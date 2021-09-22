Капризов отрезал пути к отступлению. Теперь он обязан играть как суперзвезда в каждом матче

Обзор дня Алексея Шевченко.

Успел

Кирилл Капризов сохранил лицо, подписав контракт с «Миннесотой» до начала тренировочного лагеря. Про условия лишний раз говорить не хочется, но они фантастические. Кирилл установил какие-то рекорды, вошел в десятку самых дорогих крайних — в общем, за его банковский счет волноваться не стоит. 45 миллионов на пять лет — в супермаркет можно ходить без купонов на скидку.

Но я бы не стал говорить о том, что это какая-то серьезная победа Кирилла. Деньги-то изначально предлагали хорошие, а весь спор был вокруг срока контракта. Жадный агент игрока с согласия Капризова хотел три года, чтобы потом сразу выйти на рынок свободных агентов и снова попытаться нагнуть кого-нибудь, тем более к этому времени потолок вырастет. «Миннесота» сначала хотела максимальные восемь лет, а затем осознала, что это риск и для них тоже, остановившись на отметке пять лет. И с этой позиции клуб не двигался, несмотря угрозы вернуться в ЦСКА и молчание за несколько дней до открытия лагеря.

Но, подписав такое соглашение, Капризов теперь не просто отрезал пути к отступлению, а подорвал их. Напомним, что в этой лиге он провел всего 55 матчей, но ничем не проявил себя в плей-офф, а в регулярном чемпионате не выезжал из довольно посредственного дивизиона. И хотя интенсивность матчей была высокой, хоккеист был лишен длительных поездок, встреч с соперниками разного уровня и мотивации, а также противостояний с лучшими защитниками и вратарями мира. Играть не то что плохо, даже посредственно ему вообще нельзя. За 9 миллионов в год будут спрашивать, особенно с иностранца, и припоминать, как он боролся на переговорах. И так не один сезон, а несколько. Но мы-то с вами получаем крутую интригу, а игры «Миннесоты» в нынешнем сезоне нельзя пропускать.

BREAKING: Kirill is home ? pic.twitter.com/bQWA91MkeZ — Minnesota Wild (@mnwild) September 22, 2021

Смена

Михаил Кравец встал на скамейку «Амура», провел первый для себя матч в нынешнем сезоне КХЛ. И хотя проиграл, встречалась-то команда с фаворитом, там ловить было нечего, уж точно не в нынешнем состоянии дальневосточной команды. При этом официально Владимир Воробьев не уволен с поста главного тренера клуба, а, по некоторым данным, продолжает ходить в офис и сидит за столом. С 9 до 18, с перерывом на обед. Что он делает — никому не известно, но одному моему знакомому в такой ситуации поручили написать «программу развития хоккея в регионе». Никто ее читать не собирался, да и он довольно прохладно относился к работе, но зато был формально занят. То, что происходит в «Амуре», — ужасно, совершенно напрасно клуб выставляет себя в таком свете.

Что касается нового тренера, то Михаил Кравец уже вечером после игры заявил, что согласился на эту должность, так как любит хоккей. Осуждать его за согласие работать ни в коем случае нельзя. Это честный мужик, который готов ответить за любые решения и поступки. Он очень неплохой тренер, что было видно в «Витязе», особенно в первый сезон. Плохо только, что сейчас у тренера совершенно нет времени настроить игроков на свою волну. Плюс состав команды гораздо хуже, чем был в Подольске, особенно в первый год. Тогда в раздевалке были Миро Аалтонен, вернувшийся из Северной Америки, Алексей Макеев, но главное — Александр Семин. В Хабаровске Кравец получает «уснувшего» Владимира Бутузова, ветеранов, а также легионеров, которые не должны выступать в КХЛ. Плюс рядом не будет генерального менеджера Игоря Варицкого, а тот в какие-то моменты убедительно мог объяснить хоккеисту, в чем тот неправ. Но и сидеть дома тренеру нет никакого смысла. Он хотя бы попытается, будьте уверены — сделает все для качественной работы. И если «Амур» не попадет в восьмерку, то точно не по вине тренера.

«Сухарь»

Василий Демченко провел второй полноценный матч за «Авангард», снова одержал победу и не пропустил. В двух играх, когда он находился на площадке по 60 минут, вратарь допустил лишь одну ошибку, отразив 57 бросков. Статистика отличная, но гораздо больше впечатлили действия Василия. Они были выверенными, правильными, никакой суеты, он прекрасно знал, что делать.

Демченко уезжал из России в фарм-клуб «Монреаля» совсем другим. Его падение началось в «Тракторе» при Петерисе Скудре. Голкипер показывал очень плохую игру, на него давили, а он никак не мог справиться с эмоциями. Обмен в «Металлург» не только не улучшил, а усугубил ситуацию. Там был очень серьезный провал. Насколько я слышал, в клубе и не собирались предлагать вратарю новое соглашение, а когда Демченко решил отправиться за океан, то это решение встретили с радостью. Магнитогорцы довольно быстро обменяли права на вратаря в КХЛ, чтобы больше не подвергать себя риску.

Не сказать, что в Канаде дела у Василия пошли в гору. Началась пандемия, Демченко туда попал очень поздно, а в клубе его обманули. В ECHL отправить было нельзя, а в фарм-клубе на Василия и не рассчитывали. Но Демченко уехал от давления, от сообщений фанатов в стиле «ну что, сбитый летчик, кончился», от журналистов, которые на каждой пресс-конференции спрашивали, что с хоккеистом. В Канаде Демченко остался один, много тренировался и даже выиграл все четыре матча, которые ему дали в «Лавале». Перезагрузился, вернулся в КХЛ и пока дает понять, что это прежний Василий, один из самых талантливых вратарей нового поколения. Да, прошло всего два матча, но различия бросаются в глаза. С возвращением.