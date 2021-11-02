Капризов проваливает старт сезона. Американские фаны готовы сменить симпатию и любовь на ненависть

Мы разобрались, в чем причина отсутствия голов у Кирилла.

Под микроскопом

Когда ты после одного неполноценного сезона вместе с агентом выкручиваешь руки своему клубу и подписываешь огромный 9-миллионный контракт, будь готов, что чуть позже с тебя спросят за каждый цент и будут отсматривать под микроскопом каждое движение. Тем более если ты играешь в одном из самых хоккейных штатов Америки.

Знал ли об этом Кирилл Капризов, заключая главную сделку межсезонья? Разумеется, да. За один сезон в «Уайлд» розовощекий парень из сибирского поселка Кузедеево влюбил в себя всю Миннесоту, по-настоящему стал первым парнем на Сент-Поле, в который таланты подобной величины не заглядывали со времен Мариана Габорика, и прочувствовал, насколько там сумасшедшая фан-база. Это в пустынной Аризоне можно хандрить месяцами без особых последствий и давления. А вот в холодном штате на границе с Канадой тебе будут перетирать косточки, едва учуяв неладное.

Вот только вряд ли хедлайнер «Дикарей» рассчитывал, что после восьми матчей первой полноценной регулярки у него в графе «Заброшенные шайбы» будет гореть грустный ноль, а показатель полезности впервые со времен игры за родную «Кузню» уйдет в минус.

Тяжкое начало нового сезона Капризова можно было ожидать хотя бы по одной причине — этой осенью география его путешествий по Северной Америке вышла за пределы Западного дивизиона. И теперь ему придется доказывать свою состоятельность в матчах в чуть более сложных реалиях, в которых круг топ-соперников не будет ограничиваться «Вегасом» и «Колорадо». Однако, как бы то ни было, всего 6 (0+6) очков в октябре, совершенно невзрачная игра без прошлогоднего вау-эффекта и регулярная критика от тренера в местной прессе — это намного ниже любых наших ожиданий от обладателя «Колдера».

Причины плохого старта

Летом казалось, что спасти от провала в зачине Кирилла должна относительная стабильность его устоявшихся партнеров. Никуда не делся из «Уайлд» стареющий, но еще не отработавший свой ресурс партнер Капризова по звену норвежец Матс Зуккарелло. Ожидаемо продлился на длительный срок Йоэль Эрикссон Эк, который по ходу прошлого сезона поймал неплохую «химию» с российским новичком. Да, шведский плеймейкер по своему уровню скорее должен занимать позицию 2-3-го центра, а не мозга первого звена и главного подносчика снарядов для олимпийского чемпиона. Да, босс «Дикарей» Билл Герин пока так и не нашел для Долларового Кирилла суперцентра — как бы он ни пытался вклиниться в торги за Джека Айкела, предложить «Баффало» что-то взамен «Миннесота» не способна. Но именно у скандинава, не приблизившегося к своему потолку, лучше всего получалось центрить в звене с Зуккарелло и Капризовым — по крайней мере, инородным телом между ними Эрикссон Эк не выглядел.

С одной стороны, октябрьские 6 очков сибиряка нельзя однозначно назвать катастрофой. Пусть и все они приходятся на результативные передачи. Да и «Миннесота» без голов Капризова пока не страдает: 10 очков и 6-е место на «Западе» — результат для нынешних «Дикарей» более чем приемлемый. С другой — такие цифры можно простить условному Кевину Фиале, которого тоже после подписания однолетнего контракта на 5 миллионов долларов засосало куда-то на дно.

И если в первых четырех матчах, в которых «Уайлд» одержали четыре победы, на мучения Капризова закрывали глаза, то после первого же поражения в сезоне от «Нэшвилла» главный тренер «Миннесоты» Дин Эвассон обрушился на него с критикой:

— Ему нужно просто упростить свою игру. На сто процентов все дело заключается в этом. Мы знаем, что он может пойти в форчек и умеет выходить из него победителем. Ему следует делать это в первую очередь, а уже потом думать о красивых передачах и хороших моментах, которые могут возникнуть. Видно, что он расстроен. Сейчас он играет не очень и явно начинает испытывать давление, постоянно пытаясь войти в зону один против троих соперников или откидывая шайбу налево и направо во всех трех зонах, особенно в зоне атаки.

Вы можете спросить его об этом, и я уверен, что он ответит то же самое. Мы немного побеседовали с ним перед матчем. И я знаю, что он это понимает. Сейчас он пытается делать слишком много. На льду к нему особое внимание со стороны соперников. И когда он пытается сделать слишком много или сделать что-то особенное, пытается кого-то обыграть, то это не удается, потому что не только один соперник концентрируется на нем.

Все пять человек на льду следят за ним. Поэтому, если он пытается кого-то обыграть один в один, это оборачивается потерей. Или если он пытается сыграть более изящно, то это тоже приводит к потере. Но, как мы знаем, у этого парня есть характер. И он разберется со всем этим», — неожиданно отправил непрозрачный сигнал своей звезде коуч «Дикарей».

