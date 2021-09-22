Сага с переговорами Кирилла с «Уайлд» наконец завершилась: Контракт на 5 лет и 45 миллионов долларов.

Мелодрама с контрактом Капризова счастливо разрешилась. Теперь он на ближайшие пять лет стал царем и богом в «Миннесоте». Для него только что подписанное соглашение выглядит как беспрецедентная и убедительная победа. Во-первых, он получил увесистые и рекордные девять миллионов долларов в год уже на втором контракте. Это даже классическим «мостиком» на пути от маленьких денег к большим не назовешь. Огромный куш Кирилл сорвал быстрее, чем кто-то либо из игроков в истории лиги с введения потолка зарплат, — уже перед своим вторым годом в НХЛ.

За душой у нападающего при этом всего один классный сезон в условиях пандемии, который проводился по необычной формуле исключительно внутри своего дивизиона. Адаптироваться к НХЛ, постоянно выступая против сразу нескольких второсортных команд («Аризона», «Лос-Анджелес», «Анахайм», «Сан-Хосе»), оказалось проще. Как и набирать баллы за результативность. До солидного графика «очко за игру» даже в столь комфортных условиях Кирилл не дотянул и все равно диктовал свои условия на переговорах.

Во-вторых, нынешний контракт покрывает всего лишь два года из временного отрезка, когда Капризов мог стать неограниченно свободным агентом. С точки зрения игрока и его агента такие сделки почти всегда расцениваются как несомненный успех. В-третьих, в 29 лет россиянин может выйти на рынок и самостоятельно выбирать себе клуб в НХЛ для продолжения карьеры. В таком возрасте хоккеисты обычно еще остаются на пике своей карьеры и могут выторговывать себе максимум.

Ветеран агентского бизнеса Пол Теофанос, ведущий дела Капризова, проделал свою работу почти на «отлично». Не удалось разве что продавить генерального менеджера «Миннесоты» Билла Герина по окончательному сроку соглашения. Вместо четырех лет пришлось согласиться на пять. Однако даже при таком раскладе нельзя спорить с очевидным тезисом — россиянин, образно говоря, заполучил царский трон, табун отборных скакунов и гарем красавиц впридачу.

Немного комично в интерпретации североамериканских коллег выглядели лишь новости о якобы серьезном интересе к Кириллу со стороны его бывшего клуба ЦСКА. Поверить в аргументацию об остром желании игрока поехать на Олимпиаду, куда НХЛ и так собирается, можно только совсем наивному либо далекому от российских реалий человеку. Напомню на всякий случай, что золотая медаль Пхенчхана-2018 у Капризова уже есть. Что в теории могли посулить ему в Москве? Платить «под столом» в КХЛ при жестком потолке зарплат чревато большими неприятностями. Принципиальные оппоненты, в первую очередь СКА, быстро поднимут скандал. С их мнением надо считаться. Хотя одна фотография Капризова, мирно беседующего в каком-нибудь элитном ресторане с Игорем Есмантовичем и Сергеем Федоровым, в информационном пространстве возымела бы в разы большой эффект. Надеюсь, кому-нибудь этот прием пригодится в дальнейшем.

Деньги были и остаются очень важным аспектом для любого спортсмена. За год Капризов добился большего, чем созерцание симпатичных глазу цифр на собственном банковском счете. Теперь именно он стал лицом клуба. Человеком, который может диктовать свои условия. С баскетбольным Леброном Джеймсом пока не сравнить, но Александр Овечкин и Сидни Кросби уже где-то рядом.

Герин фактически согласился полностью плясать под дудку россиянина и, принимая ключевые решения по формированию состава, держать в уме точку зрения своего лучшего игрока обязан. Например, при выборе центрфорварда в ударное звено или защитника на первое большинство.

У генерального менеджера «Уайлд» нет иного выбора, кроме как покорно удовлетворять любые пожелания своей главной звезды. Хорошо еще, что Кирилл не наглый, воспитанный и ранее не был замечен в дерзком поведении. Иначе бы менеджменту «Миннесоты» пришлось бы сложнее.

Well... he is Kirill the Thrill, right?! ?



The #mnwild has signed forward Kirill Kaprizov to a five-year, $ 45 million contract ($ 9 million average annual value) that goes through the 2025-26 season.



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Пять лет — это не только проверка способностей Капризова закрепить свой стартовой успех в НХЛ и подняться на более высокий уровень. Одновременно такой срок еще становится окном возможностей для клуба и его руководства на деле сделать из «Уайлд» реального претендента на Кубок Стэнли. Смотреть за этим процессом со стороны должно быть интересно, поэтому от себя поблагодарю Капризову за то, что он невольно подарил интересный сюжет для российских СМИ и болельщиков на ближайшие годы.