземлиться за ленточку. Беды для Бобровского на этом не закончились. Еще через три минуты Валерий Ничушкин реализовал большинство, в фирменном стиле переправив шайбу на пятаке, и сравнял счет.

Терпение Беднара иссякло, когда «Лавины» пропустили четвертую шайбу. Оливер Экман-Ларссон пробил вратаря прямым броском от синей линии. В игру экстренно вступил Георгиев. Александр почти сразу отметился эффектным сэйвом, остановив прорыв к воротам финна Эту Луостаринена. Замена голкипера успокоила игру. Уже в третьем периоде «Эвеланш» снова сравняли счет — но удивительным образом развалились после спасительной шайбы Джонатана Друэна и получили еще четыре гола до конца матча, один в пустые ворота.

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На сегодняшнюю статистику вратарей без слез не взглянешь. Дуэль российских голкиперов закончилась настоящим издевательством. Бобровский, впрочем, часто в интервью отмечал, что личные цифры отходят на второй план, когда команда выигрывает. Тем более «Флорида» продлила победную серию до семи матчей и подбирается к лидерам «Востока»: «Бостону» и «Рейнджерс». А «Эвеланш» во второй раз в сезоне пропустили восемь шайб. В середине ноября разобрать оборону «Колорадо» на молекулы удалось «Сент-Луису».

Александр Георгиев
Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Флорида Пантерз
Александр Просветов
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Положение команд
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 38 26 12 54
2 Каролина 40 22 18 49
3 Айлендерс 39 18 21 46
4 Филадельфия 39 20 19 46
5 Нью-Джерси 38 21 17 44
6 Вашингтон 37 18 19 42
7 Питтсбург 38 19 19 42
8 Коламбус 41 13 28 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 38 24 14 54
2 Флорида 39 25 14 52
3 Торонто 37 20 17 47
4 Тампа-Бэй 41 19 22 43
5 Детройт 39 19 20 42
6 Монреаль 39 17 22 39
7 Баффало 40 17 23 38
8 Оттава 35 14 21 28
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 38 25 13 54
2 Колорадо 40 25 15 53
3 Даллас 38 22 16 49
4 Нэшвилл 40 22 18 45
5 Сент-Луис 38 20 18 41
6 Аризона 37 19 18 40
7 Миннесота 38 17 21 38
8 Чикаго 39 11 28 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 39 25 14 53
2 Вегас 40 23 17 51
3 Лос-Анджелес 35 20 15 46
4 Эдмонтон 36 20 16 41
5 Сиэтл 39 16 23 41
6 Калгари 39 17 22 39
7 Анахайм 38 13 25 27
8 Сан-Хосе 40 9 31 21
Результаты / календарь
24.12
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12.01
7.01 00:00
Колорадо – Флорида
 4 : 8
7.01 03:00
Питтсбург – Баффало
 1 : 3
7.01 03:00
Сан-Хосе – Торонто
 1 : 4
7.01 03:00
Нью-Джерси – Ванкувер
 4 : 6
7.01 03:00
Коламбус – Миннесота
 3 : 4 ОТ
7.01 03:00
Бостон – Тампа-Бэй
 7 : 3
7.01 03:00
Каролина – Сент-Луис
 1 : 2 Б
7.01 03:00
Монреаль – Рейнджерс
4 : 3 Б
7.01 04:00
Даллас – Нэшвилл
 3 : 4
7.01 06:00
Вегас – Айлендерс
5 : 2
7.01 06:00
Эдмонтон – Оттава
 3 : 1
7.01 23:00
Чикаго – Калгари
 - : -
7.01 23:00
Вашингтон – Лос-Анджелес
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 40 67
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 40 65
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 38 55
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 36 30
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 40 28
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 39 28
И КН
Крис Дриджер

Крис Дриджер

Сиэтл Кракен

 1 1
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41

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