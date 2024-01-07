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Сегодня, 06:40

Кучеров тащил команду, но этого оказалось мало. «Бостон» разгромил «Тампу»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
Никита сохранил лидерство в топе бомбардиров.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Тампа-Бэй» — 7:3 (2:1, 2:2, 3:0)
Голы: Пойнт — 18 (Кучеров), 0:21 — 0:1. Фредерик — 11 (бол., Шаттенкирк, Линдхольм), 4:42 — 1:1. Макэвой — 4 (Хейнен, Пойтрас), 14:56 — 2:1. Фредерик — 12 (Грызлик, Пойтрас), 21:49 — 3:1. Кучеров — 28, 27:53 — 3:2. Пастрняк — 24 (Заха), 28:23 — 4:2. Пойнт — 19 (Кучеров, Хагель), 35:53 — 4:3. Гики — 8 (Пастрняк, Линдхольм), 41:35 — 5:3. Дебраск — 8 (мен., п.в.), 56:34 — 6:3. Койл — 14, 57:14 — 7:3.
Вратари: Ульмарк — Василевский (55:17 — 56:34).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 27 (12+11+4) — 26 (13+5+8).
Наши: — - Кучеров (23.01/5/-2).
7 января. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.

Мы живем в эпоху Никиты Кучерова. Форвард «Тампы» проводит феноменальный сезон и сегодня вернул лидерство в зачете бомбардиров НХЛ. Уже привычная ситуация, когда нападающий практически в одиночку тащит команду за волосы и спасает от неприятностей. Перед встречей с «Бостоном» Кучеров набирал очки пять игр подряд. Против «Брюинз» результативная серия продлилась: Никита поучаствовал во всех голах «Тампы», но справиться с лидером Восточной конференции феерия россиянина не помогла.

Большинство энхаэловских коллег могут только завидовать наставнику «Молний» Джону Куперу, что он имеет такую палочку-выручалочку, как Кучеров. Тройка Брэйдена Пойнта с Никитой и Брэндоном Хагелем на флангах со стартовой смены начала кошмарить оборону «Бостона». Первую пробоину везиноносец Линус Улльмарк получил уже на 21-й секунде. Лидеры «Тампы» создали голевой момент практически из ничего. Хагель грамотно пошел в отбор, Кучеров моментально сориентировался за воротами и доставил шайбу на пятак, а неприкрытый Пойнт расстрелял вратаря. Классика от «Лайтнинг».

Быстрый гол «Молний» не смутил «Бостон». Ничего сверхъестественного для команды Джима Монтгомери не произошло. «Брюинз» спокойно перевернули ход матча, забросив две шайбы до перерыва. Оформивший дубль Трент Фредерик закрепил преимущество «Мишек» на старте второго периода. После чего за дело снова взялась тройка Пойнта. Второй гол «Тампы» начался с выигранного вбрасывания Кучерова в чужой зоне. Талантливый человек талантлив во всем.

Наблюдая за игрой Никиты, иногда задумываешься, что форварду не всегда нужны партнеры, чтобы издеваться над обороной соперников. В формате 4х4 Кучеров воспользовался суматохой перед воротами Улльмарка, обокрал защитника и отыграл одну шайбу. Как ни странно, Никита поучаствовал и в четвертом голе «Бостона», который остался победным. Реактивный забег Давида Пастрняка к воротам Андрея Василевского предварял не только шикарный пас Павла Захи, но и неточный кистевой бросок Кучерова. Шайба облизнула борт и выскочила на клюшку чеха, который запустил партнера к чужим воротам.

Казалось, третья шайба «Тампы», в которой первая тройка поучаствовала в полном составе, добавит заключительной 20-минутке интриги, но «Бостон» оказался против этого. В третьем периоде «Брюинз» сдержали компанию Кучерова и поиздевались над Василевским. Сегодняшний матч Андрей явно хочет поскорее забыть. Дело не только в шести пропущенных шайбах с 26 бросков. Россиянин проиграл дуэль Улльмарку и не выручил команду, когда счет еще позволял зацепиться за результат. «Тампа» в режиме супергероев попыталась спасти матч в концовке, заменив голкипера за пять минут до сирены, когда разыгрывала большинство. Но только получила шестой гол в пустые ворота от Джейка Дебраска.

«Лайтнинг» еще и умудрились дважды пропустить в большинстве. И если Дебраск поразил пустые ворота, то Чарли Койл обокрал Стивена Стэмкоса на синей линии, электричкой убежал от ветерана и разобрался с голкипером. «Тампа» получила разгромное поражение, и Джон Купер очевидно недоволен, как остальные звенья помогали тройке Пойнта в атаке. Только благодаря магии Кучерова обыграть крепкий «Бостон» не удастся. В третьем периоде еще и Улльмарк поймал кураж и несколько раз спас «Брюинз» в меньшинстве.

Андрей Василевский (хоккей)
Никита Кучеров
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Футбол
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 38 26 12 54
2 Каролина 40 22 18 49
3 Айлендерс 38 18 20 46
4 Филадельфия 39 20 19 46
5 Нью-Джерси 38 21 17 44
6 Вашингтон 37 18 19 42
7 Питтсбург 38 19 19 42
8 Коламбус 41 13 28 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 38 24 14 54
2 Флорида 39 25 14 52
3 Торонто 37 20 17 47
4 Тампа-Бэй 41 19 22 43
5 Детройт 39 19 20 42
6 Монреаль 39 17 22 39
7 Баффало 40 17 23 38
8 Оттава 34 14 20 28
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 38 25 13 54
2 Колорадо 40 25 15 53
3 Даллас 38 22 16 49
4 Нэшвилл 40 22 18 45
5 Сент-Луис 38 20 18 41
6 Аризона 37 19 18 40
7 Миннесота 38 17 21 38
8 Чикаго 39 11 28 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 39 25 14 53
2 Вегас 39 22 17 49
3 Лос-Анджелес 35 20 15 46
4 Сиэтл 39 16 23 41
5 Эдмонтон 35 19 16 39
6 Калгари 39 17 22 39
7 Анахайм 38 13 25 27
8 Сан-Хосе 40 9 31 21
Результаты / календарь
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
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12.01
7.01 00:00
Колорадо – Флорида
 4 : 8
7.01 03:00
Питтсбург – Баффало
 1 : 3
7.01 03:00
Сан-Хосе – Торонто
 1 : 4
7.01 03:00
Нью-Джерси – Ванкувер
 4 : 6
7.01 03:00
Коламбус – Миннесота
 3 : 4 ОТ
7.01 03:00
Бостон – Тампа-Бэй
 7 : 3
7.01 03:00
Монреаль – Рейнджерс
4 : 3 Б
7.01 04:00
Даллас – Нэшвилл
 3 : 4
7.01 04:00
Каролина – Сент-Луис
 1 : 2 Б
7.01 06:00
Эдмонтон – Оттава
 - : -
7.01 06:00
Вегас – Айлендерс
- : -
7.01 23:00
Чикаго – Калгари
 - : -
7.01 23:00
Вашингтон – Лос-Анджелес
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 40 67
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 40 65
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 38 55
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 36 30
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 40 28
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 39 28
И КН
Крис Дриджер

Крис Дриджер

Сиэтл Кракен

 1 1
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41

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