Не он один

Одновременно с Капризовым по шапке прилетело и Кевину Фиале — швейцарец со своими 3 (1+2) очками еще более ужасен на старте чемпионата, однако спрос с него в разы меньше. Иронично, но уже через несколько дней Эвассону вынужденно пришлось соединить двух потенциально сильнейших нападающих в одной тройке — незадолго до матча с «Сиэтлом» Цуккарелло угодил в ковид-протокол, и канадец впервые за два сезона осуществил мечту фанатов, желавших увидеть, что получится, если сколотить звено Фиала — Эрикссон Эк — Капризов.

Правда, синергии у трех самых высокооплачиваемых форвардов «Миннесоты» не получилось. В атаке троица смотрелось крайне аморфно и бестолково, а окончательно эксперимент был провален уже в середине второго периода, когда именно звено Капризова находилось на льду и позволило нападающему «Кракена» Хэйдену Флери забросить решающую шайбу. Причем в эпизоде со вторым голом «Сиэтла» и Фиала, и Капризов просто ужасно сыграли в обороне. В итоге, чтобы убедиться в несовместимости двух форвардов, обожающих тянуть одело на себя, тренерскому штабу и болельщикам команды из Сент-Пола хватило неполных полматча.

first time i have ever tweeted this.



HAYDN FLEURY HAT TRICK WATCH!!! pic.twitter.com/BkurEvYoQV — Alex Oh?ri ??? (@FutureCanes) October 29, 2021

— Мы хотим, чтобы они вносили свой вклад и играли на благо команды так же, как и все. Надеюсь, они не ставят забитые голы или личные набранные очки выше того, что мы пытаемся делать как команда. Ранее мы добивались успеха именно как команда и без результативной игры от некоторых хоккеистов, потому что все двигались в правильном направлении. Поэтому, когда вы немного уклоняетесь от этого плана, конечный результат получается не таким, как надо. Очевидно, нам не понравилось, как они действовали вместе. Нам просто не казалось, что они подходят друг другу на льду. Плюс они не делали многое из того, что пыталась делать остальная команда, — не стал останавливать словесный прессинг тренер после матча с «Сиэтлом».

Из слов Эвассона становится очевидно, что он недоволен тем, как долго Капризов возится с шайбой и регулярно передерживает ее. Впрочем, этим претензии канадского специалиста к обладателю «Колдер Трофи» не ограничиваются — по словам главного инсайдера «Уайлд» Майкла Руссо, тренеры «Миннесоты» недовольны и тем, что Кирилл в погоне за очками регулярно переигрывает свои смены.

Ухудшилось качество бросков

Если верить данным InStat, прямо сейчас Капризов — самый бросающий хоккеист «Уайлд» (43). Но куда интереснее другое: при таком количестве бросков его xG (цифра, отражающая ожидаемые голы) составляет всего 0,82 — и этот показатель у него даже меньше, чем у Райана Хартмана, Маркуса Фолиньо, Фредди Годро, Матса Зуккарелло и даже вчерашнего ахаэловца Брэндона Дюхайма. И кажется, что основная проблема Кирилла заключается в том, откуда он пытается забросить.

Бросковая карта Кирилла Капризова в формате «5х5».

Посмотрите на его бросковую карту в этой регулярке. Для наглядности мы отразили на ней только те выстрелы, которые были нанесены в равных составах и по большей части в динамике.

Первое, за что сразу цепляется глаз, — это количество бросков с вершины кругов вбрасывания. Во многом основная претензия заокеанских авторов к Капризову сводится к выбору позиции, с которой он пытается стрелять.

Если в прошлом сезоне большая часть шайб Кирилла приходилась непосредственно из-под прямоугольника под воротами, то сейчас он будто бы стал чувствовать себя более раскованно, больше полагаться на собственные силы и начал поливать из куда менее выгодных положений.

Например, стоило ли ему бросать по воротам совершенного открытого Дарси Кемпера на видео ниже? Да, после него возникла острота. Но возникла скорее от того, что голкипер «Колорадо» сыграл откровенно неудачно, отразив шайбу прямо перед собой. И таких эпизодов с участием 97-го номера можно насобирать целый ворох.

Бесполезный бросок Капризова pic.twitter.com/ApR4c4zvTp — Krusty Krab (@KrustyK34377291) November 2, 2021

Как бы то ни было, Капризову архиважно забросить уже в ближайшем матче с хлипкой «Оттавой» и немного разгрузить голову от дурных мыслей. Разумеется, с нынешним контрактом его не отправят в АХЛ. И уж точно не будут искать варианты для обмена. Однако сейчас на горизонте существует вероятность того, что от демонстративной критики в прессе Эвассон перейдет к профилактическим посадкам в запас.